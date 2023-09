Claves para superar el síndrome posvacacional

Septiembre es sinónimo de vuelta al cole, que afecta no solo a los estudiantes sino también a los adultos trabajadores. Según un informe de Adecco, el 37% de las personas empleadas que regresan a sus puestos tras unas semanas de vacaciones sufren apatía, falta de energía, tristeza y dificultad para concentrarse y para conciliar el sueño. Como la sociedad moderna etiqueta todo, estas manifestaciones físicas y psicológicas reciben el nombre de síndrome posvacacional.

No afecta a todos por igual. Básicamente, lo sufren, según el estudio, los que han gozado de vacaciones largas. También los que regresan a un entorno laboral hostil, los que deben lidiar con un jefe incompetente o que no les valora, los que están desilusiondos con su trabajo. En los casos más extremos -que son los más infrecuentes- pueden aparecer otras molestias severas, como fuertes dolores de cabeza, ansiedad o malestar general.

Que volver al trabajo nos resulte una carga no es una patología sino algo perfectamente normal. Enric Soler, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que el regreso a la vida laboral después de varias semanas de vacaciones supone un cambio drástico en el día a día. «Los humanos somos muy adaptables, pero nos amoldamos a las nuevas situaciones de forma progresiva. Del mismo modo que necesitamos un tiempo para superar un duelo o que necesitamos toda una adolescencia para dejar de ser niños y transitar al mundo adulto, no podemos pretender que nuestro estilo de vida en un período vacacional pueda cambiarse de forma brusca en cuestión de veinticuatro horas», sentencia.

Estrés en vacaciones

De hecho, el inicio de las vacaciones también puede provocar cierta sintomatología. La etiqueta ‘depresión de la tumbona’ (término que no parece muy adecuado ya que la depresión puede llegar a ser un serio problema de salud mental) se refiere al estrés que sufren muchos trabajadores cuando comienzan sus vacaciones y son incapaces de desconectar.

Pese a que España fue uno de los primeros países en reconocer por ley el derecho a la desconexión digital, pocas empresas y empleados lo ejercen. De hecho, el 60% de empleados contestan mensajes laborales en vacaciones.

Motivación y conciliación

Que la vuelta al trabajo sea más o menos llevadera depende de cuatro variables: motivación profesional, satisfacción laboral, resiliencia y conciliación. Así lo indica Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. «Cuando el regreso al trabajo surge de una motivación interior, como la ilusión, el propósito vital, la vocación o la autorrealización, el retorno a la vida laboral es agradecido y esperado. Entonces, la adaptación es rápida», añade.

Todo lo contrario pasa cuando el regreso al puesto de trabajo responde a una motivación externa. Es decir, trabajar es una obligación para ganar dinero (algo que sucede en la inmensa mayoría de los casos) o la persona empleada no tiene interés personal en la tarea que realiza.

La vuelta al trabajo puede provocar problemas físicos y emocionales, pero poco pueden hacer los profesionales de la psicología cuando el malestar se debe al contexto de la persona: mal ambiente laboral u obstáculos para conciliar.

Seguir disfrutando del ocio

A pesar de eso, los expertos ofrecen una serie de consejos para sobrellevar la vuelta lo mejor posible. Uno de las principales recomendaciones es confiar en la capacidad de adaptación del ser humano, explica el profesor Soler, que anima a no convertir en un drama el regreso a la vida laboral. La profesora Cabero añade la importancia que tiene seguir disfrutando del ocio y del tiempo para uno mismo. «De no ser así, la renuncia es excesiva e impacta en nuestra satisfacción, equilibrio y desmotivación, pudiéndose generar cuadros de depresión reactiva, ansiedad generalizada, desgaste profesional y estrés», explica.

Huir de los cambios bruscos del día a día y no olvidar que los periodos de descanso forman parte de la actividad laboral forman parte también del puñado de recetas para la cuesta de septiembre.

«Cuando has estado de vacaciones, has estado trabajando para ofrecer la mejor versión de tu faceta profesional cuando vuelves a la productividad. No por estar de vacaciones dejas de ser quien eres profesionalmente. Es imprescindible descansar para hacer bien nuestro trabajo», sentencia el profesor de la UOC.

Aprovechar el fin de semana

Los profesores de la UOC animan a los empleados y las empleadas a mantener el firme propósito de no desaprovechar las próximas vacaciones, ya sean largas o cortas. «Los fines de semana no son solo para poner la lavadora, y en las vacaciones de verano no es obligatorio gastar un pastizal en un viaje», explica Soler.

Para evitar que el contexto sea tan agobiante, en la medida de lo posible, el psicólogo invita a plantearse un cambio laboral. Lo mismo con el estilo de vida. Si no se tiene un estilo de vida saludable conviene intentar cambiarlo, pero de forma progresiva.

«El cuerpo puede facilitar a la mente la adaptación si se está descansado, con salud y energía. Quien practica deporte y tiene una dieta saludable durante todo el año, tendrá menos problemas con la vuelta al trabajo porque el deporte reduce la ansiedad y el estrés, y la alimentación sana previene o atenúa los problemas de salud», concluye Cabera.