Memoria de la isla: De algunos clérigos impares

Cuando un reverendo rompía el molde y adquiría notoriedad por sus manías, filias, fobias, aficiones, tics o comportamientos que descolocaban o divertían a su parroquia, —le gustaba el anís, iba a la gallera, jugaba a la brisca o practicaba obsesivo la papiroflexia—, pasaba a ser protagonista de chascarrillos y rondallas que lo convertían en una cómica y tierna caricatura, no siempre malintencionada.

En el pasado y sobre todo en el medio rural, el señor cura, mossènyer, inspiraba sentimientos encontrados en sus feligreses. Se le tenía gran respeto porque sabía de letras y porque su papel tutelar era importante. Intermediario con lo sobrenatural y con el reino de los muertos, explicaba de la vida lo que nadie entendía, repartía consejos a tutiplén, organizaba procesiones para que lloviera y bendecía con salpassa las casas para ahuyentar a las fuerzas del Mal. No era raro, sin embargo, que al mismo tiempo le miraran de reojo por su complicidad con las ‘fuerzas vivas’, alcalde, galeno y jefe de puesto de la Guardia Civil, y se le envidiaba, sobre todo, que, panxacontent, pudiera vivir sin doblar el espinazo, de aquí que de quien no daba palo al agua se dijera viu escarxofat com un rector.

Personajes inefables El cura Frígoles, cuando pintaron bastos, colgó la sotana y se hizo unas tarjetas que lo presentaban como ‘Capitán de la Marina Mercante’; y al chantre Escandell, que criaba palomas en el garitón de Santa Lucía. Y fueron también inefables personajes, mossèn Pallarés, don Jaume Servera Gómez ‘Punys de Plata’, y mossèn Micolau. Cualquiera de ellos daba más juego que el divertido y chestertoniano Padre Brown.

La parroquia también estaba atenta a la condición celibataria de mossènyer, que daba en historias risibles o picantes, algunas reales y, las más, imaginarias. Era un clásico el binomio rector-mayordoma que provocaba chismes y chirigotas. Se decía que el Obispo tenía decretado que tales asistentas no tuvieran menos de 40 años, pero el rector espabilado –hecha la ley, hecha la trampa— contrataba a dos de 20. De aquellos dimes y diretes es esta canción: «Sota un pi i a genollons, un al·lota cull brancons; el rector que ve amb un ruc, riu quan la veu i li diu: si en morir vols anar al cel, m’has de fer un petó de mel. Cent li faré, respon ella, però el pare mai fa tard i si ens veu, Déu ens guard; pugi a aquest arbre, rector, per veure si ve o no. I mentre ell pujà feixuc, toca el dos ella amb el ruc i el rector queda fotut, sense petó i sense ruc». Algunas rimas rayaban lo irreverente: «Es capellà Micolau / té ses sabates molt grosses, / i a sa sotana un forat / per rascar-se ses pilotes». Un choteo que podía ir a más: «Vaig sentir un ca udolar / darrera una mata verda / però era es capellà / que s’esmolava sa verga». En Cançons verdes i estribots bruts, publicado por Editorial Mediterrània, tenemos una buena colección de canciones que aluden al problema que en los ‘bajos’ podían tener y tenían, como cualquier mortal sano, los santos curas rurales.

Lo cierto es que la vida y milagros de los curas daban anécdotas para dar y tomar. Don Enrique Fajarnés Cardona, en Lo que Ibiza me inspiró, nos deja una galería insólita de reverendos impares que no tienen desperdicio. Entre ellos, el canónigo Juanito Serra, ‘El Merengue’, perfecta encarnación del enfermo imaginario de Moliere; melifluo, pacato y aprensivo, estaba convencido de que un constipado podía matarle y al primer estornudo se encerraba a cal y canto en su casa; a una brisa la llamaba ‘tribunal’ y en pleno julio llevaba paraguas –él decía que como bastón—, y transitaba la catedral embozado porque las corrientes de aire le aterrorizaban. Más desenfadado y jovial era el Padre Guasch, párroco en Santo Domingo que en el claustro hacía matanzas, allí sacrificaba el cerdo, lo socarraba y hacía sabrosos butifarrones que la feligresía celebraba, un gaudeamus chacinero que mosqueaba al obispo, que, por más que lo intentó, no consiguió clausurar la fiesta matancera. Dice don Enrique que el canónigo Orvay era el cura más panzudo del clero pitiuso, pero eso sí, como casi todos los obesos, un personaje inocente y alegre que tuvo por afición la astronomía, querencia que le hacía tropezar porque siempre andaba, soñador, con los ojos en la luna y las estrellas.

La hermana ciega

Y dio también qué hablar el canónigo Berruete, don Maximino, que llegó a la isla con su hermana, doña Silvina, que aunque era ciega pasaba el platillo en las misas, cosa que conmovía y hacia más dadivosos a los parroquianos; don Maximino era pedigüeño a tal punto que, no contento con la colecta misal y lo que en los cepillos caía, acudía a las casas rogando ‘la voluntad’ y dejando a cambio ripiosos versos. En tierras alcarreñas, el tal Berruete, además de párroco ejercía de curandero, pero en Ibiza tuvo que renunciar a sanar los cuerpos y sanar sólo las almas porque al obispo llegaron quejas de galenos y apotecarios; y fue motivo de chascarrillos el aliento anisado del preste y también la asnal ronquera de su voz que parecía salir de una tinaja rota, pero de la que él, nadie supo por qué, estaba muy orgulloso.

Más famoso fue el cura Bennasar, don Pep Tur ‘Flor de Malva’, apocado en apariencia pero que en ocasione s se lo llevaban los demonios. Cuentan que en un trifulca en los Andenes entre marineros borrachos de un carguero danés y unos pescadores que llevaban las de perder, lanzó el bonete al aire, se remangó la sotana y entró a mediar por las malas con tales gritos y mandobles que ahuyentó a los extranjeros. Y así podríamos seguir con don Manuel Curtois, escatológico beneficiado que tenía la extraña costumbre de explicar sus desarreglos intestinales, estreñimientos y cagaleras.

Y mención aparte merecen los vociferantes predicadores mallorquines y valencianos que en los novenarios de San José y del Santo Cristo del Cementerio acojonaban al personal con sus apocalípticas amenazas. Fueron especialmente terroríficos el Padre Redal, el jesuita Sarabia, el franciscano Uffel y el Pare Jaume, mallorquín, especialmente ladrador y conminativo.

