Casetas varadero: el valor de lo sencillo

Cuando Mara Hähle decidió estudiar el máster en Rehabilitación de Edificios Históricos en la Universidad de Bolonia sabía que el grueso del temario abordaría temas como la rehabilitación de la catedral de Notre Dame o la recuperación de los techos de la sala capitular de algún castillo.

En ese momento tal vez pensó que por ahí irían los tiros de su tesis de final de máster. Sin embargo un voluntariado marcaría una senda algo menos usual. Participó en el programa del European Heritage Volunteer, una organización sin ánimo de lucro con base en Weimar, Alemania, que realiza voluntariados con personas de todo el mundo para recuperar elementos patrimoniales. Acabó en un pueblo de Macedonia, trabajando en la documentación de un tipo de arquitectura tradicional de pequeñas construcciones de adobe.

«Allí encontré edificaciones muy sencillas y tradicionales. No era algo impresionante como Notre Dame o Santa Maria di Fiori, pero había tanto conocimiento y soluciones arquitectónicas tan inteligentes para cubrir las necesidades del día a día», recuerda. Le llamó la atención que la gente de la zona no valoraba ese patrimonio. Eran edificios descuidados y a veces medio derruidos a los que no se daba ningún cuidado. Habló con la responsable del voluntariado para pedirle ayuda, quería abordar este tipo de arquitectura vernácula en su tesis. La directora del programa le habló de unas construcciones para guardar embarcaciones en las Pitiusas sobre las que merecía la pena estudiar. No se lo pensó.

Trabajó con el material al que tenía acceso y decidió que su destino sería Formentera al ser la isla en la que la administración más había trabajado en la protección de los escars o casetas varadero. En mayo de 2022 voló a Ibiza para coger un ferry y hacer el trabajo de campo.

¿Qué funciones pueden cumplir en la sociedad actual las casetas varadero? ¿Merece la pena conservarlas cuando en muchas ya ni siquiera hay una barca? ¿Se pueden mantener para otros usos sin menoscabar su legado? ¿Tienen realmente algún valor patrimonial? Mara Hähle apunta ya en el resumen de su tesis que la arquitectura tradicional está a menudo infravalorada. Son construcciones sencillas y funcionales, muchas veces efímeras: la cabaña que usa un pescador para esperar que mejore el tiempo y salir a faenar, el corral de las ovejas, el horno para hacer cal viva. Su valor no está sólo en su estructura, sino en su valor intangible. Su existencia nos cuenta la historia de un territorio, sus costumbres, su actividad económica, su día a día. Además, detrás de esas construcciones hay conocimientos que se han perdido, soluciones originales para construir con los materiales que había a mano.

Pero darle valor no significa ponerla a la altura de la arquitectura monumental. De hecho podría ser un error. La mayoría de las veces estos elementos arquitectónicos son privados. Imponer al propietario requisitos de conservación de una catedral o un castillo puede desembocar en el abandono por el elevado coste de las intervenciones y las complicaciones administrativas. Es por ello que, sin perder la esencia de las construcciones, Hähle recomienda «la aplicación de principios de conservación más flexibles y adaptados» para facilitar esa conservación. «Son necesarias soluciones equilibradas que no intenten congelar la forma de vivir de la sociedad, al tiempo que animen a mantener las estructuras para adaptarlas al estándar de vida actual y sus necesidades», indica, citando al arquitecto y experto en conservación Luis Guerrero Baca.

Es necesario encontrar equilibrio entre conservar y utilizar

Para conocer el valor de las casetas varadero es necesario ponerlas en contexto. La tesis se inicia con una aproximación histórica que recuerda que en los alrededores del poblado fenicio de sa Caleta ya se hallaron restos de un refugio para embarcaciones. En Formentera, tras la repoblación del siglo XVII, las casetas varadero fueron durante mucho tiempo las únicas construcciones que había en la costa. Los nuevos pobladores no querían arriesgarse a ser objetivo fácil para los ataques piratas y preferían situar sus casas en el interior.

Las casetas varadero que vemos hoy día son más modernas. La exposición constante de estas estructuras a la intemperie y los temporales hace necesaria su reparación e incluso su reconstrucción. Los primeros escars documentados en Formentera se remontan a principios del siglo XX.

Además de servir como refugio para las embarcaciones y espacio de abrigo para poder repararlas, las casetas varadero tenían una función social. Pocas casetas están aisladas. Generalmente se construyen en pequeñas concentraciones en zonas protegidas de los temporales. Antes o después de ir a faenar, estas agrupaciones de casetas se convertían en pequeños poblados donde los pescadores se reunían a jugar a las cartas, charlar y comer o beber algo, según cuenta el periodista Pep Ribas, estudioso de este patrimonio.

Con la llegada del turismo y la industrialización de la pesca, el sector pesquero tradicional fue perdiendo fuerza como fuente de ingresos. A consecuencia de ello, tanto los llaüts como las casetas varadero que los albergaban dejaron de tener utilidad y muchos fueron desapareciendo. Al mismo tiempo, la costa ganó interés para la construcción de hoteles y restaurantes que en muchos casos reemplazaron a las antiguas casetas.

A pesar de ello, hubo quien mantuvo la actividad pesquera como afición, lo que ha permitido que muchas de estas edificaciones pervivan en algunas zonas. Hähle escribe que, incluso su uso como espacios de ocio y reunión social hoy día (pocos ibicencos no se han tomado una paella en la caseta varadero de algún amigo), son una muestra de que se trata de «una arquitectura viva, que se adapta» a los nuevos tiempos.

Pero los avances de la sociedad también suponen una amenaza para conservar el valor patrimonial de estas construcciones.

La clave de las casetas varadero es la rampa de acceso al mar. Este es el elemento diferenciador de otras construcciones que dota a las casetas varadero de un uso y aspecto particular. Esta estructura, compuesta por dos guías paralelas con travesaños para mantenerlas unidas, sirve para facilitar la entrada y salida al mar con la embarcación. La rampa va del mar a una caseta que protege la embarcación de la intemperie.

A diferencia de las construcciones ibicencas, generalmente de piedra, la mayoría de las casetas varadero de Formentera suelen estar hechas íntegramente de madera. Otra particularidad es la existencia de casetas excavadas en las zonas de acantilados, especialmente en la costa este, aprovechando que son de piedra de marès o arenisca, como las que se pueden ver en cala en Baster.

El trabajo se centra en las casetas hechas de madera por ser las más habituales, pero también detalla la estructura de aquellas hechas de piedra y de las excavadas. Su construcción es sencilla y con materiales accesibles en el entorno cercano. Para la autora es, posiblemente, el motivo que ha propiciado que existan hoy día. Son fáciles de reparar. También frágiles ante los temporales.

Generalmente están compuestas por columnas de madera que soportan vigas sobre las que se construye un tejado de tablas o ramas. Tradicionalmente se usaban troncos de sabina, al ser una madera resiste muy bien a la intemperie. Actualmente la tala de sabinas está muy controlada por ser un árbol de crecimiento muy lento. Esto ha llevado a que, cuando hoy día es necesaria una reparación, se opte por el pino o por vigas tratadas en madererías.

Este cambio en los materiales se ha acelerado en el último siglo, lo que supone una pérdida de conocimientos y soluciones constructivas que se habían desarrollado a lo largo de generaciones. Antiguamente era necesario seleccionar los árboles con las formas adecuadas, cortarlos de una manera determinada o incluso técnicas de aprovechamiento para minimizar el esfuerzo (usar el tronco para las vigas y las ramas para cubrir el techo). Pero cuando aparecen materiales baratos y fáciles de instalar sustituyen a los tradicionales. Los tejados de ramas o de tablas pasan a ser de uralita o plástico.

La autora no critica el uso de nuevos materiales. «Es innegable que la innovación constructiva y de materiales es un elemento indispensable de la arquitectura vernácula. Es parte de su carácter reaccionar a los cambios culturales, sociales, económicos y medioambientales y adaptarse a las nuevas necesidades y recursos. En el pasado estos cambios ocurrían despacio y de forma progresiva [...] mejorando y complementando las anteriores. [...] En el contexto actual el cambio no es gradual, sino que las nuevas soluciones reemplazan completamente sin tener en cuenta la sostenibilidad o compatibilidad con la estructura existente o el entorno. El conocimiento constructivo no se adapta progresivamente, sino que desaparece en una generación».

Los ‘escars’ de Formentera están protegidos desde 2002 como Bienes de Interés Cultural (BIC). Para la autora esto ya es un logro para su conservación, «pero no una garantía de éxito. Además de estar protegidos echa en falta una supervisión adecuada y el fomento de su rehabilitación o mantenimiento».

Respecto a este mantenimiento Hähle pide a las administraciones una regulación más realista que facilite la vida a los propietarios y no suponga una carga sin ayuda. «Las regulación es vaga en lo que respecta a las alteraciones o intervenciones permitidas. Muchos propietarios no piden permiso antes de realizar intervenciones, ya sea por no saber a qué administración dirigirse o porque los tiempos de la administración son excesivamente largos».

El paso de una actividad de subsistencia a la dependencia del turismo ha cambiado también las dinámicas y puede suponer un riesgo para este patrimonio. La recomendación de la autora no es de inmovilismo, sino más bien de adaptación. «Es importante no idealizar los tiempos pasados. En muchos casos hubo razones sólidas para avanzar y el turismo en Formentera se convirtió en un motor económico en la isla, aumentando la riqueza de sus habitantes».

Precisamente es por mantener ese nivel de riqueza por lo que considera necesario trabajar en la conservación de las casetas varadero. Las identifica como potenciador de modelos nuevos como el turismo sostenible o el turismo cultural con un alto impacto económico y un mayor respeto hacia el entorno. Un cambio que podría ayudar a la isla a desestacionalizar la industria turística, mejorando la calidad de vida de los residentes e incluso su poder adquisitivo. Un camino que Mara Hähle destaca que la isla ya ha iniciado «con el objetivo de implementar un turismo diferente al de sus vecinas Ibiza y Formentera».

Un plan de gestión para las casetas varadero de Formentera es el elemento esencial que Hähle plantea para conservar estas estructuras. En el documento debería figurar un catálogo exhaustivo de las casetas protegidas en el que se especificaran los materiales y técnicas que se pueden usar para su mantenimiento, incluyendo las alternativas permitidas. Esto debería ir acompañado de medidas institucionales y económicas para apoyar el proceso.

La arquitectura vernácula recibe a menudo el nombre de «arquitectura espontánea». Para mantener esta originalidad recomienda que las directrices de conservación sean «suficientemente específicas como para prevenir un gran margen de interpretación, pero con la flexibilidad necesaria que permita responder a las necesidades particulares de cada propietario». Recuerda que una excesiva tecnificación podría afectar a la naturalidad que se supone a este tipo de estructuras.

Recomienda que este tipo de directrices se trabajen con expertos, como artesanos locales, arquitectos e ingenieros. Así mismo señala que es necesario facilitar una lista de artesanos o profesionales de la construcción que conozcan las técnicas adecuadas y proveedores de los materiales permitidos. Esto debería ir acompañado de cursos y asesores gratuitos que faciliten toda la información a los propietarios sobre cómo mantener o reformar las casetas varadero.

El trabajo incluye como anexo un ejemplo de guía para propietarios de casetas varadero protegidas. El documento está incluido en el proyecto Versus+ Heritage for People, financiado por la Unión Europea para proteger y fomentar el conocimiento de la arquitectura vernácula y sus valores tangibles e intangibles.

En el documento desarrolla una guía sencilla en la que identifica los distintos elementos y tipologías de casetas varadero: estructura de madera, cimientos, paredes de piedra, cobertura del tejado, cierres y rampas para las embarcaciones.

Cada apartado incluye una descripción detallada de los materiales que se deberían usar, los elementos de unión entre materiales permitidos y las intervenciones y mantenimiento que se pueden realizar. Para facilitar la interpretación de estas directrices, de cada elemento se incluyen fotografías reales tomadas en las casetas varadero de Formentera con ejemplos admitidos, posibles pero no idóneos e inadmisibles.

También elabora un calendario de intervenciones preventivas en el que especifica cada cuánto tiempo deberían ejecutarse las actuaciones de mantenimiento por meses y por años, así como la calendarización de revisiones.

Las herramientas existen, ahora falta que las administraciones tomen nota.