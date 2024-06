Coses Nostres | Un alga invasora capaz de controlar las emisiones de metano

Procede del oeste de Australia, del Océano Índico, aunque está muy extendida en mares tropicales y en la actualidad se considera ya una especie completamente establecida en todas las islas del archipiélago balear. Es un alga roja llamada 'Asparagopsis taxiformis', muy fácil de identificar y que este año, en primavera y principios del verano, está protagonizando un crecimiento sorprendente en los fondos marinos de distintos puntos de Ibiza. Su presencia es especialmente notable en algunos islotes del oeste, como en sa Conillera, donde recubre muchas paredes y rocas. En el Catálogo español de especies invasoras puede leerse, de hecho, que esta alga «modifica el hábitat al formar auténticas alfombras constituidas por poblaciones reproductivas densas bien establecidas».

Sin embargo, hay que señalar que su presencia es estacional (es decir, las grandes matas de algas sólo se observan en una época determinada, cada año). Según explica la oceanógrafa Laura Royo, del equipo científico del proyecto algas invasoras de Observadores del Mar, esta especie necesita aguas algo frías para prosperar, por lo que el manto que recubre muchos fondos de las islas antes del verano desaparece en cuanto suben las temperaturas para volver a desarrollarse cuando la temperatura sea adecuada. En un estudio llevado a cabo en Italia por el laboratorio de Ecología Bentónica de la Stazione Zoologica Anton Dohrn (en Ischia), se determinó que los valores más altos de esta alga se registran a una temperatura de entre 18 y 22 grados, mientras que las tasas de crecimiento y propagación del alga descienden a 26 y 30 grados.

Explica también Laura Royo, que en el Mediterráneo occidental se han citado dos especies del género 'Asparagopsis', pero que en Balears sólo se ha encontrado 'Asparagopsis taxiformi's; en la zona de Catalunya, la variedad hallada preferentemente es 'A. armata', que se distribuye a poca profundidad, aunque la primera ya fue detectada el año pasado gracias a la información recogida en la plataforma de ciencia ciudadana Observadores del Mar.

Y entre las curiosidades destacadas del alga, hay que citar una importante línea de investigación para usar esta especie en la alimentación de las vacas. Algunos estudios —el primero fue realizado por la Universidad James Cook y la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (ambos organismos australianos)— han determinado que Asparagopsis contiene una sustancia que reduce sustancialmente la producción de metano por parte de los rumiantes, por lo que se reduce la contribución de estos animales al efecto invernadero.

Asparagopsis llegó a Balears hace tres décadas y se citó por primera vez en Menorca. «Actualmente se encuentra ampliamente distribuida por el archipiélago», según se destaca en el informe Mar Balear, que lidera la fundación Marilles, en el que se señala una fase del alga más común en primavera y verano y que la sitúa entre diez y treinta metros de profundidad.

Uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta es el potencial invasor de esta alga roja y su capacidad de modificar hábitats y desplazar especies. Y en este punto no hay unanimidad entre los expertos y aún existen incógnitas importantes sobre el comportamiento del alga. En el informe de Marilles se señala que, en el programa de seguimiento de invasoras que se realiza en la estación de investigación Jaume Ferrer (Menorca), «se ha observado que 'A. taxiformis' no representa una especie dominante en una comunidad ni desplaza a otras especies; por lo tanto, no presenta un carácter invasor en la isla». Sin embargo, en el Catálogo español de especies exóticas invasoras puede leerse que esta especie «puede representar una seria amenaza real para importantes comunidades marinas como las praderas de Posidonia oceanica o los bosques de' Cystoseira' (un grupo de algas pardas)».

En cualquier caso, aunque en ocasiones su presencia en un determinado lugar no parezca provocar graves daños, es necesario realizar un seguimiento de esta invasión, de la distribución del alga y los hábitats que está colonizando. Por ello, expertos como Laura Royo piden que se notifiquen las observaciones de 'Asparagopsis' a través de la plataforma de ciencia ciudadana Observadores del Mar.

El limu kohu de Hawai En Hawai, Asparagopsis es conocida como limu kohu (algo así como alga placentera) y es usada como condimento en su gastronomía.

