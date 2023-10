Ibiza, el lugar en el mundo de Jo de Paula's

La mayoría de ustedes no me conocen, sin embargo, yo les conozco, y a su isla, íntimamente, durante más de 30 años de mi vida. Me llamo Elliot Moore, tengo 42 años y soy sobrino de Johnnis Washington, una mujer a la que la mayoría de ustedes conoce como Johnnis de Paula’s Ibiza. Hace cinco años, el 30 de agosto de 2018, mi tía Johnnis falleció pacíficamente después de una batalla privada contra un cáncer de riñón. Cuando reflexiono sobre mis últimos minutos con este increíble ser humano, la persona que no sólo cambió mi vida, sino que la marcó más que ninguna otra, afloran muchas emociones. Tristeza y rabia desde luego. También alivio porque ya no siente dolor, pero la mayor de todas es la gratitud. Gratitud de que estuviera aquí y más de que fuera mi tía.

Para conmemorar el quinto año de su fallecimiento, con su bendición, he querido dedicar un momento a honrar a la mujer a la que he idolatrado toda mi vida.

Mi familia (y por tanto, la de Johnnis) es de Ohio, en Estados Unidos. Ohio es un estado del Medio Oeste en el que los campos de maíz y las fábricas conforman gran parte de su paisaje. Es el tipo de lugar donde no es común tener pasaporte. La mayoría de los habitantes del Medio Oeste llevan un estilo de vida preestablecido: crecen y consiguen trabajo, la mayoría tienen hijos, al tiempo que intentamos (desesperadamente) labrarnos un pedazo del sueño americano. Las conversaciones son cotidianas y familiares, a menudo sobre deportes o el tiempo, pero aprendí muy pronto que tenía una historia que podía fascinar a mis paisanos del Medio Oeste. Tanto mis amigos, desconocidos y cualquier persona con la que me cruzaba, jóvenes y mayores, quedaban fascinados cuando les hablaba de mi heroína: mi tía, nacida en Estados Unidos, que vivía en Ibiza, España.

Jo era negra, no poseía una belleza clásica, era testadura y sobre todo increíblemente radiante

La tía Jojo (en los últimos años nos pedía que dejáramos de decirle «tía» y al final la llamábamos simplemente «Jo») era la persona más interesante que conocí. Tuvo tres hermanos: el mayor, Lane; el menor, Kenny; y su hermana menor (mi madre), Delacy, en el medio. Como hermanas, mamá y Jo eran las más cercanas y, por consiguiente, mi hermana mayor Candace (a la que Jo puso el nombre) y yo recibíamos la mayor parte de la atención de nuestra tía favorita. Jo nació en Abbeyville, Alabama, en el corazón del Sur de Jim Crow. Ese término, «Jim Crow», se refiere a la parte de América (y periodo de tiempo) en la que todo, desde los baños a las fuentes de agua, estaba segregado entre blancos y negros. Jo creció mientras su entorno le recordaba constantemente que era una ciudadana de segunda clase. Era negra —el primer golpe— pero, además, tenía la piel más oscura, lo que significaba que no era «pasable», es decir, que no podía ser percibida «como blanca» y, por tanto, no recibiría un trato más favorable. Si a eso le unimos que era mujer, no poseía una belleza clásica, era escandalosamente testaruda y, sobre todo, increíblemente radiante... Nada de esto era positivo para una joven negra en los años 50.

Jo destacó, pero también me dijo que siempre quiso salir de ese ambiente. Ansiaba estar en un lugar donde pudiera expresarse en su totalidad. Donde pudiera leer todo el día, contestar (o hablar), vestirse con ropa rara o sexy... donde pudiera ser realmente ella misma. Era una inconformista en una parte de América en la que conformarse significaba sobrevivir. Estoy seguro de que esta fue la principal motivación para graduarse antes de tiempo, a los 21 años, y utilizar el dinero que había ahorrado para comprar un billete de avión para explorar Europa. ¡Imaginad el coraje que hizo falta! Es increíble. La gente dice que robamos de nuestros héroes y no hay duda de que yo lo hice.

Yo también quise probar una vida diferente a los veinte años. Al terminar la universidad, envié un correo electrónico a Jo diciéndole que quería tomarme un descanso, como ella. Le supliqué que me dejara ir a pasar unas semanas con ella en Ibiza después de graduarme. Sinceramente, estaba bastante seguro de conocer su respuesta: a estas alturas, mi hermana y yo habíamos ido muchas veces a visitar a Jo a España. Siempre hubo un vínculo profundo y especial entre los tres; era más profundo que el simple amor familiar, no sólo éramos las personas favoritas de Jo, éramos sus hijos. Por eso me sorprendió que dijera que no: «No puedes venir. No sólo unas semanas», matizó. «Si vienes, ven un año entero».

Mi año con Jo

Mi mente estaba en dos mundos con su respuesta. Una parte (la protagonista) bailaba con el miedo a no encontrar nunca un trabajo y retroceder en mi carrera. La otra parte de mí tenía curiosidad, quiero decir, su vida era inigualable. Ella había recorrido el camino y claramente su camino de vivir una vida de aventura y exploración era muy seductor. No había nadie cuya vida admirara más, que sintiera que se había ganado la sabiduría de la experiencia rompiendo las convenciones. «Ell», me dijo por correo electrónico, «nunca lo harás si no lo haces ahora. Confía en mí. Ven a vivir conmigo un año, no hay nada que no pueda esperar». Y lo hice. Ese año 2004 es realmente la razón por la que puedo escribir sobre Jo. Durante ese año en Ibiza, vivir el ciclo completo de la temporada, ver cómo cambiaba la isla, cómo se desarrollaba, cómo se reajustaba, fue algo que me marcó la vida. Ese año me hizo cambiar, al igual que cambió a Jo, pero hubo una gran diferencia. Ella no tenía un modelo, un sherpa que la guiara.

Saltó antes de que hubiera una red, sin nadie allí para suavizar su aterrizaje. Yo quería saberlo todo, así que le pregunté, y en ese año en que vivimos juntos como compañeros de piso, me contó las historias y aventuras que atesoraba sobre esta época de su vida que definió su carácter.

Esto fue lo que me contó.

Jo comenzó su andadura internacional en Londres (Reino Unido). Era lo bastante sabia como para saber que debía empezar en un lugar donde el inglés fuera la lengua principal. A partir de ahí se diversificó: Alemania, Países Bajos, Francia. Viajó por Europa con una bolsa de viaje gigante, recorriendo todo el continente hasta que, finalmente, llegó a España. En este país «se sentía diferente», me decía. En Barcelona (una de sus ciudades favoritas), conoció a una nueva amiga americana, «Paula» (irónicamente con el mismo nombre que la tienda que cambiaría su vida). Las dos hicieron autostop y viajaron juntas durante meses. Confiaron demasiado y agotaron su dinero a cambio de experiencias. Su mayor regalo fue encontrar formas nuevas y creativas de vivir (y comer) gratis. Se colaba en los albergues, esperaba a que cerraran los restaurantes y flirteaba con los camareros, que esperaba que tuvieran compasión por las jóvenes viajeras. Cuando todo lo demás fallaba, iban a bares y conocían a hombres con los que irse a casa, decepcionándoles cuando los caballeros se daban cuenta de que habían conseguido una compañera de piso, pero no una amante para esa noche (eso vendría más tarde).

Me contó la historia de un policía de Barcelona que las vio pedir dinero y marcharse con hombres nuevos cada noche. El agente pensó que las dos jóvenes eran prostitutas y se acercó para detenerlas. Descubrió lo contrario: no se trataba de prostitutas, sino de dos veinteañeras astutas pero ingenuas que buscaban seguridad y alojamiento. Decidió ayudarlas, y durante semanas las dejó dormir en su despacho de la comisaría. Se encontraba con ellas en Las Ramblas cuando acababa su turno y caminaba hasta su oficina, las encerraba para pasar la noche y les abría a las seis de la mañana, antes de que llegaran sus compañeros. Éste es sólo uno de los muchos encuentros kármicos que Jo vivió y que enriquecerían su viaje. Cometió errores garrafales que acabarían siendo aprendizajes maravillosos. Podría llenar páginas de ellos, pero el verdadero punto de inflexión se produjo cuando se quedó sin sus últimos cien dólares y se planteó volver a Estados Unidos. En esa encrucijada, un grupo de hippies la convenció para que les acompañara en un viaje. Planeaban visitar una isla a la que huían los veteranos de Vietnam, una diminuta isla bohemia femenina de la que la mayoría de la gente no había oído hablar en las Baleares.

Así, Ibiza, es como conociste a mi tía Jo.

Llegó allí en un avión de hélice en 1969, cuando el aeropuerto apenas tenía pista (se jactaba de ello). Se habría bajado de ese avión con 170 kilos: afro naranja brillante, medias de rejilla, sonrisa radiante, muslos y actitud de grandeza. La isla era aún más bohemia entonces. Encontró un viejo apartamento en Ramón Muntaner (que conservaría durante más de 45 años) y poco después consiguió un trabajo como camarera en Lola’s (la única discoteca de la isla en aquella época). Me la imagino con tacones altos o patines sirviendo bebidas a los personajes de la isla, aceptando ser una de las pocas afroamericanas en aquel lugar y en aquel momento: una extranjera, pero en el buen sentido. Puede que los nacidos en Ibiza no sepan que la isla blanca tiene su leyenda. Se dice que su espíritu es femenino y que pone a prueba a sus residentes antes de abrazarlos. Los indignos de entre nosotros vienen unos días, se quedan al margen y regresan a casa, sin probar nunca el néctar. Pero a los que se quedan, a los que perseveran, se les abraza. Le pregunté a Jo sobre este tema, ya que mi aterrizaje tuvo sus dificultades, y me sorprendió. No recordaba que la isla hubiera estado nunca «apagada». Siempre se sintió acogida por vosotros, por vuestra isla. «Claro que hubo retos», dijo. Era una hippy estadounidense en tierra extranjera, pero los retos eran pequeños baches de velocidad comparados con los que había experimentado en su vida. En Ibiza podía andar, hablar, vestirse, bailar, explorar y disfrutar de la vida como nunca antes lo había hecho. En Ibiza se sentía como en casa.

De Lola’s a Paula’s

Probablemente habría trabajado en Lola’s durante décadas si no hubiera intervenido el azar. Un día estaba allí cuando un hombre alto, guapo y estrafalario, con buen ojo para la originalidad, la descubrió. Se llamaba Stuart Rudnick y él y su socio Armin Heinemann estaban poniendo en marcha lo que se convertiría en uno de los iconos de la moda más famosos de la isla. Era una pequeña tienda a la vuelta de la esquina de Lola’s, en la calle de la Virgen. Llamaron a la tienda Paula’s, en honor a la hija de Armin, y se acercaron a Jo para pedirle que hiciera de modelo de las elegantes prendas de su boutique. «Podría haberle abofeteado», recuerdo que me dijo mi tía: «¡Pensé que se estaba burlando de mí!».

Estaba trabajando en Lola's cuando Stuart le propuso hacer de modelo para Paula's

Imagínate, ni en sus mejores sueños se creyó la cover girl de nadie. Sí, la gente se quedaba mirando a Jo, pero por motivos distintos a su belleza. Este tipo de suerte no ocurre a las pequeñas niñas negras de Alabama: ella no era la típica mujer por la que se obsesionan los hombres. Pero si has conocido a Stuart y Armin, seguro que entiendes por qué dijo que sí. No sé si hay otras dos personas en el planeta que podrían haberla convencido de aceptar ese trabajo, que podrían abrirle la mente y ayudarle a ver lo que ellos vieron. Sí, le ofrecían un trabajo, algo consistente y estructurado (¡y divertido!) en lo que participar, pero el argumento fue aún más fuerte. Creo que desde el momento en que la vieron, no vieron sólo a una empleada. Creo que Stuart y Armin fueron los dos primeros hombres que vieron la belleza bajo la superficie. Creo que, en Johnnis, vieron a una estrella.

Durante las tres décadas siguientes, Jo y Stuart trabajaron juntos desde la mañana hasta entrada la noche, sentados en la tienda frente a una cuerda de terciopelo rojo, para atraer a los valientes. Los valientes y los ricos. Eran como hermanos: colaboraban, a veces discutían, siempre maquinaban, pero al final elaboraban estrategias y ganaban juntos. Mi hermana y yo reconocimos inmediatamente la conexión en nuestro primer viaje internacional a Ibiza en 1994. Mi hermana tenía 15 años y yo 13, y los dos estábamos fuera de Estados Unidos por primera vez y ¡estábamos impresionadaos con el ‘Planeta Ibiza’! Todo era nuevo y diferente: el calor y el olor de los cuerpos de la isla con sal de mar. La tierra roja del campo, el sabor a Coca-Cola con azúcar de caña y, obviamente, el idioma. Todos los que conocimos parecían tan libres, las mujeres y los hombres. Era el ambiente más original que habíamos experimentado nunca, por no mencionar que para un chico cuyas comidas favoritas eran arroz y patas de cangrejo, aquello era el paraíso. Flipé con la paella ibicenca.

Colarse en Pacha

Jo tejió lecciones en nuestras experiencias, dejándonos vivir y aprender por nuestra cuenta. Las lecciones de vida llegaron de manera orgánica: me robaron el reloj el segundo día mientras buceaba, mi hermana se gastó todas las pesetas del viaje en un solo vestido y, al no saber español, aprendimos a comunicarnos de otras maneras. Jo, nuestra madre isleña, observaba pacientemente. Seleccionó los lugares, pero dejó que nuestras experiencias nos guiaran. Sí impuso su impronta cuando rompió las reglas: me dejó conducir su coche (¡a los 13 años!), coló a mi hermana Candace en Pacha a los 15 y nos paseó orgullosa por ahí. Con el tiempo, nuestras actitudes únicamente americanas cambiaron y calaron en nuestras cabezas nuevas posibilidades sobre género, riqueza, raza, juego, ¡diversión! Respondió a cada una de nuestras molestas preguntas inmaduras y nos incluyó en la medida que pudo en cada parte de su mundo. Nos dejaba dormir por las mañanas y volvía (¡a mediodía!) para llevarnos a la playa, nuestro primer encuentro con la «siesta».

Me había explicado que este periodo de tiempo durante el día consistía en orientar tu vida en torno a trabajar lo justo «para vivir», no «vivir para trabajar», nuestro estilo americano. En Ibiza vimos el equilibrio. Íbamos a sa Caleta en su viejo y polvoriento VW tendiendo toallas y comiendo congelados calippos rojos y verdes hasta que se ponía el sol. Sin prisas. Sin presión. Era precioso. Luego, por la noche, nos llevaba con ella a Paula’s. Aunque nunca se veían niños cerca de Paula’s (¡y mucho menos pasando por debajo de la cuerda!), Stuart y Armin nos trataron como parte del personal. Stuart nos vestía con ropa de la tienda y yo jugaba con los chicos del barrio (¡hola Jesse!). Hablábamos spanglish y pasábamos las tardes gastando bromas a los romaníes y otros turistas con carteras falsas y sedales. Era medianoche (más allá de la hora de acostarse) y podíamos vagar por las calles sin teléfonos móviles ni preocupaciones. Mis recuerdos de aquellos tiempos son de sentirme completamente seguro, de conocer a extraños y a trabajadores locales que nos daban comida o regalos por ser hijos de Jo. Siempre nos hemos sentido seguros. Si Jo era nuestra madre isleña, la propia isla era nuestra abuela.Esta vida ha sido posible gracias a Jo y Stuart, el dúo dinámico. Stuart no sólo era su compañero de trabajo, sino que era el hermano que necesitaba. Ayudó a Jo a calibrar su actitud: cuándo usarla, cuándo perderla. Era el hermano que se dio cuenta de la magia que llevaba dentro, que la entrenó, la preparó y la celebró. Ella le quería de verdad. También creo que Jo inyectó un poco de corazón en Stuart. Ambos pasaron mucho tiempo juntos y en ese tiempo, incluso en los momentos difíciles, Stuart siempre trató a nuestra tía con respeto. Junto con el resto del personal de Paula’s, bajo la brillante dirección de Armin, la tienda permanecería abierta durante 30 años, cerrando el verano de 2000, poco después de que Jo se jubilara.

Paula’s no era la única parte de la vida de Jo en aquel brillante momento. Prosperó durante los años 70, 80 y hasta bien entrados los 90 en el mundo del baile, abriendo todas las discotecas importantes de la isla. Estuvo aquí al principio del cambio. A menudo reflexionaba sobre el recuerdo de sus amigos riéndose de la absurda idea de que se iba a abrir una nueva discoteca, Pachá, «muy lejos, en el campo». Una discoteca tan lejos de la ciudad... ¡eso nunca durará!

Después de Pachá vino Amnesia (donde fue camarera), y luego Ku (ahora Privilege) y más y más gente y experiencias, cada una de las cuales ofrecía una ventana de expresión y actuación. Jo bailó en todas. Bebía y fumaba y... bueno, se divertía y cada noche creaba nuevos relatos. Una vez me contó sin pudor un verano sexual especialmente desenfrenado en los años 70, cuando trabajaba en Paula’s y un hombre que pasaba por la tienda la vio. «¡Johnnis!», exclamó. Jo, que ya empezaba a irritarse más con que la gente supiera de ella sin conocerla, se puso de mal humor. «¿Te conozco?», preguntó. El hombre se tomó un tiempo, sonrió amablemente y dijo: «sí, me conoces». Luego, inclinándose hacia delante, añadió: «En sentido bíblico». Los dos tuvieron un ataque de risa. Estoy seguro de que ocurrieron muchos hechos de este tipo.

Amor en la playa

Aunque Jo tuvo varios novios (y amantes), siempre la recuerdo viviendo felizmente sola. Cuando era más joven, nunca pensé mucho sobre ello, nunca consideré que pudiera estar triste por no encontrar el amor, por no elegir ni ser elegida sentimentalmente. Para nosotros, como niños, lo único que sabíamos era que la teníamos toda para nosotros. Tanto si nos reuníamos con ella en España como si venía a Estados Unidos —nuestro Papá Noel— por Navidad, siempre teníamos su atención. Ahora, a mis cuarenta años, me pregunto por su soledad. Debió de ser muy difícil ser adorada y vista como un icono, pero nunca como una compañera amada. Creo que nosotros, los «niños», éramos lo más parecido al amor puro que conoció, hasta que a los 50 años conoció a Peter, el amor de su vida.

Jo fue la que mejor contaba la historia, un encuentro fortuito en el que había ido a la playa con unos amigos, sin bañador, así que estaba tomando el sol sin sujetador y sólo con unas bragas viejas de algodón. Un hombre se acercó, le ofreció un cigarrillo y entabló una conversación informal.

Se llamaba Peter Lunow y esta conversación sería el comienzo de algo mágico y nuevo para Jo. Pasarían casi todos los momentos juntos. Sacó a relucir una persona diferente en Jo: resucitó a la chica que era considerada románticamente, la hizo sentir hermosa. Una mañana, ella se despertaría y él ,mirándola fijamente, le pediría que se casara con él. Jo estaba eufórica: se casarían en una boda privada junto al mar unos cuatro años después de conocerse en la playa. Este hermoso hombre la había elegido para pasar su vida con ella y Jo lo eligió a él.

Una de las tragedias de la vida de Jo es que no fue consciente de la huella que dejó en la isla

Cuando Peter llegó a Ohio el año antes de casarse, toda la familia ya le adoraba. Le contamos historias, le sugerimos que él también empezara a llamarla «Jo» (cosa que hizo) y le acogimos inmediatamente. Vimos la conexión: Peter era dulce, interesante y paciente. Su temperamento era un complemento perfecto para el fuego de Jo: era tranquilo, presente y comprometido con ella y con su amor. Peter apreciaba cada pedacito de Jo, queriendo al humano bajo el icono, llamándola «Honey Bunny» y prometiendo cuidar de ella, como así hizo. Con Peter era verdaderamente ella misma, verdaderamente libre, verdaderamente amada. La isla le trajo otro tesoro más y vivieron juntos felizmente durante casi cuatro años hasta que, de repente, al año de casados, Jo se despertó junto a él una mañana y notó su cuerpo trágicamente frío. Peter había muerto de un aneurisma cerebral.

La tristeza que esta pérdida supuso para toda mi familia fue profunda y devastadora; me parecía tan injusto que a alguien que había esperado toda su vida para encontrar el amor se lo arrebataran tan repentinamente... Yo era entonces demasiado joven para comprender que así es como fluye la vida: que aquellos a quienes amamos y de quienes dependemos para estar siempre ahí, nos dejarán mucho antes de que estemos preparados. Esa verdad es la última gran lección de vida que Jo me dio.

La muerte de Jo se produjo el mismo año en que iba a cumplir 70 años. Era un cumpleaños señalado y, aunque la familia acababa de pasar con ella sus primeras Navidades en Nueva York (de la historia), decidí que volaría a la isla en febrero (¡la estación muerta!) para darle una sorpresa.

Se quedó atónita al abrirme la puerta. Jo se había acostumbrado tanto a su vida solitaria que más tarde me diría que pensaba que a nadie le importaba que cumpliera 70 años. Esto era inusitado para mí en aquel momento. Acababa de pasarme el mes organizando un montaje de 50 personas de viejos y nuevos amigos deseándole encantados el más feliz 70 cumpleaños. La adoraban, pero a medida que ella envejecía no lo veía. Para mí, ésta es una de las tragedias de la vida de Jo: parece que nunca fue consciente de la huella que dejó en la isla. Recuerdo un relato que contó mi prima cuando ella y una amiga fueron a casa de Jo. Querían ir a Pacha (ya sabes, esa discoteca que nunca duraría...) pero eran universitarios de 20 años sin dinero y habían esperado demasiado para conseguir entradas gratis. Le preguntaron a Jo si podía ayudarles a entrar. Hacía décadas que Jo no entraba en una discoteca, pero dijo, bromeando, «prueba esto» y sacó una postal de Paula’s con su foto en el anverso. Escribió en la parte de atrás: «Son mi sobrina y su amiga, por favor, déjenlas entrar, Johnnis».

Las chicas lo intentaron, fueron a Pacha y enseñaron la tarjeta a los anfitriones, que enseguida se rieron de ellas... hasta que, por un golpe de suerte, el director de marketing, que conocía a Jo desde hacía décadas, pasó por allí y vio la postal. Se acercó corriendo, lo leyó, cortó la risa e introdujo a mi prima y a su amiga en el club, dándoles tickets de bebida gratis y servicio VIP. Ese es el poder que tenía Jo. Ojalá supiera en vida lo mucho que nos gustaba tenerla cerca.

Todavía te queremos cerca Tía.

La sorpresa de mi visita y su montaje de cumpleaños le levantaron el ánimo y, por capricho, decidió organizarse su propia fiesta de cumpleaños sorpresa invitando a su familia isleña, a la que hacía años que no veía. Todos aceptaron: un puñado de sus amigos más íntimos y queridos llenaron la sala mientras ella cocinaba, nosotros bailábamos, y ella servía vino y contaba historias. Estaba en su gloria, era la última vez que la vería completamente sana

Sus últimos días

Tres meses después de aquella fiesta, recibí una llamada de su mejor amigo, Dennis, para decirme que estaba en el hospital y que tal vez quisiera ir a visitarla. Volé ese fin de semana sin saber a lo que me enfrentaba. Nadie puede prepararte para las emociones que experimentarás en ese tipo de momentos. Fui esperanzado, pero los médicos me confirmaron que era cáncer de riñón y que había hecho metástasis en otros órganos. Lo mejor que podían hacer era hacerla sentir cómoda.

Volé ida y vuelta desde Nueva York varias veces hasta que recibí la última llamada de que las cosas habían empeorado. Cogí un vuelo nocturno y llegué por la mañana con tiempo suficiente para pasar el día con ella. Estaba cansada, pero feliz de verme.

Pasamos doce horas juntos, haciendo llamadas telefónicas a familiares y amigos y esa misma noche, agotada y lista puse mi mano en la suya y le acaricié la cabeza debajo de sus gruesas rastas. La miré por última vez a los ojos respirando con ella lentamente, asegurándole que estaba bien si se iba. No estaba preparado, pero era el momento.

Johnnis era profundamente espiritual y se autoproclamaba budista, pero rara vez hablaba de sus creencias. Era una hermosa hedonista: comía alegremente, se divertía magníficamente. Fue una pionera y una valiente aventurera. Probaba sustancias y hombres, amaba y protegía ferozmente. Sus emociones eran como el mar Mediterráneo, profundo y siempre en movimiento. Una mujer increíble, y aunque podía ser dura y testaruda, cuando estaba con la familia que había elegido era cálida y agradable. Su tamaño la ponía alegre. Era poderosa tanto en estatura como en personalidad y no era demasiado orgullosa para disculparse aunque tardara en hacerlo. Era inteligente, sabia y amable, no en ese orden. Eso es lo que tiene vivir una vida llena de retos, las experiencias que acumulas hacen crecer tu corazón, y vaya si su corazón era auténtico y maravilloso.

Nunca fue rica, pero siempre se apresuraba a ofrecer unos euros a los desamparados. Tardaba en confiar en la autoridad, le encantaba saltarse las normas y siempre creía en desconocidos (a mí también me enseñó a hacerlo). Escuchaba a la gente y nunca se reía de nadie que estuviera en la lucha. Creo que en el fondo se sentía muy unida a las almas que estaban siendo desafiadas. Aquellas que llevaban su dolor por dentro como ella llevaba el suyo por fuera. Eran su familia del alma, los que superaban la adversidad. Demostró que ésta es la sal de la vida y que para afrontarla hace falta paciencia, aplomo, sabiduría y amor. Jo la abordó con perseverancia, el resto vino solo.

El impacto que tuvo en tantas vidas, sobre todo en la mía, es imposible de explicar con palabras, pero me reconforta pensar en las últimas palabras que me dirigió antes de que la morfina le hiciera efecto. Me reconforta cuando pienso en ellas, «mi vida está completa», dijo. «Mi vida está completa».

Sólo espero haber podido ayudarte, Tía, en la transición a tu nuevo hogar, del mismo modo que ella nos ayudó en la transición a una vida que cambió para siempre por el nuevo mundo al que nos diste la bienvenida.

La familia escogida de Ibiza

Hay tanta gente a la que nuestra familia quiere dar las gracias, pero para nombrar a unos pocos, debemos empezar con las enfermeras y los médicos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario que hicieron todo lo posible para que se sintiera cómoda. ¡Gracias! Además, hay cientos de personajes de la isla con los que Jo habría bailado (desde las Gemelas hasta ‘Tetas’ Renee o ‘Blues’ Dave); sin embargo, fue su familia elegida la que cuidó de ella hacia el final. Dennis Herman y Sylvainne Wolff, así como Andrea Franziska Jesser, Cristina Ereñu Orlandis y Majid Rozei. También Dolores Ballestero y María Mercedes Pallarés, que permanecieron unidas a ella no sólo a lo largo de los años, sino hasta el final.

Como amante de la comida, un abrazo especial a nuestra paella favorita en la isla: el personal del restaurante El Carmen, que nos alimentó cada verano. Y, por último, una mención especial a toda su familia de trabajo del centro, a Vincente Ganesha Zaragoza y, por supuesto, a Stuart y Armin, quienes otorgaron a mi tía un lienzo en el que exhibirse. Tuvo valentía, suerte, voluntad y chispa, pero no importa si nadie te da esa oportunidad. Le diste esa oportunidad Armin, nuestra familia te lo agradece de todo corazón.

La narración de quién es Johnnis, lo que construyó y superó con su vida, me hace sentir muy orgulloso. Es curioso que los estadounidenses llamemos a nuestro país la tierra de las oportunidades. Para algunos quizá, pero para una chica negra pesada de una granja de cacahuetes, Estados Unidos no era su oportunidad. América la pasó por alto. América la echaba de menos pero esta tierra, Ibiza, la acogió, la abrazó. La celebraste y la amaste.

Siempre me parece hermosa la estructura de la gramática española. En la estructura del inglés americano, Jo era a fat (gorda), black(negra) woman: los adjetivos primero. Sin embargo, en castellano, la gramática la ve primero como mujer. Era una mujer gorda y negra. Pero antes que todo, ¡era una mujer! Que nos vean en nuestro estado más natural, que nos permitan ser vistos ¿qué mayor regalo puede haber? Eso es lo que le aportó y, aunque yo no diría que la isla la rescató (ella no dejaría que nadie lo hiciera), está claro que la isla la ayudó a participar en su propio rescate. Por esta Ibiza, toda mi familia os da las gracias.

Ella forma parte de la tierra de aquí, una de las muchas almas que le dieron su energía vital y cambiaron para siempre el tejido de la isla, y por eso tenemos que darte las gracias, Jo.

Eres, para siempre, la mejor parte de mi Ibiza.

Te echamos mucho de menos.

Te queremos.

Tus hijos, Elliot y Candace