Els fills adoptius d'Eivissa

El títol de fill o filla adoptiu/adoptiva, juntament amb la de fill il·lustre, és la major distinció de l’Ajuntament d’Ibiza, per la qual cosa s’utilitzaran criteris molt restrictius en la seua concessió. Aquestos títols tenen caràcter vitalici i una vegada atorgats tres de cada un d’ells, no podran conferir-se altres mentre visquin les persones afavorides.

Els fills adotius de l'Ajuntament d'Eivissa

Els dos primers fills adoptius de què es tenen notícia són el governador militar d’Ibiza i Formentera Jenaro Morado López i el comissari de guerra Federico Lavilla González-Turija. Cal dir que això ho sabem per les notes del segle XIX que ens ha deixat Isidor Macabich en la seua història d’Ibiza. A l’Arxiu de l’Ajuntament d’Ibiza, les actes del plenari fan un salt des de mitjans 1870 fins a gener de 1872, és a dir, any i mig d’absència.

Jenaro Morado López

Segons el llistat dels governadors militars que va elaborar Ernest Prats, trobam que Morado fou governador militar de les Pitiusas, en una primera etapa el 1867 i després ho tornà a exercir entre 1869 i 1871. Macabich apunta que se li concedí el títol de fill adoptiu com a prova de gratitud pels serveis a la causa de la llibertat i en benefici d’Ibiza durant els dies de la revolució. Es refereix al Sexenni Democràtic (1868-74). Es diu que salvà que el comandant de Marina i el seu assessor, Josep Riquer Ribas, fossin maltractats per la turba. Però pens que hi ha un altre motiu molt més prosaic: en aquell moment s’autoritzà la construcció del solar adjacent a la murada que va des del Rastrillo fins a la plaça de sa Font, que l’Ajuntament volia vendre però l’autoritat militar no ho autoritzava per trobar-se afectat per les murades, de competència militar.

Morado López el trobam en la Gaceta de Madrid (BOE) de 1858 que li concedeixen la creu senzilla de Sant Hermenegild; en aquell moment era primer comandant excedent del cos d’estat major de places.

Eugeni Molina Sirera

Federico Lavilla y González-Turija era el novembre de 1887 alcalde i proposà que es declaràs fill adoptiu l’enginyer de mines Eugeni Molina Sirera. En els motius explicitats en el plenari feia constar que amb el seu constant treball i l’encertada direcció, havia contribuït al desenvolupament de la indústria minera de l’illa d’Ibiza. En aquells moments s’havien tornat a posar en funcionament les mines de s’Argentera (Sant Carles de Peralta); era un moment que la indústria minera es trobava en crisi però ell ajudà a posar-la en funcionament. L’altre mèrit i aquest encara més important: fou l’enginyer que modernitzà la indústria de la sal. Executà importants reformes que permeteren que les salines d’Ibiza multiplicassin exponencialment la producció de sal.

Aquell any de 1887 Molina era enginyer segon en l’escalafó d’enginyers de mines i ocupava el lloc núm. 4 i el 437 en l’escalafó general. El 1900 fou ascendit a enginyer en cap de segona classe. Molina arribà a Ibiza el 1885.

Aquí cal dir que l’alcalde Lavilla, que la seua Granada natal, l’havien desterrat a Ibiza per haver intervingut en un duel i aquí es casà amb una jove viuda catalana que residia a l’illa amb uns familiars. Com home amb iniciatives, fou accionista principal de les mines de s’Argentera, i intentà reprendre l’explotació, però les contínues inundacions que patien les mines i a pesar de la gran inversió en maquinària per extreure l’aigua, no aconseguiren que la producció fos rendible. Aquells motors instal·lats causaren fortes despeses econòmiques i acabà per renunciar a la seua explotació i va perdre alguns dels millors béns que tenia la família, com la important finca de sa Fontassa, de Santa Gertrudis de Fruitera.

Eugeni Molina va publicar un dels primers treballs sobre la geologia d'Eivissa i Formentera

L’altra gran aportació de Molina fou en les salines d’Ibiza. El 1885 havia estat designat director de les salines i projectà i dirigí importants reformes que permeteren augmentar de manera exponencial la producció de sal. Es passà d’unes collites d’unes 9.000 tones a unes 55.000 l’any 1891. També intervengué en les reformes de les salines de Formentera quan l’empresa Salinera Espanyola les comprà. A ell es deu la instal·lació del primer telèfon a l’illa, el que unia les oficines de Vila amb la casa de la direcció de sa Canal. Dividí els estanys en parcel·les més petites per augmentar la producció, impulsà la construcció de places on guardar la sal i; també, desvià les aigües de pluja perquè no arribassin als estanys, entre moltes altres millores. També projectà l’embarcador a sa Cova Llarga, que popularment es coneix amb l’anglicisme de Guafe.

Eugeni Molina va intervenir en la política del moment i fou militant del partit fusionista —d’ideologia liberal— que tenia com a figura destacada Cipriano Garijo. Els liberals eivissencs eren encapçalats per Josep Riquer Llobet, Bartomeu V. Ramon i Tur, Lavilla i Molina. Cal pensar en la forta potència que tenia la Salinera, que era la major empresa de les nostres illes, en tots els processos electorals. Els conservadors de Pere Tur i Palau atacaren durament Molina que deien que manipulava el vot dels seus obrers. Això causà que en un període que el partit conservador va guanyar el govern, Molina fos traslladat com a cap provincial a la província de Huelva, trasllat que finalment no es va produir, era l’any 1890.

Molina, juntament amb l’enginyer de mines Lluís M. Vidal Carreras, va publicar un dels primers treballs sobre la geologia de les Pitiusas, ‘Reseña geológica de las islas de Ibiza y Formentera’, que aparegué a Madrid el 1880. En el treball es recullen els mètodes d’explotació de les mines de s’Argentera. Cal dir, i relacionat amb la seua professió, el 1875 i davant la manca d’aigua que patia la font de la ciutat, l’Ajuntament, aprofitant la seua residència a la ciutat, li demanà que visitàs la font i digués quines mesures proposava per augmentar el cabal. El problema del cabal d’aigua fou una preocupació constant de les autoritats municipals.

El desembre de 1899 el regidor Josep Castelló Castelló proposà al plenari «en atenció a la prosperitat que li deu l’illa per les seues iniciatives i treballs com enginyer» dedicar-li un carrer. El carrer que es deia del 2 de Maig, les andanes de ponent del port, passà a dir-se d’Eugeni Molina. Posteriorment se li llevà el carrer i aquest, passà a dir-se de Lluís Tur i Palau. Al poc temps, el gener de 1900, l’Ajuntament va rebre un escrit d’agraïment per la distinció. Quan va morir, el 1908 a Palma, l’Ajuntament li dedicà un funeral a l’església del Convent.

Rafael Álvarez Sereix

Un altre fill adoptiu de la ciutat d’Ibiza és Rafael Álvarez Sereix. Aquest enginyer forestal nascut a Madrid el 1855, fou geodesta de l’Institut Geogràfic i president d’honor de la Societat Geogràfica Espanyola. Però pel que fa a les Pitiusas, fou governador civil de les Balears entre el març de 1899 i el mateix mes de 1901.

El 5 de desembre de 1899 el regidor Castelló Ribas proposava al plenari declarar Álvarez Sereix fill adoptiu d’aquesta ciutat i es referia que el governador es mereixia aquesta distinció en «agraïment als filantròpics i nobles sentiments d’aquest senyor». S’aprovà per unanimitat i l’acord es va comunicar a l’interessat. En aquella mateixa sessió s’acordà declarar fills il·lustres el bisbe Jaume Cardona Tur i el general Joaquín Vara de Rey y Rubio. Al pocs dies el governador dirigia comunicació agraint el nomenament i enviava una fotografia seua amb la següent dedicatòria: «A l’Ajuntament de la ciutat d’Ibiza, a qui desitja mil prosperitats, el seu fill adoptiu. Rafael Álvarez Sereix. Palma de Mallorca 30 desembre 1899». Se li posà un marc i es penjà a l’alcaldia.

Les actes són molt concises i no diuen els motius de la concessió, però entre d’altres podem apuntar que a les darreries de 1899 es desenvolupà una epidèmia de paludisme o febres terçanes a les voreres de l’estany Pudent. Recordem que era un problema repetitiu i que a mitjans del segle XIX el bisbe Carrasco Hernando pagà fer una sèquia que comunicàs l’estany amb la mar i així renovar les seues aigües. Quan el novembre l’epidèmia va créixer de manera desmesurada, Álvarez Sereix va voler visitar la zona i acompanyat de l’inspector provincial de sanitat de Balears i altres metges, visità Formentera. Era el primer governador que fonyava l’illa i hi va romandre dos dies; Álvarez va fer algun donatiu a les famílies més necessitades. Els afectats eren unes 300 persones. Segurament que fou aquesta actuació el que decidí donar-li el títol; cal pensar que l’Ajuntament d’Ibiza feia com a cap de tots els ajuntaments de les Pitiusas.

El cas del Bisbe Carrasco

El 4 de juliol de 1929 el plenari va estudiar una petició presentada pels sacerdots d’aquesta diòcesi en la qual sol·licitaven concedir el títol de fill il·lustre i dedicar-li un carrer al bisbe Basilio Antonio Carrasco Hernando. S’acordà per unanimitat accedir a la petició i designar el carrer principal de la barriada que començava a formar-se i que es coneixia com s’Hort del Bisbe. El carrer li fou dedicat, però no consta en cap relació de fills il·lustres ni tampoc de fill adoptiu, cosa aquesta última que li correspondria per la seua naixença a Guadalajara. El 1952 el regidor Manuel Sorà proposava que Carrasco fos nomenat fill adoptiu, cosa que s’acordà per unanimitat. Carrasco ha estat dues vegades designat fill adoptiu.

Un altre cas també oblidat fou el del doctor Emilio Esteban Vacano, ciutadà alemany nacionalitzat a Espanya. Una instància subscrita per «nombrosos vesins» que exposen els mèrits d’aquest senyor, que feia dos anys que impartia classes gratuïtes a nombrosos alumnes de totes les classes socials a l’Ateneu d’Ibiza, premis en metàl·lic als alumnes més aplicats i que també havia donat a aquesta entitat molts de llibres per a la seua biblioteca. S’acordà per unanimitat en el plenari del 24 de maig de 1934.

Altres fills adoptius foren Marià Mirabet Bofarull, També el 1934 fou declarat fill adoptiu el tinent coronel Salvador Mena Vivern. Cipriano Garijo Aljama i Emili Pou Bonet són altres fills adoptius de la ciutat.

L’últim fill adoptiu de la ciutat d’Ibiza, fou Joan Marí Cardona, el novembre de 2002, a títol pòstum.

Eivissencs fills adoptius

Un altre apartat interessant és veure alguns eivissencs o relacionats amb Ibiza que han estat declarats fills adoptius de municipis allunyats d’Ibiza. Vegem-ne alguns:

Joan Torres Ribes, Batlet, que era bisbe de Menorca des de 1902, l’octubre de 1927 fou declarat fill adoptiu de Ciutadella, amb motiu de les seus bodes de plata com a bisbe.

El març de 1928 l’Ajuntament de Vic acordava declarar fill adoptiu Salvi Huix i Miralpeix. Era nascut a Santa Maria de Vallors, a la comarca de la Selva; es formà al Seminari de Vic. El 1927 fou nomenat Administrador Apostòlic d’Ibiza, cosa que significà la recuperació del bisbat. Fou nomenat fill adoptiu de Vic i el 1958, la capital d’Osona li dedicà un carrer amb el nom del carrer del Pare Huix.

Ibiza també el declarà fill adoptiu, cosa que succeí en el plenari de 4 de juliol de 1929. Als cap de pocs dies se celebrava l’onomàstica del bisbe i una comissió municipal es traslladà al palau episcopal i li va lliurar el títol corresponent.

Un eivissenc ben destacat, Jaume Tur Marí, Solalles, (1880) periodista que estudià a Madrid i que acabats els estudis, es traslladà a Melilla on exercí la seua professió. Fou vicepresident en el moment de la constitució el 1913 de l’Associació de la Premsa de Melilla, més endavant en fou president. Jaume Solalles va mantenir un contacte constant amb Ibiza, com apunta Marià Serra a la veu corresponent de l’Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera; però podem ampliar amb alguna nota més. Arribà a Melilla el 1905 i fou corresponsal de diversos periòdics de Madrid com ABC i La Tribuna. Es casà en primeres núpcies amb la pianista i poetessa Adelaida Muñiz Mas, filla d’un general de l’exèrcit. Tengué diferents càrrecs i fou empleat de la Junta del Port i de la Cambra de Comerç, regidor de l’Ajuntament de Melilla i fundà diversos diaris i setmanaris. El 1916 publicà una recopilació de 222 articles seus. Ocupà la presidència de l’Associació de la Premsa local. El 1934 fou nomenat fill adoptiu de Melilla, morí el 1949.

El diputat eivissenc Lluís Tur i Palau fou declarat el 1913 fill adoptiu de Formentera per les moltes millores que aconseguí per a aquesta illa. Encapçala una nòmina d’una vintena de fills adoptius que té l’illa, alguns d’ells eivissencs.

El general Ramon Gotarredona Prats fou declarat fill adoptiu de Melilla i Medalla d’Or de la Ciutat; era el segon eivissenc declarat fill adoptiu d’aquella ciutat.

Com veim, una nòmina ben interessant de persones que han estat distingides amb aquest títol honorífic.