La noche más salvaje de JULIO

El filósofo griego Epicuro enseñaba en un jardín. Así evitaba los mercados y tribunales donde el comercio y la política

conducían a la ambición y el poder. A la entrada de su vergel podía leerse:

«Extranjero aquí harás bien en demorarte; aquí el máximo bien es el placer».

Un restaurante en Marbella

El encuentro, que todavía hoy hace tambalear los cimientos de mi cartesiano pragmatismo a la hora de referirme a él como fortuito, sucedió durante un viaje de trabajo en la terraza de un restaurante de Marbella donde me había refugiado huyendo de un calor sofocante que ni el caer de la noche parecía poder mitigar.

No suelo rehuir, como norma general, las conversaciones fortuitas con extraños, bien por un motivo de cortesía, bien por una ingenua predisposición a rastrear cualquier posible atisbo de material literario como si se tratara de un buscador de pepitas de oro de aquella lejana y muy cinematográfica fiebre americana.

Pero por una mezcla de cansancio o extraño esnobismo, tiendo a desconfiar inmediatamente cuando el combustible de la conversación está alimentado por la palabra Ibiza que suele desplegar, por lo general, el telón de una amalgama de anécdotas imprescindibles en la vida del narrador y altamente desechables para los castigados oídos de los isleños, acostumbrados a lidiar con la desmedida excitación que produce el nombre de su lugar de origen en boca ajena.

Y fue así como en el contexto de una conversación trivial, trufada de perezosos lugares comunes con el camarero del restaurante, surgió lo inesperado.

El camarero en cuestión, gallego de nacimiento y ciudadano del mundo por obligación, de mirada zorruna, piel curtida como el cuero viejo y porte relajado como el que ha sobrevivido a cien mil naufragios dijo de forma nada casual:

―Sabe usted, joven, hace muchos años, yo trabajé en el Hotel Pikes.

Las palabras quedaron flotando en el aire cálido durante unos segundos mientras yo, encrespaba mi espina dorsal y agudizaba mis oídos como quien se dispone a escuchar una buena historia alrededor del fuego.

Un Epicuro moderno

Saboreando su triunfo, el camarero me observó brevemente como si deseara cerciorarse de que su interlocutor merecía ser cómplice de aquel secreto. Porque efectivamente, y nuestro camarero bien lo sabía, mi atención era toda suya gracias a la sola mención de tan emblemático Hotel, cuna del hedonismo más salvaje, como la egolatría de su anfitrión y creador Tony Pike. Una suerte de Epicuro moderno de pecho velludo y prominente mostacho, con una aorta doble diagnosticada a los treinta años que usaba como coartada a su gran vigor amoroso. Lugar que fue escenario de algunas de las noches más insólitas, dionisiacas y memorables de una isla adicta a los excesos, lamentablemente cada vez más vulgarizados en estos tiempos.

Durante décadas, esa finca payesa que Tony Pike, tras muchas vueltas por el mundo, compró en 1978 totalmente en ruinas y que con sus propias manos y savoir faire acabaría convirtiendo en una leyenda, fue el oasis, por excelencia, que escogían artistas y celebridades singulares y libérrimas que allí encontraban la guarida perfecta para dar rienda suelta a sus deseos y sueños con alquimia y locura a partes iguales. El épico lugar donde no existía un no por respuesta. Un limbo en el que a lo ‘Hotel California’, el mítico tema de Eagles, ofrecen su propia versión ya desde la entrada al mismo, con un «puedes hacer el check in, pero nunca puedes hacer el check out» escrito en sus muros. Esa sensación a lo Ángel exterminador de Buñuel, nadie quiere irse o puede. Una más, se repite sin cesar. O tal vez a lo Tony Pike: I don’t want it to end.

En pleno corazón del verano, imaginemos una noche de julio a mediados o finales de los ochenta, nuestro camarero, ya se había convertido en el hombre de confianza del protagonista de esta historia que era un cliente famoso y asiduo de la isla en general y del Pikes en concreto. Posiblemente las raíces gallegas, por parte paterna del mismo, que compartía con nuestro camarero, tenían también mucho que ver en esa complicidad que había surgido entre ambos a lo largo de los años.

Esa noche, este cliente regresaba entrada ya la madrugada de haber cenado fuera con unas amigas y se encontró con su camarero camarada. Esa velada canicular vino a alargarse en los jardines del Pikes que, para profanos del lugar, diremos que son mágicos y laberínticos, es fácil y deseable perderse en ellos.

La noche ibicenca

La noche ibicenca es pegajosa, húmeda y si estamos en vela hay que combatirla de algún modo. A nuestro truhanesco protagonista se le ocurrió pedirle a su camarero cómplice algo que tomar, algo que hacer, que improvisara. Habitamos un mundo en el que por desgracia, es habitual ver cómo el dinero suele ser la llave para todo, dando rienda suelta, no a la imaginación, sino a la ostentación más burda en ocasiones por superficial y vacía, rozando muchas veces el esperpento y el ridículo.

Nuestro camarero era joven pero era osado y la noche en un lugar tan épico como el Pikes le había permitido ver muchas cosas y probablemente analizar la psique de personas que estaban de vuelta de todo a los que a priori no es fácil sorprender. Y así fue como embarcó o embaucó al famoso cliente y a sus amigas a atravesar los campos en plena madrugada hasta el huerto del vecino más cercano para robar unas jugosas sandías. Porque eso hicieron, descalzos y prácticamente desnudos, sigilosos, tratando de evitar el ladrido de los perros, atravesaron la finca. Con la escasa luz de la luna, tantearon la fruta en busca de las mejores piezas. La sandía hay que golpearla con los nudillos, pequeños golpes suaves y nos habla, y si nos brinda un ruido seco quiere decir que está lista para nosotros. En la noche ibicenca el campo sigue ardiendo, las plantas aromáticas impregnan el aire denso de esa mezcla tan característica de romero y frígola; las chicharras, como el óxido, no descansan; los frutos queman y la tierra se deshace. Se hicieron con su botín y volvieron por el camino recién recorrido, nerviosos, excitados, como chiquillos, con los pies llenos de polvo.

Yo no sé si todo el mundo encuentra poesía en el crujido de una sandía cuando se abre bien. Mi padre, como buen ibicenco, le clava un cuchillo y si está madura dice que se abre sola, yo puedo verle con sus robustas manos abrirla en dos mitades perfectas. Una sandía de verdad, de pulpa bien roja, con pepitas y rotundo dulzor. Después se corta en rodajas y se come con las manos, a mordiscos. Con gula y descaro. Eso hicieron los protagonistas de esta historia.

Devorar el verano, hacerlo suyo, como niños, mancharse sin remordimiento. El champán lujoso o el caviar pasaron a ocupar lejanos puestos en la lista de placeres desde esa noche. La savia rojiza que manaba del campo para ellos, se coronó como la cima más dulce para siempre. Lo que vino después de la gesta de Julio, quedó para ellos, como solía ser casi todo en esos días, privado, libre, real donde quien se encargaba de registrar lo vivido eran nuestra memoria y nuestra piel… y quizá alguien lo contara muchos años después…

A la mañana siguiente nuestro camarero gallego tenía aún una tarea pendiente, entregar un sobre que el cantante famoso había dejado con las señas escritas en él del destinatario:

«Para el payés, para el dueño de las sandías».

Nuestro camarero nunca lo abrió, sólo lo entregó. Hay experiencias, las buenas, que no tienen precio. Hay noches que, por únicas, no tienen fin.

Hay historias que, por sencillas, son valiosas.

