Nuestro pasado, desde dentro

Alguna otra vez he comentado que en nuestras ingenuas aventuras de los 11 o 12 años en busca de no sé qué tesoros, entrábamos con linternas y cuerdas en la Necrópolis del Puig des Molins que entonces no estaba vallada y era tierra de nadie. Por las tumbas y los pasadizos excavados en la roca era un lugar misterioso que nos infundía respeto y, sin embargo, nos atraía. Aquellas incursiones se acabaron el día que alguien, no he sabido quién, se chivó a nuestros padres. A los pocos días nos vimos —fue la penitencia que nos impusieron— en el despacho de don José Mª Mañá, director entones del Museo Arqueológico. Teníamos que pedir disculpas y hacer propósito de enmienda. De aquel encuentro ya he comentado en estos papeles alguna cosa, pero no todo. Don José María, fuese porque éramos amigos de su hija, Carmen, o por su bonhomía, en vez de soltarnos la filípica que esperábamos, con mucha mano izquierda nos convenció para que dejáramos en paz a los muertos.

Lo consiguió con lo que acabó siendo una clase de Historia, muy distinta de la que memorizábamos como cotorras en el Instituto. Don José María no nos habló de la carpetovetónica Historia de godos, ostrogodos y visigodos, nos habló de la que llamó «pequeña gran historia de Ibiza». Lo importante, en todo caso, —eso lo sé ahora—, es lo que nos dijo sobre la forma en que debíamos asomarnos a la Historia, fuese de Ibiza, de España o de Tegucigalpa. Más que con la memoria, convenía hacerlo con la imaginación. Aquello nos gustó, pero no lo entendimos hasta que comparó la historia que leemos y la que vemos en una película. «¿Cuál de las dos preferís?», nos preguntó. «¡La de la película!», respondimos a coro. «Claro, porque las imágenes os meten dentro de la Historia, comentó. «¡Sí, sí, —dije yo—, por eso después de ver una película del Oeste salimos del Pereira pegando tiros!». «Y luchando como espadachines después de ver Ivanhoe o Scaramouche!!», añadió Enrique. «¡Y por eso nos gustan los tebeos, porque tienen dibujos!», apostilló Santi Miró. . «Sí señor, —confirmó él—, por las imágenes de las viñetas!». Por fin, lo habíamos entendido. No se trataba de asomarnos a la Historia desde fuera, por una ventana, como hacíamos casi siempre al leer, teníamos que ver lo que leíamos con la imaginación, tratar de vivir la Historia desde dentro. Dos ánforas en el despacho Don José María tenía en su despacho dos ánforas púnicas, nos preguntó que qué nos parecían y yo me apresuré a contestar: «¡Que son muy viejas!». Era lo que esperaba. Nos comentó que para que nos interesaran bastaba imaginar una historia que les diera vida, el alfarero mientras les daba forma, en las bodega de una trirreme cartaginesa, unas con vino, otras con aceitunas, aceite, pescado salado o tal vez esos higos secos que llaman aquí xereques, imaginarnos su transporte desde Ibiza hasta Cádiz que entonces era Gádir, hasta Malaka o Cartago. Nos comentó que las ánforas que estábamos viendo se habían rescatado, entre muchas otras, de un pecio púnico, de un barco hundido cerca de la Conillera. Después, hizo un silencio intencionado y con una media sonrisa nos descolocó con una extraña pregunta: «¿No os gustaría ver salir del puerto, lenta, a golpe de remos, una trirreme que iza una gran vela cuadrada que en la bocana del puerto, se comba al atrapar un vientecillo del NE., suficiente para dejar, al doblar Botafoc, una sola línea de remos? Y cambia el escenario: «¿No os gustaría ver la comitiva fúnebre que, con antorchas, en absoluto silencio, sale de la ciudadela por la puerta de poniente y se acerca hacia la Necrópolis para dar sepultura a un familiar, despidiéndolo con un canto triste que provoca llantos y lamentos? Los tres le oímos inducidos por aquellas escenas que, sin verlas, imaginamos y son como una película. En aquel encuentro nos quedó claro el papel que juega la imaginación y que teníamos dos historias, la grande de España y la pequeña de Ibiza, que para nosotros también era grande. Desde entonces, han pasado muchos años y , todavía hoy, como cuando era niño, pienso en nuestros ancestros púnicos y, sobre todo cuando visito nuestro Museo, me gusta imaginar cómo vivían, cómo vestían, qué comían, cómo eran sus casas y la ciudad amurallada, cuáles eran sus oficios, sus aficiones y sus creencias. Desde aquella espontánea lección de don José María, pienso en la dilatada navegación de siglos que ha hecho la isla, en sus avatares y en sus mutaciones. Y me tienta saltar con la imaginación a tiempos y lugares distintos a los nuestros. Despertar en Iboshim Me pregunto qué pensaría si por arte de birlibirloque despertara una mañana en la Iboshim del siglo V aC. Y al revés, qué diría un alfarero de Iboshim, si en un tris-tras amaneciera en la Ibiza de hoy y viera la ciudad desde el mirador de la Catedral. El desconcierto de ambos sería enorme, pero estoy seguro de que reconocerían el lugar. Más que por la destrozada bahía, por el perfil de las montañas y, sobre todo, por el asentamiento escalonado de la ciudad en la colina, nuestro Puig de Vila. Y si nuestro amigo púnico saliera por el callejón que queda entre la catedral y el Castillo al baluard de Sant Bernad, vería, tal como era, sin cambios, el paisaje del Soto.