De Delegat Governatiu a Direcció Insular de l'Estat

En un principi el càrrec rebia el nom de Delegat governatiu d’Eivissa i Formentera i era l’alcalde de la ciutat d’Eivissa qui assumia aquest càrrec tal com ho establia la llei de 10 de juliol de 1935, de Bases de llei municipal. Així el 13 de novembre de 1945 Cèsar Puget Riquer prenia possessió dels càrrecs d’alcalde la ciutat i de delegat governatiu, a més de delegat especial d’abastiments i transports.

Pel decret de 6 de juliol de 1956 es creava la Delegació del govern per a les illes d’Eivissa i Formentera. El decret establia que el delegat havia de ser nomenat pel ministre de la Governació i estipulava que tenia les mateixes competències que el titular de la Delegació del govern de Menorca, que s’havia reformat el 1931, pel govern provisional de la Segona República. Menorca tenia delegació del govern des de mitjan segle XIX.

L’abril de 1930 ja es parlava de la creació d’una delegació del govern a Ibiza i així ho sol·licità el comitè local del Partit Liberal de Balears i s’acordà que l’alcalde d’Eivissa, Manuel A. Escandell Ferrer presentàs la proposició a la permanent de l’Ajuntament. Es demanava que s’hi adherissin els ajuntaments forans. S’insistia que seria molt beneficiós, en especial, per als nombrosos joves pitiüsos que necessitaven tenir passaport per poder emigrar. Per obtenir el passaport, s’havien de desplaçar a Palma. Quan el governador civil de les Balears, Francesc Carreras Reura, primer governador de la II República, visità les Pitiusas, les autoritats eivissenques insistiren en aquesta petició que havia d’anar acompanyada de dependències pròpies i de guàrdies de seguretat, per gestionar els passaports.

L’Ajuntament d’Eivissa va convocar una reunió amb els ajuntaments forans per tractar de forma conjunta la petició. Únicament hi assistí l’alcalde de Santa Eulària des Riu. L’alcalde explicà que havia tractat l’assumpte en un viatge que havia realitzat a Palma. Alguns dels regidors mostraren reticències ja que significava una despesa per a tots els ajuntaments. L’alcalde va dir que únicament calia proporcionar un local per a oficines i per al quarter dels guàrdies de seguretat.

Aquesta reiterada petició sempre es responia que la creació de la delegació aniria en els pressupostos de l’Estat de l’any següent.

RAMON MEDINA, UN EIVISSENC DELEGAT DE GOVERN A MENORCA

Relacionat amb aquest càrrec, cal dir que un eivissenc, Ramon Medina Tur, nascut a Ibiza el 1899 i que morí a l’Havana el 1960, fou delegat del Govern a Menorca durant el bienni reformista de 1931 a 1933. Medina era fill del republicà Francesc Medina Puig, que després fou alcalde d’Ibiza amb la dictadura de Primo de Rivera. Medina Tur passà uns anys de la seua infantesa a Orleans (França), en la casa d’uns familiars. Es doctorà en filosofia i lletres per la Universitat de Madrid i exercí de professor, principalment de llengua francesa, a l’institut d’Eivissa. Es casà amb Dolors Torri Llobet, filla de Joan Torri, pràctic del port d’Eivissa. Quan els ministres del partit radical dimitiren del govern, presentaren la seua dimissió els lerrouixistes que havien estat designats per aquest partit, com feren Joan Manent Victory (governador de les Balears) i Medina. El març de 1933 prenia possessió el nou delegat a Menorca; era designat Valero Muñoz Ayarza. Acabada la Guerra Civil, s’exilià a Amèrica on exercí la docència, el periodisme i la seua gran afició, la pintura.

ES CREA LA DELEGACIÓ DEL GOVERN

Després de tantes de reclamacions, demanant una delegació per a les Pitiusas, hem d’esperar a l’any de 1956, quan es va publicar del decret de 6 de juliol (BOE del 24). El decret deia que les illes d’Eivissa i Formentera anaven adquirint gran importància a causa de l’augment de població, del seu desenvolupament econòmic i turístic i que la distància i els mitjans de comunicació que hi havia amb la capital de la província i al creixent volum dels problemes polítics i administratius, feia indispensable crear una delegació del govern. També explicitava que hi havia precedents com el de Menorca, que la tenia quan es creà per RD de 21 d’agost de 1891 i modificat per decret de 25 de maig de 1931. En el decret es diu sempre que el delegat tendria les mateixes atribucions i havers que les del delegat a Menorca i altres, que li pugui delegar el governador civil de la província. Signaven el decret Franco i el ministre subsecretari de la presidència, Luis Carrero Blanco. Sembla que foren molt importants les gestions que va fer Manuel Sorà, que el 1953 havia estat designat procurador a Corts en representació dels municipis de les Balears.

El 14 de setembre de 1956 el ministre de governació designava José Pontijas Fernández com a primer delegat del govern a les illes d’Ibiza i Formentera. Però les coses no anaven amb la diligència que cal esperar i fins l’abril de 1957 Pontijas no va prendre possessió de la delegació. L’acte se celebrà als nous locals de la delegació, que s’establiren en unes dependències de l’Escola d’Arts i Oficis, a l’avinguda d’Espanya, i fou presidit pel governador civil, Plácido Álvarez Buylla.

L’alcalde d’Eivissa, Antoni Guasch, publicava un ban que demanava que el vesindari posàs banderes als balcons i que el comerç tancàs durant el temps que duràs l’acte i que el poble se sumàs als actes organitzats. Després de l’acte de possessió, les autoritats visitaren el camp d’aviació des Codolar, que es trobava en obres i també la central elèctrica que estava construint l’Institut Nacional d’Indústria, dues obres molt importants per a la indústria hotelera que just començava.

Pontijas era coronel d’artilleria jubilat, quan fou designat delegat. L’última destinació que havia tengut era la prefectura de la mestrança d’artilleria de Ceuta.

L’EDIFICI DE LA DELEGACIÓ

La Delegació del govern s’instal·là en unes aules de l’Escola d’Arts i Oficis, a l’avinguda d’Espanya, a la planta baixa, amb cantonada amb el carrer de Joan Planells. Semblava una ubicació provisional, però com tot, s’allargà en el temps.

El 1961 s’anunciava la compra d’un solar per destinar-lo a Delegació del govern i d’altres organismes oficials, havia de tenir entre 1.000 i 2.500 metres quadrats, es demanaven ofertes. Haurem d’esperar al març de 1964, quan es realitzà la compra del solar de l’avinguda d’Isidor Macabich del solar que havia d’albergar la Delegació del Govern, Correus i Telègrafs i la comissaria de policia. El solar, que era una porció de la hisenda de sa Creueta, era propietat de la família Tur de Montis. I Tur Vidal. S’estava urbanitzant aquella zona de la ciutat d’Ibiza. El novembre de 1968 el consell de ministres aprovava l’expedient d’obres de l’edifici. El pressupost era de 20 milions de pessetes. El març de 1966 es trobava el projecte en fase de redacció. El 1969 començaven les obres.

Relacionat amb les obres, cal apuntar que l’abril de 1970 i mentre revisava les obres, el cap de Telègrafs, Ramon Carbó Boné, va morir en accident. Finalment, l’abril de 1971 la Delegació del govern passava a ocupar l’edifici construït expressament; abans, Correus i Telègrafs ja s’hi havia traslladat. Es feia realitat el que es demanava des que s’instaurà la Delegació.

ALGUNS DELEGATS DEL GOVERN

El desembre de 1961 prenia possessió del càrrec de delegat del govern el mallorquí Josep Morey Gralla, que era general de brigada d’infanteria. Sortit de l’Acadèmia militar, va prendre part en el desembarcament d’Alhucemas, participà en la Guerra Civil, en el ban guanyador i havia estat abans, governador militar de Menorca. Ocupà el càrrec fins el setembre de 1968, que es jubilà per haver complit l’edat reglamentària. Interinament exercí com a delegat interí Vicente González-Haba, secretari general de la delegació. Quan aquest secretari cessà per canvi de destí, fou designat secretari general Adolfo Enrique Millán López, que anteriorment havia estat oficial major del govern de Guinea Equatorial. Quan cessà, el novembre de 1970 passà amb el mateix càrrec al govern civil de Còrdova.

El març de 1969 prenia possessió Miquel Aleñar Ginard. Aleñar, que fou qui signà l’escriptura de compra del solar per a l’ambulatori de la Seguretat Social, Comprat a Vicent Torres Ferrer Cantó. Cal recordar que el delegat del govern era també el cap de Moviment de les Pitiusas i en l’acte de presa de possessió sempre es jurava fidelitat al cap d’estat i als principis fonamentals de moviment nacional. En el moment de la designació era comandant militar de Manacor. La seua germana Francisca fou mestra de Sant Josep de sa Talaia durant alguns anys. Guinard passà a la delegació de Menorca el maig de 1970.

El maig de 1970 prenia possessió del càrrec de delegat del govern a Eivissa i Formentera José Mieza Martin-Conde. Com que el governador de la província no va desplaçar-se per donar-li possessió, va presidir l’acte el secretari del govern civil de Balears, Joan Capó. Mieza havia nascut a Madrid el 1910. El 1934 ingressà al cos de policia i abans de ser destinat a Eivissa, era comissari de la província de Girona.

Al poc temps, a l’octubre era designat Miquel Roig Mas secretari de la Delegació (1979-73); d’Ibiza passà a Menorca, amb el mateix càrrec, abans de tornar a Ibiza el 1977, amb Cosme Vidal. Entre els temes que va dur a terme Mieza, fou la notificació de l’ordre de tombar l’hotel Ínsula Augusta, a la platja d’en Bossa, seguint les instruccions del governador civil. Ja havia estat a les ordres a Girona del governador de Balears Víctor Hellín Sol.

El juliol de 1975 fou designat delegat Antoni Torres Tur Secorrat, que era alcalde de Santa Eulària. Havia nascut a Sant Rafel el 1914, formà par de la Comunitat Tradicionalista i durant la guerra fou militant de la FET i de les JONS; acabada la Guerra Civil, fou designat mestre i exercí al poble Obeix (Lleida), d’on passà a Santa Gertrudis i després, al Puig d’en Valls. Era alcalde de Santa Eulària des de 1964. A partir del cessament de Carlos de Meer, el gener de 1976, substituït per Ramiro Pérez Maura, duc de Maura, arribaren rumors del cessament d’Antoni Torres, s’apuntaren diversos noms, però Secorrat continuà en el càrrec. El mandat de Pérez Maura fou molt curt i l’agost de 1976 era designat governador civil Manuel Marín Arias.

El febrer de 1977 era designat Cosme Vidal Juan nou delegat, segons proposta de Marín Arias. Assumí el càrrec en els difícils moments de la Transició Democràtica i en substitució d’un delegat molt marcat per les idees franquistes i el caràcter immobilista d’Antoni Torres Secorrat.

ELS DELEGATS HAN DE SER FUNCIONARIS

Cosme Vidal cessà el 1978 quan per decret s’establí que el delegat de govern havia de ser un funcionari de carrera, nomenat a proposta del ministre de l’Interior, entre persones que reunissin els mateixos requisits que per ser nomenat secretari general de governs civil. En aquell moment passà a ocupar el càrrec el mallorquí Miquel Roig Mas. El 1982 es traslladà a Palma per ocupar plaça com a funcionari de l’aleshores acabat de crear Parlament de les Illes Balears. De manera provisional ocupà el càrrec la secretària general Margarita Monjo Mir, cosa que passà en altres moments d’interinitat.

TORNEN A SER POLÍTICS I ALTRA VEGADA FUNCIONARIS

El 1983 es tornaren a modificar els requisits per designar delegats de govern; ja no era necessari que fos funcionari de carrera. El 1997 el càrrec passà a designar-se com a director insular de l’Administració general de l’Estat i era designat pel delegat de govern de les Illes Balears, de qui depèn jeràrquicament, pel procediment de lliure designació entre funcionaris de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals.

Quan l’edifici de l’avinguda d’Isidor Macabich fou declarat en ruïna, la direcció insular passà a la Casa del Mar, al passeig Marítim d’Eivissa.