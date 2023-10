Joana Biarnés y Florensa

Su biografía explica, mejor que cualquier otra cosa, su empuje, su valía y una honestidad que le permitió darle la espalda a un éxito que tenía en la mano, pero que le vendían contaminado. Fue cuando dio un sorprendente vuelco a su vida en su refugio ibicenco. Su padre era un reconocido fotógrafo y con él surge su afición a la fotografía. Estudia periodismo y cubre eventos deportivos en un contexto hostil. No se aceptaba que una mujer sacara fotos en un campo de fútbol. Aquello era cosa de hombres. Un árbitro interrumpió un partido porque quería expulsarla.

También en la prensa tuvo dificultades. Alguien sabía que Joana odiaba la sangre y le exigió un reportaje a fondo del Matadero de Barcelona. Tuvieron que felicitarla. Zancadillas aparte, sus intereses profesionales eran otros. Entre 1956 y 1963 colaboró en más de 20 películas y su extraordinario reportaje de las riadas de Tarrasa (1962) llamó la atención de Emilio Romero, director del diario Pueblo, que la contrató. Allí se hizo sitio entre personajes como Jesús Hermida y Arturo Pérez Reverte. Por los atrevidos disparos de su cámara, los ‘grises’ la vigilaban cuando aparecía en las Cortes.

Sobresalió como cronista de moda y eventos socioculturales, y en su galería fotográfica tenemos a Orson Welles, Polanski, la duquesa de Alba, Buñuel, Yul Brinner, Jack Lemmon, Audrey Hepburn, Tom Jones, Rudolf Nureyev o Clint Eastwood. Fue la fotógrafa preferida de Dalí y acompañó a Raphael en sus actuaciones y giras. Cuando los Beatles llegaron a Madrid tenían prohibidas las fotografías, pero, Joana, gracias a un contacto que tenía en Iberia, se coló en el avión que les trajo a Barcelona y después, utilizando un montacargas para esquivar al personal de seguridad, llamó a puerta fría en la suite que el grupo ocupaba en el Hotel Avenida Palace y, cosa extraña, la invitaron a entrar. Pasó con ellos tres horas y consiguió un insólito reportaje.

En 1970 conoció al periodista Jean Michel Bamberger que producía el programa de Alfonso Oliveras Ustedes son formidables y poco después se casaban. Cuando el diario Pueblo bajó la persiana, trabajó para varias agencias, Cosmopress, Heliopress, Contifoto, Sincropress, etc. Y así llegamos a un momento crucial de su trayectoria profesional y de su vida. Corría el 1985 y Joana tenía 50 años. Entraron en escena los paparazzi y primaba la ‘prensa amarilla’. No lo aguantó. Desencantada, se sacudió las sandalias y ligera de equipaje, se vino a Ibiza con su marido, donde crearon Ca Na Joana, un restaurante que estaba en la carretera de Sant Josep y que llegó a ser una institución en la isla. El cambio había sido total.

Por lo que yo recuerdo, lo que más sorprendió en los fogones de Ca Na Joana fueron los platos siempre exquisitos, rozando la excelencia, que tenían como base la patata eivissenca. Se maravilló cuando conoció nuestro bullit de peix, la ensalada pagesa, el sofrit pagès y la frita de polp, pero fue sólo el principio. En una sabia mezcla mediterránea que fusionaba con ingenio la cocina francesa, la catalana y la ibicenca, Joana consiguió sacarle a nuestra patata texturas y sabores que no conocíamos: patatas ibicencas con setas silvestres, patatas con crema de trufa negra y perejil, patatas con huevos reales, patatas con langosta al estilo Joana, patatas panaderas con foie de pato salteado y flor de sal ibicenca, patatas con caviar de erizos de mar, patatas con solomillos de lechal, patatas con raya ibicenca y manquilla fundida con limón verde, patata en tallarines con verduras, patatas en timbal de col y butifarra, patatas en hamburguesas con foie-gras, helados de patata, pastel de patata y chocolate, cake de patata, mermelada de patata…Y Jean Michel, su marido, seleccionaba los vinos.

La patata delante

Si normalmente decimos en la fórmulas culinarias pescado con patatas, huevos con patatas, etc., en Ca na Joana era al revés, la patata iba delante y el ‘con’ iba detrás. La patata dejaba de ser comparsa y era protagonista. Más que acompañar, la patata era acompañada. Joana fue la mejor publicidad que tuvo nuestro producto. Protagonizó las Jornadas Gastronómicas dedicadas a la patata que acabaron reclamando restaurantes de prestigio como el Hispania de Arenys de Mar. Y más difícil todavía, en el célebre ‘Fauchón’ parisino vendían por piezas nuestra preciada patata. Ramón Braun, gastrónomo de reconocido prestigio y que por Joana conoció el producto estrella de su restaurante, no le escatimaba elogios: «Al cocinar la patata vermella eivissenca queda entera, es muy sabrosa, no se pone negra y cuando la freímos queda crujiente, dorada y apetitosa. No se parece a ninguna otra. Es un producto maravilloso». Y Rafael Ansón, presidente de la Academia Gastronómica Española dijo, sin ambages, que «Ibiza tiene la mejor patata del mundo. Sea para freír, para hornear o para hacer purés, por su capacidad de absorber sabores, no tiene igual». Todo vino, en fin, de aquella fotoperiodista, como decía al iniciar estas rayas, enamorada de la isla y enamorada de nuestras patatas. Nadie que yo sepa las ha tratado en los fogones con más amor.