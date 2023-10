Pringarse los dedos. Usar las conchas de los mejillones como cuchara. Mojar pan hasta no dejar ni una gota de salsa en el plato. Chuparse los dedos. Es la secuencia de comer mejillones a la marinera. Una receta agradecidísima y tan sencilla que no hay excusa para no prepararla. Para los paladares más heavies: un chorrito de vinagre al añadir el vino. Otro truco: hacer el doble de salsa, ya que nos ponemos, y reservar la otra mitad para una pasta o un arroz.

Eso sí, limpiar los mejillones es un trabajito. Pero merece la pena. Es imprescindible hacerlo a conciencia, ya que el caldo de abrirlos se usa en la receta y, además, la gracia es servirlos con su propia concha para llenarla con la salsa antes de devorar el mejillón. Así que tienen que estar muy muy muy limpios. En esta receta sólo hay pimiento rojo, pero se puede poner también uno verde si alguien lo prefiere. Para los amantes del picante: añadid un par de citrons al sofrito. Para los apasionados de los gustos exóticos: agregad un poco de citronela al agua de abrir los mejillones, jengibre al sofrito y leche de coco a la salsa. Ingredientes (para dos personas): -1 kilo de mejillones (3,2€) -3 ajos (0,06€) -1 cebolleta (0,4€) -1 pimiento rojo (1,39€) -8 tomates maduros (2,99€) -2 hojas de laurel (0,04€) -1 vaso de vino blanco (0,3€) -Aceite de oliva -Sal y pimienta

Precio: 8,38€ (por ración: 4,19€) Preparación —Lo primero es limpiar los mejillones, que tienen que estar bien limpios, ya que los pondremos en la receta con la concha. Los colocamos en agua fría con sal, les retiramos las barbas y raspamos las impurezas que tengan en la cáscara. —Preparamos todas las verduras, que reservamos por separado: los ajos laminados, la cebolla picada, los tomates rallados y el pimiento a trocitos. No importa mucho hacerlo perfecto, porque al final lo trituraremos todo. —Abrimos los mejillones. Ponemos en una olla grande un vaso de agua, un pellizco de sal, las hojas de laurel, unos granos de pimienta y, cuando empiece a humear, añadimos los mejillones, tapamos y dejamos tres minutos. Colamos los mejillones reservando el agua de la cocción, que usaremos para la salsa. —Sofreímos el ajo y la cebolla en una sartén con un chorro de aceite y un poco de sal. Cuando la cebolla esté transparente, añadimos el pimiento y dejamos cocer hasta que esté blandito y la piel ligeramente tostada. —Agregamos los tomates rallados, un poco de pimienta y dejamos sofreír unos minutos antes de añadirle el vaso de vino. Cocer hasta que se haya evaporado el alcohol y añadir entonces el caldo de abrir los mejillones, con un colador fino, para que no caiga ninguna impureza ni trocito de concha. —Bajar el fuego y cocer todo junto unos quince minutos. Triturar hasta obtener una salsa fina y volver a colocar en la sartén. Agregar los mejillones, integrar todo y cocer un par de minutos todo junto. El toque gourmet Espolvoread, antes de servir, quicos picados.