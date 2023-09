La llegada

Aún no existe la Barcino romana y los habitantes de Mallorca y Menorca se visten con pieles, viven en chamizos o cuevas y se defienden con hondas, palos y piedras, cuando Ayboshim es una ciudad cosmopolita y relevante para el comercio y las navegaciones del occidente mediterráneo.

Tras dos jornadas de navegación, con las primeras luces de un día de agosto que amanece sin nubes, llegan a la isla varios gaulois sobrecargados de provisiones, con un contingente humano que no puedo cuantificar, 200 personas o poco más. Vienen también dos penteras con una pequeña guarnición militar, un sufete, un questor y dos sacerdotes. Son fenicios del sur y del levante peninsular, la mayoría de Gadir, La Fonteta, Abdera y algunos de Cartago, un paisanaje que casa con la noticia que mucho después da Diodoro de Sicilia (siglo I aC): “Habitan la ciudad toda clase de bárbaros, sobre todo fenicios”. Los barcos no llegan agrupados. Los ha separado el viento, la distinta pericia de los pilotos y la fuerza de los remeros. Durante todo el día van entrando morosamente en la bahía, primero un barco, luego dos, y uno se pregunta qué impresión les causa el formidable paisaje que se les abre a los ojos, una colina que al pie tiene una doble bahía, protegida la interior en su levante por una gran isla que mira al sur y cuyas aguas penetran por el sudoeste y rodean casi la colina. No llegan a este rincón privilegiado por casualidad. Una expedición exploratoria recorrió antes las costas de la isla y escogió el mejor lugar para crear un nuevo establecimiento.

Este escenario imaginado, siendo plausible, esconde circunstancias que desconocemos. Es posible que la colina, nuestro Puig de Vila, ya lo habitaran quienes en aquellas fechas habían abandonado el primer asentamiento fenicio de la Mola de sa Caleta, pero si fue así, habría sido un mero traslado y para mí tengo que el acto fundacional que Diodoro sitúa 160 años después de la fundación de Cartago, pudo corresponder, más probablemente, a este segundo contingente que vemos entrar en la bahía. Es una verdadera expedición que llega con el propósito estratégico de crear un nuevo establecimiento que ha de dar refugio, aprovisionamiento y seguridad, al comercio y a las naves que cruzan el sudeste mediterráneo entre esta isla y Gadir. Cabe también la posibilidad de que esta expedición que ahora llega encontrara deshabitada la colina y que las gentes de sa Caleta se incorporaran después al nuevo asentamiento. En cualquier caso, unos y otros, los de sa Caleta y los recién llegados, no están solos. En la isla ya existía una población indígena dispersa que no veía con buenos ojos la ocupación fenicia, pero, manifiestamente inferiores, es probable que siguieran con su vida marginal y crepuscular, para acabar desapareciendo. Aunque no todos. Un remanente de aquella población autóctona continuaría viviendo al margen, pero con una manifiesta dependencia de los púnicos hasta mucho después. Parece que lo prueba el hecho de que en la Segunda Guerra Púnica, cuando al general Magón se le cierran las puertas de Gadir que se ha pasado a los romanos y viene a Ibiza, nuestra isla le acoge, aprovisiona sus naves y le ofrece una partida de jóvenes para sus tropas (Tito Livio, XXVIII,37). Estos jóvenes difícilmente podían pertenecer a la pequeña guarnición de la isla y con toda probabilidad eran indígenas, honderos que, por supuesto, eran mucho más numerosos en las islas mayores, de aquí que Magón se desplazara a Menorca donde consiguió un refuerzo de dos mil mercenarios.

Pero volvamos atrás, a la arribada de la expedición inaugural que acaba de entrar en la bahía. Pueblo religioso, una vez que tienen amarrados los barcos y finaliza la descarga de las provisiones, los sacerdotes agradecen la buena navegación y piden el favor de Melqart, dios de Tiro y de Gadir. En las orillas sigue el trajín de quienes se hacen un techo con entoldados para pasar la noche, pero es verano y casi todos dormirán a la serena. Nómadas en el desierto y luego en el mar, es gente familiarizada con la creación de nuevos asentamientos, pero no nos engañemos, levantar una ciudad no era cosa de un día. Tienen que pasar algunos años para que, con sucesivos aportes poblacionales, la ciudad vaya creciendo, se consolide y se sitúe en el mapa. Cuál fue, en tiempo y modo, el proceso de consolidación de la ciudad, no lo sabemos, pero es evidente que la expedición llega con un plan perfectamente establecido.