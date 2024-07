Gastronomía de guerra: Café caleta (granizado)

El café caleta no es sólo para el invierno. Es verdad que, bien calentito, es la forma ideal de acabar una comida en invierno. Calienta el cuerpo y el corazón. Pero está tan rico que sería una pena no tomarlo también verano. No hay trucos, basta con prepararlo y meterlo en la nevera unas horas. O, como en este caso, en el congelador. Al estar compuesto básicamente de brandy, no llega a helarse del todo, de manera que en el momento de servir, al sacarlo del congelador tendrá la textura de granizado. Este café, que preparaban antiguamente los pescadores de la isla, ofrece varias versiones. Hay quien le añade un chorro de otro licor, como ron, o incluso hierbas, al brandy. En algunos casos, en vez de usar café recién hecho se puede añadir café soluble al agua y el azúcar. Yo lo prefiero con café café.

Ingredientes (para 3 vasos) -80 gramos de café en grano (1,69€) -70 centilitros de brandy (5,95€) -La piel de una naranja -La piel de un limón -3 cucharadas de azúcar (0,13€) -Medio vaso de agua -1 vaso de café (0,4€) -2 ramas de canela (0,6€) Precio total: 8,77 € 2,9 € por vaso

Preparación

—En una olla, mejor si es de barro, disolver el azúcar en el agua a fuego lento. Con esta cantidad de azúcar no queda especialmente dulce, así que los golosos mejor que añadan un poco más.

—Agregar las pieles de los cítricos, las ramas de canela y los granos de café.

—Poner el brandy y, cuando esté caliente, flambear y dejar que queme durante unos cinco minutos o hasta que empecéis a ver que la llama se vuelve azul.

—Apagar las llamas tapando la olla, añadir el vaso de café y parar el fuego.

—Dejar enfriar, volcar en una botella y meter en el congelador.

—Servir. Al tener un alto contenido en alcohol no llega a congelarse, se queda con la textura de un granizado.

El toque gourmet

Servir con una bolita de helado de canela.

