Un año en Sant Joan

Sucedió que en el pequeño destacamento que la Guardia Civil tenía en Labritja se jubiló el comandante de puesto y a mi padre le tocó cubrir la vacante. El hecho de que fuera un destino forzoso y sine die, —la Comandancia no daba explicaciones—, hizo que con bártulos y muebles, con la casa a cuestas como los caracoles, nos trasladáramos al pueblo. Nada raro, por otra parte. Los militares, como los feriantes, cambiábamos cada dos por tres de residencia.

Más de medio siglo después, cuando subo a Sant Joan, me sorprende que el pueblo siga como lo recuerdo. Los cambios son insignificantes: en donde estaba la escuela, a la entrada del pueblo, ahora tenemos una tahona y una papelería; el cuartel es una casa de vecinos; el colmado de can Ripoll bajó la persiana hace ya algunos años y en la plaza hay ahora un café, una pescadería, una apoteca y la Caixa, omnipresente, también ha sentado allí sus reales. Por lo demás, el estanco de can Vidal sigue donde estaba y el pueblo es como era. No ha crecido como Sant Rafel o Santa Gertrudis. Conserva, incluso, la misma atmósfera encalmada que cuando llegamos parecía tener, pero que luego no tuvo. En pocos meses se dieron hechos que allí tuvieron rango de acontecimientos. Cosas de la edad, yo los viví como una aventura.

En la fotografía que vemos de Frank Short, al fondo y a la izquierda, descubrimos la casa-cuartel por el mástil sin bandera porque no era festivo, y también por el cartelón que la perspectiva de la toma no nos deja leer, pero que era el preceptivo en los cuarteles: TODO POR LA PATRIA. Por la calle bajan mis compañeros de juegos y el balcón de nuestra vivienda era el que tiene jaula y tendedero. La caseta encalada con puerta de rejilla era el retén que, por cierto, estuvo siempre vacía. El verdadero calabozo era un cuartucho que estaba en la plaza, debajo de la terraza de can Tirurit. Pero dejemos el paisaje y vamos a los sucesos que alborotaron al pueblo. Iba ya vencido el invierno cuando nos sorprendió una copiosa nevada que quebró los almendros. Aquel día nos libramos de la escuela y en su entrada hicimos una enorme bola de nieve que, para nuestro desencanto, al día siguiente era sólo una charca. Pasaron los meses y de la nieve pasamos al fuego.

En los últimos días de agosto se declaró un incendio pavoroso en tierras de Morna. Nos alertó una negrísima columna de humo por el NW y la voz de alarma corrió entre los vecinos que, desconcertados, no sabían qué podían hacer. Los guardias del cuartel los despabilaron y crearon cuadrillas que salieron espiritadas hacia la Cala. Durante más de una hora, mossènyer hizo que tocaran a rebato las campanas para alertar a las casas dispersas. A las pocas horas, se supo que el fuego avanzaba descontrolado y se pidió que acudiera el ejército. Dos horas después, varios camiones con soldados pasaron hacia Sant Vicent. El Diario de Ibiza del 23 de agosto decía que habían intervenido más 3.000 personas para atajar las llamas que arrasaron 12 fincas, entre otras, can Martina, can Marge, can Musón y can Gil. Se talaron muchísimos pinos, se abrieron calveros de seis metros de anchura como cortafuegos, pero las piñas ardiendo saltaban de un lado a otro como proyectiles. Se perdieron más de 17 kilómetros cuadrados de bosque y sólo un providencial aguacero frenó las llamas. Se tuvo por verdadero milagro, no sólo por el hecho infrecuente de que lloviera en agosto, sino porque la cortina de agua sólo cayó sobre las llamas.

El Diario dijo que «se podía estar a 25 metros del fuego sin ni siquiera mojarse». Durante mucho tiempo no se habló de otra cosa en las casas y en can Tirurit. Y aquello no fue todo. Otro suceso de aquellos días mantuvo en vilo a los vecinos y a los más pequeños nos asustó, porque, a raíz de lo que pasó, nos contaban historias que daban miedo. Fue la desaparición de una mujer que sufría alguna forma de desorientación o demencia y que, una noche, con salto de cama se escapó de casa. Durante dos días se rastreó el entorno del pueblo, trajeron perros para que siguieran un posible rastro y fue al tercer día cuando la encontraron en Xarraca, junto a unos cañizos y una fuente que posiblemente la mantuvo viva.

En aquellos días descubrí lo que era un paisaje. Fue en Portinatx y por nuestro maestro, don Julián, que nos llevó dos veces de excursión a la playa que entonces estaba deshabitada. Sin la carretera que luego se hizo, se llegaba por caminos que atravesaban el bosque. En la arena y en la misma orilla brotaba un insólito manantial que sólo se veía cuando el agua retrocedía. No muy lejos de allí conocí al iai Marçà, un payés de robinsoniana querencia que, en es Canaret, vivía en una cueva. Cultivaba un pequeño huerto y una viña de la que obtenía un vino aceptable; salía a pescar con un pequeño llaüt y utilizaba como corral un islote en el que había soltado conejos y gallinas; y desde una pequeña fuente que quedaba por encima de la cueva hacia bajar el agua por un canalillo hecho con gruesas cañas abiertas longitudinalmente; y cosa curiosa, como iba siempre descalzo, las plantas de sus pies eran autenticas suelas: sólo se calzaba alpargatas para entrar en la iglesia cuando venía al pueblo de uvas a peras.