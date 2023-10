Eivissa l’any 1856: Roben el cinturó del Sant Crist del Cementeri

El jutge era Francisco Javier Blasco i l’escrivà Vicent Gota-redona. Qui havia avisat dels fets a l’alcalde era Lluís Pineda i Torres, qui a la vegada ho havia sabut per Bartomeu Company. A l’escrit també es mencionava que quan Maria Josepa Oliver, vesina de Dalt Vila, havia visitat la capella com cada matinada, el sant Crist encara portava el cinturó. En canvi, quan el mestre sabater Joan Ribes havia entrat a la capella a la tarda ja l’havia trobat a faltar.

El robatori havia set descobert aquell mateix dia i a l’ofici dirigit al jutjat, el batle explicava que «haberse robado el cinturón de platilla que llevaba el Santo Cristo que existe en la capilla del mismo nombre de la Iglesia de Santo Domingo de esta ciudad y que ha sabido este incidente en la mañana de hoy por Bartolomé Company y ha averiguado también que doña María Josefa Oliver fue en la mañana del día de ayer a visitar dicha capilla y que el Santo Cristo llevaba el cinturón que ya echo de menos el maestro zapatero Joan Ribas al entrar por la tarde en la referida capella sí que tenga el menor dato para sospechar quien sea el autor de tan grave atentado».

L’Eivissa de 1856

Bernat Selleres i Tur era batle des de 1854 i a final d’aquell any donaria pas a Marià Arabí (abans Llobet), tot i que durant uns mesos, entre l’un i l’altre presidiria les sessions municipals el segon tinent de batle Pere Calbet, que seria alcalde anys després, durant el bienni 1873-1875, quan es va posar en funcionament l’edifici del mercat de fruites i verdures del qual enguany commemoram el seu 150è aniversari.

Aquell 1856 feia quatre anys que Eivissano tenia bisbe, però des de l’any anterior era vicari capitular i governador eclesiàstic Rafel Oliver Ribes.

L’any dels fets que avui contam l’Ajuntament de la ciutat va rebre una petició de la Direcció de Sanitat de Mallorca, que traslladava les instruccions del Govern de l’Estat, instant a construir llatzerets d’observació provisionals a diferents ports, entre altres els de Mallorca, Menorca i Eivissa, en compliment de la Llei General de Sanitat aprovada el novembre de l’any anterior. La causa principal era l’amenaça d’una nova epidèmia de còlera, malaltia que venia castigant Europa des de la seua introducció a principi de segle. Aleshores era anomenat ‘el mal del Ganges’ per ser l’Índia la seua procedència.

L’Ajuntament va respondre a Palma que si bé l’illa comptava amb un lloc òptim a la ciutat, un altre a s’Espalmador i un tercer a Formentera amb locals adequats per acollir un llatzeret, cap d’ells reunia tots els requisits exigits. La resposta de la capital de la província va ser l’esperada: era urgent comptar amb un servei sanitari com aquell «tan útil para el comercio como indispensable para la salud publica». El segon tinent de batle Pere Calbet Garcia va insistir al governador provincial que de moment no farien gestions per habilitar un llatzeret d’observació provisional perquè, insistia, no tenien locals que reunissin totes les condicions. La precarietat dels equipaments sanitaris va ser una constant en la història de les Pitiusas.

La creença popular considerava els contagis un càstig diví i feia que el poble s’encomanàs a Sant Roc -com havia passat durant l’epidèmia de pesta bubònica de 1652- i al Sant Crist del Cementeri, el cinturó del qual és el protagonista de la història que contam avui.

Pel que fa a altres malalties, aquell any, de 17 defuncions que es varen produir a Formentera, tres varen ser a causa del tifus. També va morir a Porto-salè una dona a causa de ‘febre adinàmica’ que és com aleshores se solien definir les febres tifoides.

Quant a la població d’aquell moment, tot i no ser del mateix 1856, però sí d’un any després, segons es recull a Dos hojas de historia de Claessens de Jongte, publicat el 1858, la població de l’illa era de 22 202 ànimes, de les quals 16 651 vivien al camp. La ciutat comptava amb 5 551 vesins, és a dir, les tres quartes parts dels eivissencs vivien fora vila. Un any després, el pla de Vila i els quartons, sense comptar la ciutat, sumaven unes 1 950 cases. El quartó més poblat era el de Santa Eulària, amb 4 000 vesins i 700 cases. El quartó menys poblat era el de ses Salines, amb 900 habitants i 200 cases. Quant a Formentera, l’any 1857 comptava amb 300 unitats familiars (a final de l’any següent ja serien 318) i amb una població molt similar a la dècada anterior: 1 620 habitants.

La desaparició del cinturó

Tornant al relat, el jutge va obrir de manera immediata causa criminal i el primer que va fer va ser cridar a declarar a tots els vesins que havien visitat la capella aquell dia.

Els testimonis

Tots els testimonis citats eren vesins de Dalt Vila. Cap d’ells va poder dir qui havia pogut cometre el robatori.

El primer a declarar va ser Bartomeu Company, fill de Joan i de 55 anys. Era l’encarregat de tenir cura de la capella i d’ajudar el prevere en la missa i com cada dia va començar la jornada encenent dues espelmes al sant «que esta mañana al tiempo de ir á ayudar la misa. D. Manuel Ortega y poner las velas en los candeleros ha notado faltar el cinturón al Santo Cristo el que había visto el declarante en la mañana del dia de ayer que en seguida se ha ido a manifestarlo á D. Luis Pineda y Torres quien no ha podido menos de estrañar tal novedad y no sabiéndole dar razón alguna del hecho ha pasado luego a las casas de Doña Maria Josefa Oliver y Juan Ribas que visitan todos los días dicha Capilla y no han sabido tampoco darle mas noticias». Immediatament va anar a avisar a Lluís Pineda i Torres, de 19 anys, que era l’encarregat de tancar l’església cada dia a les 11 del matí.

Pineda també va ser citat a declarar i va dir que havent tengut notícia del fet a les sis i mitja del matí va passar a la capella per comprovar que faltava el cinturó i després va donar avís al batle de la ciutat: «que el declarante vive en una celda de Santo Domingo y se cuida de cerrar la Yglesia todos los días habiendolo verificado en el de ayer según costumbre». Relatà també que el seu germà Salvador, en saber la notícia li va contar que el dia abans, a l’hora d’anar a dinar cap a les 12.30 «habia encontrado abierto el portillo de mano derecha que cierra por dentro con una barra de hierro el cual no se acostumbra abrir y que es imposible verificarlo por la parte de afuera» per la qual cosa pensava que l’autor el robatori havia quedat amagat dins l’església quan havia tancat les portes el dia abans.

Salvador Pineda, de 22 anys i germà de l’anterior, va declarar just després d’ell i en el mateix sentit «que al tiempo de ir á comer en el dia de ayer (…) encontró el portillo de mano derecha abierto que cierra por dentro con una barra de hierro, entró en la Yglesia en la cual no vió a persona alguna ni oyó el menor ruido y se fue a su casa por la sacristia».

Després de la declaració dels dos germans, Company va tornar comparèixer per dir que havia trobat l’objecte robat: «habiendo ido á cosa de la una y cuarto del dia de ayer en la Capilla del Santo Cristo a poner aceite en la lampara miró detrás del altar y encontró allí el cinturón que había sido robado en donde probablemente lo colocaría el autor del delito al ver que no era de plata, pues el compareciente á las diez de la mañana había registrado dicho punto y no lo había visto cuyo cinturón presenta al Juzgado».

Apareix el cinturó

A l’expedient de la causa es descriu el seu tamany, que «tendrá unos dos palmos y medio de longitud y uno de latitud y es de platilla formando un dibujo y estando forrado de pana de terciopelo negro», però quan apareix i és dipositat al jutjat, la descripció és molt més detallada: «de dos palmos y medio de longitud y uno de latitud en el centro y tres cuartos en los estremos formado de un dibujo de un metal blanco parecido á plata que en el centro contiene un medallón de figura ovalada, el cual tiene puesta sobre la plancha de dicho medallón una cruz de un metal dorado al parecer, cuya cruz tiene sobre los brazos estendida una figura de tohalla, en la parte superior de dicha cruz la inscripcion de inri sobre un letrero caido a la parte hizquierda; á la parte inferior de dicha cruz figura una peanita ó repie de la cual nacen dos figuras de clavo y unja lanza á la derecha y otro especie de palo con una figura de esponga a la hizquierda: entre el dibujo que forma el cinturón y parte hizquierda tiene figurado en el mismo metal y plancha un martillo, unas tenazas, y á la parte derecha una escalera y taesclava cuyo cinturón de plancha está forrado de otro de pana negra ó terciopelo y de un cartón [canton?] tiene pendiente de un agujero en cada estremo un cordon de algodón blanco».

La descripció del cinturó

Després d’aparèixer el cinturó varen ser citats els vesins del Convent Maria Josepa Oliver, de 61 anys i Joan Ribes, fill d’Antoni i de 77, perquè confirmassin si es tractava del que portava el Sant Crist. Tots dos ho varen confirmar. La dona va dir davant l’escrivà Gota-redona que «habiendo ido á oir misa y á visitar en la mañana del 31 de Marzo ultimo un poco antes de las seis como tiene de costumbre la capilla del Santo Cristo vio que este llevaba el cinturón». Va respondre també que quan va marxar quedaven algunes persones a la capella que com ella havien anat a oir missa, tot i que no va reparar en qui eren.

Quant a l’home, va declarar que «habiendo ido á cosa de las cuatro y media de la tarde (…) a la capilla del Santo Cristo como acostumbra todos los días observó que este no llevaba el cinturón».

Reconeixement del cinturó

Tenia 36 anys i el dia dels fets havia celebrat missa a la capella del Sant Crist, ajudat per Joan Ribes. En la seua declaració va dir que Joan no li havia comentat res del robatori «… no habiendo dicho cosa alguna al testigo de la falta del cinturón, la cual supo después de publico». Era vesí del Convent, però tampoc havia vist passar cap sospitós o que portàs alguna cosa embolicada.

El prevere Manuel Ortega

Ja era 5 d’abril i continuaven desfilant pel jutjat tots els vesins del Convent, tot i haver-se recuperat el cinturó, per si havien vist alguna cosa sospitosa. Marc Tur fill de Sebastià i de 68 anys va assegurar no haver vist ni saber res. El mateix varen dir León Escobar fill de Joaquín, de 37 anys i Eulària Torres, filla de Joan, de 22.

Altres vesins citats

El 7 d’abril per ordre del jutge, l’escrivà Vicent Gota-redona es va presentar en el Convent per examinar detingudament la porta del temple. Reproduïm la descripció per la seua minuciositat: «examinada su puerta resulta ser esta de pino teniendo 20 y 5 palmos de altura y 15 de anchura con dos portillos de 10 palmos de alto y 6 de ancho cada uno. Dicha puerta cierra por dentro por medio de 2 aldabas y el portillo de mano hizquierda con llave y con una barra de hierro clavada de un extremo a la pared y del otro formando un gancho se introduce este dentro una especie de anillo también de hierro que está clavado en el portillo y el de mano derecha cierra solo con una barra de hierro de 5 palmos de largo y 2 pulgadas de circunferencia lo mismo que la del otro portillo teniendo uno de sus extremos clavado en la pared y el otro que forma como un gancho se introduce en otra pieza del mismo metal que clavada en el Portillo forma una especie de anillo y quedando cerrado de este modo es imposible abrir por la parte de afuera sin hacer gran violencia lo cual no se nota en dicha puerta ni portillos». Varen actuar de testimonis Josep Serra i Pere Cardona fill de Pere.

Inspecció de la porta del Convent

Per tal de valorar la modesta joia robada varen ser convocats els pèrits Miquel Fuster fill de Pere i Josep Pomar fill de Joaquim, que abans de començar varen prestar jurament de portar-se bé i fidelment en l’encàrrec. Fuster i Pomar varen taxar-la en 120 rals de billó i així ho varen signar.

El novenari al Sant Crist

El 13 d’abril Bartomeu Company es va presentar als jutjats perquè com cada any es volia fer un novenari al Sant Crist i necessitaven el cinturó, per la qual cosa el demanava ‘prestat’ donat que encara estava requisat «obligándose el compareciente a entregarlo al juzgado siempre que se le mandase». El jutge va ordenar que se li entregàs el cinturó ‘interinament’.

Sobreseïment de la causa

Finalment, el 21 d’abril, examinat tot el sumari i no havent pogut trobar el més mínim indici de qui havien pogut ser els autors del robatori es va procedir al sobreseïment de la causa. Actualment, tal com ens recorda Francesc Torres Peters, el Sant Crist llueix un cinturó de plata donat per la família Wallis.

La devoció al Sant Crist

La veneració al Sant Crist ha set sempre present entre els vesins de l’illa, especialment entre els de Vila. La tradició li adjudicava, com també ho feia amb Sant Roc, la protecció de la població illenca davant les nombroses epidèmies que varen amenaçar la Mediterrània durant segles i de les quals les Pitiusas se’n varen deslliurar en molts de casos. Tal com recull Jorge Demerson a ‘Las iglesias de Ibiza’, «hasta hace un siglo, a la entrada o salida del puerto los barcos la saludaban con su bandera o un cañonazo».

Cada any, cap el maig, se celebraven novenaris al Sant Crist, però l’any 1884, 28 anys després de l’episodi que contam aquí, no es va poder organitzar fins a final de setembre a causa de les obres que s’estaven realitzant al Convent. El setmanari Isla recollia el 26 de setembre que «es debido a la iniciativa de un considerable número de señoras de esta población el haberse dado ayer principio al solemne novenario».

L’any següent ja es va fer quan tocava i com era habitual varen participar-hi nou oradors, un per a cada dia. Aquell any varen ser Toribi Puget, Joan Torres Ribes, que va repetir, Josep Oliver Coll, Antoni Guasch, Joan Palau, rector del Seminari, Marià i Pere Morales i Josep Felicó.

Actualment, la confraria del Sant Crist del Cementeri, fundada l’1 de juny de 1890, continua activa.