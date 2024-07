Villangómez: "La letra de ‘Roqueta, sa meua roca’ es francamente mala"

Casi a las puertas de las Festes de la Terra, Joan Marí Tur, Botja, (Sant Josep, 1941) tiene ganas de avivar una cuestión a la que en sus tiempos de conseller de Cultura de las Pitiusas le dio mucha vueltas y sobre la que hoy sigue cavilando: ¿Sería conveniente que Ibiza y Formentera tuvieran himno oficial?, y, en caso afirmativo, ¿sería más oportuno componer uno para cada isla o crear uno conjunto? Esas preguntas se las formuló por escrito hace 27 años a «los dos puntales de la cultura pitiusa», los escritores Marià Villangómez Llobet (Ibiza, 1913-2002) y Enrique Fajarnés Cardona (Ibiza, 1918-2003) y al entonces Ayuntamiento de Formentera. La respuesta que le dieron, al completo, ha decidido hacerla pública ahora.

Como él mismo explica, en su libro ‘Memòria escrita’, publicado en 2017 por Balàfia Postals, ya abordaba el asunto, en concreto, en el capítulo titulado ‘¿Un himno para las Pitiusas?’. En esas páginas hacía mención a parte del contenido de las misivas que le enviaron los reputados autores ibicencos y la administración municipal y apuntaba que tal vez algún día las haría públicas en su totalidad. Ese momento ha llegado.

La carta de Marià Villangómez / COLECCIÓN PARTICULAR DE JMT

El conocido expolítico ibicenco, catedrático de Literatura y exdocente, guarda estos documentos históricos de sus «preciados amigos» como oro en paño junto a la respuesta, mucho más formal y concisa, que le remitió por la misma época Vicent Escandell Mayans, entonces alcalde de Formentera.

«Joan, cuando eras niño y veíamos jugar la selección española de fútbol me preguntabas: «¿Por qué todos los equipos cantan su himno nacional y nosotros, no?». Esa interrogante que le formulaba su hijo a Botja y con la que arranca el capítulo antes mencionado de sus memorias es la misma que se hacía él, para luego trasladar la cuestión al caso concreto de Ibiza y Formentera. «Podríamos tener un himno para cantar todos juntos y que alentara nuestros sentimiento de identidad y de fraternidad», sugería en su libro.

Sobre la conveniencia de esa idea, en la que se reitera ahora, quiso consultar, durante su etapa como responsable del Cultura del Consell de Ibiza y Formentera, a dos «prohombres» de las Pitiusas como Villangómez y Fajarnés Cardona. Explica que mantenía buena amistad con ambos, como queda patente en las cartas que ahora decide sacar a la luz y en otros recuerdos que guarda con mucho cariño, como dos fotos dedicadas en las que aparece junto a ellos.

Dos imágenes de Joan Marí Tur, ‘Botja’, con Marià Villangómez y Enrique Fajarnés Cardona. / MARCELO SASTRE

«La amistad era mucho más estrecha con Fajarnés, pero también tenía una buena relación con Villangómez, con el que tuve la oportunidad de charlar de lo divino y de lo humano durante dos años cuando, de forma habitual, coincidíamos comiendo en un restaurante de Vía Púnica», comenta. A raíz de esa camaradería, apunta Botja haciendo un inciso, es cuando se le ocurrió dedicarle una estatua al insigne poeta y traductor ibicenco, que se instaló en Sant Miquel en 2005; y hacer un monumento de homenaje a los antiguos salineros, inaugurado en 2007 en Sant Francesc de s’Estany, con la voluntad en ambos casos de «recordar a todas las personas con las que se estaba en deuda por su aportación a las Pitiusas».

Fue también la confianza y el respeto que tenía a a Villangómez y a Fajarnés Cardona lo que le llevó a consultarles sobre la conveniencia de tener un himno oficial para las islas de Ibiza y Formentera. Podrían haber tocado el asunto en una conversación cara a cara distendida, pero prefirió formularles la pregunta por escrito a través de correspondencia «para darle un cariz más oficial».

La respuesta de Villangómez

El primero en responderle fue Villangómez en una misiva escrita de su puño y letra que data del 24 de julio de 1997. La carta mecanografiada de Enrique Fajarnés Cardona está fechada pocos días después, el 30 de julio. El 1 de septiembre le contestó el Ayuntamiento de Formentera, que, después de debatir el tema con todos los miembros del ejecutivo local, se pronunciaba de esta manera en un conciso texto: «No se puede aceptar un único himno para las dos islas. En todo caso tiene que haber uno para Formentera y otro para Ibiza». Es lo contrario a lo que opinaba Fajarnés Cardona, que en su escrito decía que debería haber «un himno único» para las dos islas. Hacer uno para cada una, según su criterio, sería «una particularización excesiva» y, además, «la duplicidad originaría comparaciones siempre odiosas».

La misiva de Enrique Fajarnés Cardona a Joan Marí Tur, ‘Botja’. / COLECCIÓN PARTICULAR J.M.C.

La respuesta de Villangómez sobre la posibilidad de hacer un himno oficial fue clara: «Desde el principio te diré que la idea es buena», pero «la realización es más complicada». La obra, advertía, «tiene que salir redonda, si no, vale más no insistir y dejarla para otra ocasión». «Un himno es para muchos años y mucha gente y debe interesar al pueblo, que lo debe hacer suyo», subrayaba para después sugerir quién se podría ocupar de la misión, «gente joven y entusiasta», pero también con «experiencia literaria y responsabilidad».

El poeta, como se diría ahora, se quitaba el marrón de encima y se descartaba como posible autor, alegando la edad y los achaques. Después confesaba más abiertamente que él, «siempre con dudas y desconfianza y más bien pesimista», se ponía malo solo de pensar en enfrentarse a este trabajo. En su opinión, el proyecto lo podría llevar a cabo «una pequeña comisión de personas con ideas y escritores» y sugería, entre ellos, a poetas como Pep Marí. Este grupo, decía, «debería comenzar a pensar en el tono, el metro, los conceptos y las dimensiones de la obra y ponerse en contacto con el músico escogido».

La letra de la obra de Gamisans. / D.I.

Lo que queda claro, por otra parte, leyendo las cartas de Villangómez y Fajarnés Cardona es que ninguno veía cualidades a ‘Roqueta, sa meua roca’ para convertirse en el himno oficial de las Pitiusas, a pesar de ser el oficioso. «Sí, nos hace falta un himno, y la obra de Gamisans no responde a esta necesidad», afirmaba rotundo el primero.

La música, «buena», la letra, «mala»

Villangómez consideraba que la música de esta pieza era «buena» y «agradable», «pero de un género que no procede a un himno». Con la letra era todavía más crítico: «Es francamente mala». «El maestro era músico y no poeta», apostillaba refiriéndose a su autor, Joan Gamisans Arabí, que en 1930 compuso esta pieza para el Orfeó Eivissenc, que la estrenó el 29 de diciembre de ese mismo año, según explicaba Joan Antoni Torres Planells en un reportaje publicado en 2001 en la revista ‘Eivissa’, editada por el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). Tras estas apreciaciones, el autor ibicenco discurría en su carta sobre el himno oficial de Mallorca, ‘La Balanguera’, una adaptación del poema homónimo de Joan Alcover con música del compositor Amadeo Vives .

También Fajarnés Cardona opinaba que la letra del tema que él titulaba por su primer verso, ‘Eivissa, illeta daurada’, no se debería tener en cuenta como propuesta para un himno oficial de las Pitiusas. «Está llena de juegos florales», opinaba sobre la composición del maestro Gamisans, para luego descartar, además, como candidatas la letra de ‘Eivissa, petit bocí de la terra catalana’, que cantaba UC; y la del ‘Himno a Santa Maria’, que comienza con el verso ‘Set segles fa que sou patrona nostra’. De esta pieza dedicada a la patrona de Ibiza y Formentera y de su autor, Isidor Macabich, decía taxativo que «ni verlo ni tocarlo».

Carta remitida por el Ayuntamiento de Formentera. / Colección particular de J.M.T.

«Nada de exaltaciones catalanas ni marianas, que ya se han hecho suficientes. Yo me decanto por un himno único, nuevo, ibicenco y laico», resaltaba subrayando estas cuatro cualidades. Respecto a quién podía escribirlo, su sugerencia era convocar «un concurso» con el objetivo de «atraer la atención de los poetas».

Al igual que opinaban Villangómez y Fajarnés Cardona, Botja es partidario de «hacer un himno nuevo», pero no es tan tajante como lo fueron los escritores en cuanto a lo de descartar ‘Roqueta, sa meua roca’. «La obra la podría crear un equipo de poetas, escritores y músicos», sugiere, antes de añadir que también estaría conforme si «las instituciones, la intelectualidad y el pueblo pitiuso» se decantasen por la composición de Gamisans como himno oficial.

Asimismo, Marí Tur se inclina por la composición de una sola obra para las dos islas, no obstante, añade, respeta «absolutamente la decisión del pueblo de Formentera».

El tema que en la década de los 90 el entonces conseller de Cultura de las Pitiusas planteó tanto al Ayuntamiento de Formentera como a los dos reconocidos autores ibicencos no fue más allá de esta correspondencia. Se quedó en agua de borrajas. «Tenía tantas preocupaciones y cosas que hacer que no llegó el momento de abordarlo en serio, ojalá lo hubiera llevado al pleno del Consell. Ahora lamento no haberlo hecho, como también lamento no haber dedicado un monumento a Enrique Fajarnés Cardona», reconoce.

Aunque es consciente de que los Consells de Ibiza y Formentera tienen en estos momentos problemas más urgentes que resolver, Marí Tur concluye, como ya lo hacía en uno de los capítulos de su obra ‘Memòria escrita’, que «un himno también es importante».

Suscríbete para seguir leyendo