Lamine Yamal y Nico Williams, el sueño de los que no podían soñar

«El debate que me rodeó a mí era si podía o no podía jugar. La mayoría de gente lo veía bien, pero siempre hay un pequeño porcentaje que tiene que llevar la contraria y decían que como era de raza negra igual no podía jugar porque era cambiar la filosofía de tantos años», dice Jonás Ramalho (Barakaldo, 1993), hijo de angoleño y vizcaína y para siempre el primer futbolista negro en vestir la camiseta del Athletic Club. «Me alegra, me gratifica y me llena de orgullo que la puerta de ese debate ya se haya cerrado y ahora se vea con total normalidad que los Williams estén jugando en el Athletic», remata el exjugador del Girona. Cerró una puerta, pero también abrió una. Y por ella pasaron Iñaki y Nico Williams, segundo y tercer jugadores negros de la historia del equipo.

Sus padres cruzaron el desierto a pie

Sus padres, Félix y María, cruzaron el desierto, casi siempre a pie, excepto una parte hacinados en un camión, dejando cadáveres atrás y teniendo que beber incluso su propia orina. Su madre, todavía con marcas en los pies, aseguró una vez que si hubiera sabido cómo era el viaje no lo habría hecho. Cuando pisaron suelo europeo rompieron sus documentos de Ghana porque la única opción para no ser deportados era decir que llegaban de un país en guerra, para poder pedir asilo: dijeron que venían de Liberia. De Melilla llegaron en tren a Bilbao, un día de finales de abril de 1994. Y el 15 de junio nació Iñaki. Después la familia se instaló en Sesma (Navarra) por el trabajo del padre, en una granja de cerdos. Y después se establecieron en Pamplona, en el barrio de la Rochapea. Ahí nació Nico, en julio de 2002.

Ficha de jugador de Nicholas Williams / EPC

Nico fue al colegio La Compasión Escolapios. Ahí descubrió el fútbol. Su primer club fue el Club Deportivo Pamplona. «Habíamos fichado a Iñaki y un día vino y nos preguntó si podía venir Nico», relata Mario Velaz, su primer entrenador. Iñaki siempre ejerció de padre para Nico: al final del día su madre le preguntaba si su hermano había merendado. El Club Deportivo Pamplona está en Lizasoáin, a más de 10 kilómetros de la ciudad, y Velaz se comprometió a ir a recogerlo y a devolverlo después de cada entreno. Admite que no tiene carné de conducir, así que iban él, y su mujer, Maika, y su hijo pequeño, Álvaro, y Nico, de la misma edad, en un Renault Scenic gris. Los otros padres les decían que eran sus padres adoptivos, en broma. «Venía siempre como uno más, adonde fuera», cuenta Velaz.

Se lo llevaban a las celebraciones familiares y a ver a la madre de Velaz. Incluso un verano, el verano que Nico cumplió 10 años, iba a ir con la familia de vacaciones a Mojácar, a Almería, pero justo fichó por Osasuna. Siempre estaba en su casa. «Se quedaba a comer, a cenar, a dormir. Se ponían a jugar a la play, al Call of Duty o al FIFA, hasta que yo me hartaba porque ya llevaban mucho rato y les pegaba la bronca y les mandaba a jugar a la calle», sigue. Recuerda guerras de almohadas en el pasillo. Y la risa de Nico, tan «profunda». Álvaro, su hijo, en cambio, no fue nunca a casa de Nico. Quizás una vez o dos.

Lamine Yamal, junto a Leo Messi hace unos años en Barcelona / / INSTAGRAM

En casa de los Williams a veces no había agua, comida o luz. Su madre trabajaba de lo que fuera, todo el día, y su padre había emigrado a Londres para buscar trabajo.

Casi inseparables incluso en la fecha de nacimiento, Nico nació un 12 de julio (2002) y Lamine Yamal nació un 13 de julio (2007). El único futbolista menor de edad de la presente edición de la Eurocopa nació en Esplugues de Llobregat, la misma semana que el central portugués Pepe, entonces de 24 años, el jugador más veterano de la Eurocopa, fichó por el Real Madrid. Pero creció entre los barrios de La Torreta, en la Roca del Vallès, aunque conectado a Granollers, y Rocafonda, en Mataró.

Un loco de la pelota

Inocente Díez (1961), coordinador del Club de Futbol La Torreta, su primer club, se emociona al hablar de Lamine Yamal. No ha olvidado la tarde que sus padres, Munir, marroquí, y Sheila, ecuatoguineana, se presentaron con el niño para apuntarle. «Lo que hacemos siempre es meterlos al campo y ver qué hacen. Algunos se ponen a llorar. Pero él no. Él empezó a correr y a jugar. Era un loco de la pelota, un niño con un amor por la pelota brutal. Era especial, diferente. Algo fuera de lo normal en todos los sentidos, por su ansiedad por el balón y por su calidad», rememora. De primeras tuvieron que llamarle la atención porque no pasaba la pelota, enamorado de ella. También recuerda regañarle mil veces porque tras el entreno se quedaba jugando en el campo: « ‘Lamine, vete ya, que te están esperando’. No había manera que saliera del campo».

Nico Williams y Lamine Yamal juegan a pedra, papel o tijera / Pablo Garcia/RFEF

Antes del inicio del Eurocopa el jugador estuvo en el campo para inaugurar el Campus Lamine Yamal, explica Díez orgulloso. Una de sus hijas trabajó con Sheila en el McDonalds de Granollers. El propio Díez coincidía casi cada tarde con Sheila a la salida del colegio Pereanton, en Granollers: Lamine Yamal y el nieto de Díez, Yeray, tres años menor, jugaban juntos, chutando contra la misma pared con 10 o 12 niños más. Mientras, los adultos miraban, con su merienda en las manos. Dice Díez: «Se lo había dicho muchas veces: ‘Te va a quitar de pobre, este’». Por ese entonces Munir y Sheila ya se habían separado y Munir vivía en Rocafonda. Muchas tardes llamaba a Díez: «Hostia, que no puedo llevar al niño y me está diciendo que quiere ir y que quiere ir». Y Díez iba a buscarlo. 40 minutos, entre ir y volver. Él, más de 50 años, y el niño, cinco años, seis, charlaban del Barça.

Los inicios en el Barça

Y el Barça fue a buscarle. En el año 2014, tras hacer una prueba con el Espanyol y a instancias del observador Isidre Gil. «Vino a probar un día y recuerdo que dijimos: ‘Hostia, Isidre, aquí también has acertado’. Lo tuvimos clarísimo, a la primera», dice Aureli Altimira, responsable de la cantera durante años junto a Jordi Roura. «Estabas ahí sentado y pensabas: ‘Ahora hará esto’. Pero era capaz de hacer una cosa diferente y sorprenderte», añade Roura. Altimira recuerda la primera impresión de un crío, prebenjamín, muy delgado con las piernas algo torcidas y las rodillas hacia dentro que corría «un poco raro».

También dice que le llamaba la atención cómo celebraba sus goles su padre, tan efusivo, y habla de un chico más bien tímido: «Como futbolista puede tener este aura de sobrado en algunos momentos, pero nunca hubo ningún problema». De muy joven ya entró en La Masia, para tenerlo más controlado: «Los padres se habían separado y nos llegaban noticias de dónde vivía, del entorno donde se movía. Para eso está la Masia también: no solo para los jugadores de fuera, sino también para los de aquí que lo necesitan».

Creció entre La Torreta y Rocafonda, un barrio de bloques de pisos de toldos verdes de los más castigados del Maresme: es el barrio de Mataró con mayor porcentaje de hogares de cinco miembros (8,4% del barrio), seis (4,2%), siete, ocho y más de ocho (1,55%). Es el único barrio en el que las personas nacidas en Catalunya no llegan a la mitad (47,7%, por el 75,9% del centro). Creció por la inmigración: interior a mediados del siglo pasado (la población de Andalucía y Extremadura todavía supone un 10%) y exterior a partir de los años 90. Más del 25% de las personas de nacionalidad marroquí de Mataró viven en Rocafonda, con un 9% de la población total de la ciudad.

Una señora, preguntada por el jugador, responde: «¿Es negrito o morito?». El recelo pesa, sobre todo en los más mayores, pero la figura de Lamine Yamal cose. Oriol, de 13 años, afirma que está contento porque «antes el barrio estaba mal visto porque era entre comillas peligroso, pero con el tema de Lamine está más reconocido». Su abuela, de 72 años y de Granada, le corta cada vez que intenta decir que la cosa está mejor: «Este barrio era de lo mejor que había y ahora es un desastre». «A él le gusta venir a jugar y le da igual con el blanco o con el negro. Racista no es. Y yo tampoco, eh». Al final el niño puede responder: «Inspira a lograr cosas buenas. En el fútbol y fuera».

En la plaza Joan XXIII, Abdul dice: «El barrio está mejorando. Antes estaba destrozado. Es increíble cómo puede cambiar con un chaval. Ahora los chavales han cambiado totalmente la forma de pensar y vivir». Hace unos meses apuntó a su hija al Rocafonda. «Antes los niños estaban más en la calle, haciendo cosas malas, fumar, beber, lo que sea, pero ahora todos quieren jugar al fútbol». «Todos los que están aquí van en busca de este sueño: ser Lamine algún día», acentúa uno de los entrenadores del campus de verano de Rocafonda: «Solo vemos lo que ha hecho en lo personal, pero es mucho más importante lo que ha generado. Los niños se identifican con él: alguien que ha salido de abajo como ellos y que ha potenciado sus sueños y les ha alejado de las calles». Cuando marcan hacen el 304: la celebración que hace Lamine Yamal, en referencia al código postal del barrio (08304). La ideó con Moha, también del barrio, su primo y su chófer. El 304 está en todas partes, pintado en las paredes del barrio e incluso en los vasos de la fiesta mayor. Lamine Yamal hizo un vídeo para dar la bienvenida a las fiestas, en junio, publicado en el Instagram de la asociación de vecinos.

Un niño destaca que es «algo» que ayuda a que los niños vean un futuro y que hay muchos jóvenes del barrio en grandes canteras. Kali, de 13 años, juega en el Atlético de Madrid. Todos sus compañeros saben que es del barrio de Lamine Yamal. ¿Que qué le dicen? «Que tengo mucha suerte». Afirma que sí. Que es así. Issa, de nueve años, está en el Barça. A su lado está Cheickne, de 13: «Para mí es un orgullo. Antes mucha gente decía que era imposible salir de este barrio. Pero él triunfó y ahora podemos confiar en que pueda salir otra promesa». Reivindica que el barrio ha mejorado. Que antes era «follonero». «Todo el mundo quiere ser como él. Yo también», admite Mady, de 11 años. Algunos han jugado con él. Muchos tienen una foto con él. Y casi todos lo han visto por la calle. «Aquí hacemos cosas buenas, eh», dice Abdoulaye.

Una calle más abajo, Juan Carlos, propietario de El Cordobés, cuenta que muchas mañanas padre e hijo paraban en el bar de camino a la estación para coger el tren hacia La Masia. «El padre es muy cafetero. Se pedía un cortado y cuando iba a pagar le decía que no, que se lo guardara para el tren. Se colaban porque no tenía dinero», evoca. Mientras el padre sorbía el café el crío chutaba un balón. La pelota cruzó mil veces la avenida Perú. Y ahora aquel crío que corría por el bar persiguiendo un sueño corre por la televisión del bar persiguiendo un sueño. «Es una sensación muy rara, tan feliz. Se me ponen los pelos de punta».

