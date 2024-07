El vértigo de descender hacia Cala Llentrisca

Los tercos se obstinan en querer sitios inaccesibles y gastan sin resultado las fuerzas que pudieran aplicar con más juicio (Yoritomo Tashi).

Estos días en que los vecinos de es Cubells celebran las fiestas del Carmen, patrona de las gentes de la mar, parece adecuado rememorar la dureza de la vida de los pescadores de antaño, cuando aún no existía una carretera que descendiera por el precipicio hasta los recodos donde tenían sus varaderos, a los pies de un pueblo que se eleva sobre la costa más abrupta y espectacular del sur de la isla.

La pista que actualmente serpentea cuesta abajo antaño no era más que una vereda impracticable que los marinos de la zona transitaban a pie antes del alba, deshaciendo el camino al acabar la jornada con las sacas de pescado cargadas a la espalda. Hoy, dejarse caer por esta senda produce una mezcla de vértigo, asombro y placer, así que resulta más recomendable hacerlo en temporada baja, cuando no hay vehículos que se aproximen de frente en las angosturas. Salvo tal vez la carretera que se precipita hacia s’Àguila y es Portitxol desde la urbanización Isla Blanca, en los confines de es Amunts, no existe un tramo de conducción que produzca mayor turbación que éste.

Además del asfalto abollado y desgastado, y la permanente sensación de que la baranda achatada que separa la vía del vacío está a punto de desmoronarse, impresiona la sucesión de caminos intrincados, algunos de extraordinaria pendiente, que conectan con la parte superior de una sucesión de viviendas que desafían la gravedad y la blandura terrosa del material que sostiene milagrosamente el acantilado. Algunas ya se han resquebrajado y otra ha tenido que coser el acantilado a base de mallazo, acero y hormigón, mediante costosas e impactantes intervenciones de ingeniería que, inexplicablemente, salvo por los argumentos del pecunio, han sido autorizadas por la Demarcación de Costas.

Las calitas que se van sucediendo, la mayoría de las cuales hay que alcanzar a pie, son paraísos diminutos de agua clara y orillas de cantos rodados, con racimos de varaderos. Sa platja des Cubells es la primera, pero luego llega ses Boques, desde donde también se alcanzan la orilla de s’Ullastre, hacia levante, que algunos años acumula grava y arena componiendo un recodo imprescindible, y es Niu de s’Àguila, a poniente, con sus cuatro picos que emergen frente a la ribera pétrea.

Recodos insólitos

Ya pasado el control de la urbanización, zigzagueando monte abajo, por fin se halla el principio del estrecho sendero que desemboca en Cala Llentrisca, aferrado al acantilado, y que no es apto para quienes realmente sufren de vértigo. Desde algunos de los casoplones de los potentados que han decidido arriesgarse a vivir en semejante lugar, hasta el día en que se desprenda una roca y reviente su casa, como ya ha sucedido, o el acantilado se desmorone, de la misma manera que ocurrió hace unos meses en Porroig, se accede a otros recodos insólitos y ya completamente privados, salvo por mar.

Una vez llegados a este punto, resulta imperdonable no seguir a pie hasta pisar la orilla de Llentrisca, a la sombra del cabo, y dejarse abrigar para la belleza de la cala, mientras se escudriña toda la costa de es Cubells, incluido el tramo previamente recorrido, e incluso más allá, hacia sa Caixota, es Torrent y la bahía de Porroig.

La exclusividad del sur Con el paso del tiempo, el entorno de es Cubells ha acabado aglutinando las urbanizaciones más lujosas de Ibiza. A las villas situadas a los pies del pueblo se suma la urbanización Vista Alegre, en las inmediaciones de sa Caixota y es Torrent, donde aún se continúan construyendo los chalets más lujosos de la isla. La tendencia se perpetúa hasta Porroig, las inmediaciones de es Xarco y la zona de es Jondal. La auténtica milla de oro de Ibiza no aguarda en el paseo marítimo de la capital, sino en los escalones, naturales o recortados por las excavadoras, de los acantilados de la costa sur.

