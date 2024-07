Un ave experta en la técnica del despiste

El chorlitejo chico es el más pequeño de los tres chorlitejos que pueden observarse en las Pitiusas, unas aves limícolas ya de por sí pequeñas. Mide entre 16 y 18 centímetros, con una envergadura de entre 32 y 35, y es fácil de distinguir del resto de miembros del grupo por su llamativo anillo ocular amarillo. También sus patas son amarillas. Estas pequeñas limícolas tienen una forma particular de corretear por las orillas de los humedales y de perseguirse dando saltitos, de forma que, si bien no suelen ser aves llamativas para los aficionados a la ornitología, si se les da una oportunidad son capaces de hacer pasar un buen rato a un observador receptivo.

El chorlitejo chico no es un ave abundante en las islas, pero no es extraordinario verlo en los humedales de ses Feixes o ses Salines, tanto de Ibiza como de Formentera. Sin embargo, en la menor de las Pitiusas es una especie más rara y no es nidificante, mientras que en Ibiza se conoce su nidificación principalmente en los estanques de sa Sal Rossa. Y a la información sobre su reproducción hay que añadir dos datos que demuestran su resistencia y su capacidad de colonizar nuevas áreas con rapidez. El primero de ellos —que revela que es capaz de escoger los lugares degradados que otras aves evitarían— es que el chorlitejo chico ha criado, algunos años, en una charca que las lluvias crean de manera ocasional en una explanada de Talamanca usada habitualmente como aparcamiento y empleada, asimismo, como depósito de materiales de construcción de las constantes obras del puerto. A pesar de no parecer un sitio ideal para sacar adelante una nueva generación, los chorlitejos chicos son capaces de aprovechar la efímera y ocasional laguna para nidificar en sus orillas. Hay que señalar, por otra parte, que esas charcas con poca profundidad son más adecuadas que los estanques para que un ave con las cortas patas y pequeño pico del chorlitejo pueda aprovechar sus recursos; cada limícola explota un nicho en función de la longitud de sus patas y picos.

Tres especies En las Pitiüses pueden verse tres especies de chorlitejo. Además del chico, es habitual el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) —el menos migrador de los tres y una especie clasificada en peligro en el Libro rojo de las aves de España— y el chorlitejo grande (Ch. hiaticula), que también es ya habitual del observatorio de aves de ses Feixes.

El segundo dato significativo es que es una de las especies que ya han nidificado en la laguna con observatorio creada hace un año y medio en ses Feixes. De hecho, ya se había detectado la cría en las pequeñas charcas, entre los escombros, que se formaban en ese lugar antes de que se adecentara y se creara el observatorio de aves.

Su nombre popular en las islas es picaplatges menut o petit, y Charadrius dubius es su denominación científica. Y a pesar de su pequeño tamaño, estos chorlitejos son aves osadas que no dudan en defender sus nidos. En ocasiones, los machos usan una curiosa estrategia de despiste cuando detectan a alguien cerca de su ponedero; se alejan de él mientras llaman la atención con pequeños saltos, batiendo las alas contra el suelo y extendiendo continuamente una de ellas, como si estuviera herida. Cuando ha conseguido alejar la amenaza del nido, este magnífico comediante alza el vuelo con un característico piiuuuu. En la Guía de Aves de España de SEO/Birdlife se señala que el canto de esta especie es un veloz pri-pri-pri que entona día y noche. Las hembras y los machos son muy similares, pero el color negro es menos intenso en la hembra.

