Memoria de la isla: Las carteleras

Hoy sé por qué. Si cuando dormíamos soñábamos con los ojos cerrados, en el cine soñábamos con los ojos abiertos. Era la magia de la sala oscura y del silencio que nos metían en ese otro mundo que se nos abría en la pantalla.

En aquellos días ya lejanos —tempus fugit—, cuando rompimos el cascarón a mediados de los años 40, la vida transcurría en el sepia y amarillo de las fotografías. El sol era espléndido, pero la vida era gris y a tal punto encalmada que teníamos por acontecimiento cualquier pequeño sucedido, la llegada o partida del barco-correo, la parada loca de los estorninos sobre Vara de Rey al entrar el otoño, el desfile de los militares el 18 de julio, la procesión del Corpus y la marinera de la Virgen del Carmen, el dragado que se hacía en la Barra, una barca de bou que se botaba en el Astillero o la presencia en el puerto del yate Zaca en el que, según decían, venía Errol Flynn. En aquel escenario feliz, pacífico y sin televisión, nuestros mayores se entretenían como podían. Los hombres, fuera del tajo y particularmente cuando el día caía, acudían al bar Pou, al Metropol, al Añón o al Maravillas, lugares que eran sólo de tránsito y a los que se entraba a tomar algo; pero el foro y refugio principal, más que la barra del bar, era el café, ámbitos familiares como el Pereira y El Dorado a los que se iba sin prisas para echar una partida con la baraja o el dominó, y para hablar con unos y otros del tiempo que hace y del tiempo que pasa, de todo y de nada, porque hablar de nada era perfectamente posible. El café era La Colmena de don Camilo, nuestro geniudo Nobel.

El elemento masculino tenía también el recurso de los partidos de fútbol, los locales y los que retransmitía el incombustible Matías Prats con su voz aflautada. Y no faltaban curiosos que, por las noches, —lo hacían incluso los Guardias Civiles en el Cuartel de Azara— escuchaban bajito y de matute a la Ibárruri, que llamaban ‘la Pasionaria’, en Radio Pirenaica. El mundo de nuestras madres era otra cosa. Aunque estaban sobradamente distraídas con hacer la compra, tener la casa como los chorros del oro, cocinar, zurcir calcetines y tejer jerseys y bufandas, les quedaba tiempo para escuchar la sección de discos solicitados y a las tres Matildes, Matilde Almendros, Matilde Vilariño y Matilde Conesa, en aquel inefable ‘Teatro en el aire’ de Radio Madrid, lacrimógenos folletines como Lo que nunca muere, Ama Rosa y Simplemente María.

Nosotros, niños entonces, al salir de ‘La Consolación’, intercambiábamos cromos y tebeos, jugábamos en la calle y teníamos también en la radio algunos programas como Los cuentos de la buena pipa, Garbancito, Diego Valor, que era el Flash Gordon hispánico, y en Radio Tarragona Maginet Pelacañas, que marraba en la tabla del 7 y al cantar 7 x 7 trastabillaba. Y cuando llegaban los domingos acudíamos ilusionados al cine que entonces, como decíamos, ‘nos echaba’ en sesión doble dos películas y aquel NO-DO de obligada emisión, carpetovetónico y adoctrinador, que mientras en la pantalla se fundía el escudo de España y la bandera nacional, nos soltaba aquella musiquita, ta, tarará-tarará, tararátatá, que, de tanto oírla, tenemos fosilizada en las meninges. Es muy difícil imaginar hoy lo que para nosotros suponía en aquellos días el cine. Era un ritual. Era, casi, una experiencia religiosa. Aunque su Excelencia Reverendísima el Señor Obispo nos castigaba en el Cine Católico con películas como Jeromín, La hermana San Sulpicio, Marcelino pan y vino, La Señora de Fátima, Mi tío, El beso de Judas, Calabuch y cosas así, siempre que podíamos íbamos a los otros cines, el Teatro Serra y el Pereira. Un detalle curioso es que vivíamos el cine antes, incluso, de entrar en él. Acudíamos la víspera de la función a ver, en las carteleras que los cines tenían en las fachadas, las películas que se anunciaban.

Cartelería de cine

Sus dibujos tenían para nosotros un tremendo poder sugeridor y hubo un tiempo en que aquella cartelería cinematográfica se publicaba en pequeño formato, como de un cuarto de folio, que se repartía gratuitamente como propaganda de las películas que se proyectaban. Aquellas hojas las imprimían en la Imprenta del Diario de Ibiza y llegamos a coleccionarlas. Luego, no sé por qué, dejaron de hacerse. Recuerdo como un momento de feliz expectación y nervios el momento preciso en que se apagaban las luces y la pequeña ventanilla de la cabina de proyección que estaba en la parte más alta del ‘Gallinero’ soltaba el mágico rayo de luz que atravesaba la sala, daba vida a la pantalla y entrábamos en otro mundo.

Era tal nuestra fascinación que, en alguna ocasión, nos olvidábamos del pirulí o el cucurucho de chufas que habíamos comprado, antes de entrar en el cine, en el carrito de frutos secos y golosinas del iai Martí. Me resulta curioso recordar que entre nosotros, niños entonces, era mayoritaria la preferencia por determinadas películas. Nos gustaban, sobre todo, las de espadachines, (Ivanhoe, Escaramouche, La máscara de hierro…), del Far West (Sólo ante el peligro, La diligencia, Río Bravo…), las de guerra (Operación Rommel, Los cañones de Navarone, Senderos de gloria…), las de miedo (El hombre lobo, el doctor Frankenstein, Drácula…), y las de ciencia-ficción (El planeta prohibido, La guerra de los mundos, Ultimátum a la Tierra, etc).

Aquellas aventuras animaban luego nuestros juegos. Nos peleábamos con espadas de madera, teníamos arcos de sabina y utilizábamos escobas como caballos. Suerte tuvimos de los tebeos y del cine en aquella España gris y garbancera, con Franco y José Antonio presidiendo las aulas, con las reglas de urbanidad y los sermones admonitorios en las iglesias. Como alguna vez he dicho, éramos niños pero no tontos.

