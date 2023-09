Les eleccions de 1923 a Eivissa

El 1916 Carles Roman Ferrer, liberal, es presentà per primera vegada com a candidat i guanyà les eleccions per 2.671 vots; el contrincant conservador, Lluís Tur Palau, n’obtenia 1.890. En següents eleccions, de 1918 i 1919 Roman guanyà també per ample majoria. Carles Roman era l’hereu polític del seu pare Joan Roman Calbet. Roman era director del Museu Arqueològic des de 1911.

Les noves eleccions de 1920 guanyà de manera inopinada Lluís Tur Palau, pel partit conservador. Els liberals pensaven que els resultats anteriors es repetirien i no feren tots els esforços necessaris per poder mantenir l’escó, també comptaren amb el suport de la Salinera Espanyola, que tenia molta influència a causa del nombre de treballadors que empleava.

Els liberals preparen las eleccions

Quan el 1923 es convocaren noves eleccions, Roman i els seus posaren tot l’interès perquè ara no se li escapàs el diputat per les Pitiusas.

L’any començava amb la notícia que feia publicar Joan Torres Roig Batlet, president del Partit Liberal Eivissenc, que els primers dies de gener arribava Carles Roman per preparar la campanya electoral. Ho publicava en una nota a Diario de Ibiza, per a coneixement, sobretot, dels militants de la part forana. Batlet, comerciant, era també president del Cercle Artístic i delegat de la Cambra de Comerç de Mallorca i d’Ibiza.

Una vegada que va arribar Roman, es va reunir al local del Casino Liberal, a l’edifici de la Salinera, el comitè del partit, amb l’assistència de Roman, Joan Torres Roig, Francesc Verdera Riquer, Antoni Joan Boned, Josep Hernàndez Sorà, Recared Jasso, Antoni Escandell Escandell, Vicent Riera Ferrer i Joan Torres Marí. Roman donà compte de les reunions que havia celebrat a Madrid amb diversos ministres del partit liberal per tractar sobre assumptes relacionats amb les Pitiusas. Va comunicar que el president del Consell de Ministres, José Sánchez Guerra, l’havia proposat com a candidat pel districte d’Ibiza. Roman Tenia també el recolzament del ministre de la Governació, duc d’Almodóvar del Valle. Com a mostra de la influència que tenia a Madrid, duia el nomenament d’Antoni Riera Sampol com a administrador de l’Estafeta de Correus(havia estat cessat un temps abans) i d’oficial administratiu del Museu Arqueològic a favor de Francesc Buforn Riera, nomenaments que havia tramitat personalment.

Moreno va agredir l'alcalde i ingressà a la presó durant tres díes després de pagar una fiança

Les gestions que va fer March a Madrid, davant del ministeri de la Governació, va aconseguí que Josep Ferrer Hernàndez, regidor dissident, fos designat alcalde d’Ibiza. Substituïa Marià Marí Torres Correuer. Al poc temps aquell fou substituït per Joan Verdera Tur i acabà l’any amb un nou alcalde, Francesc Medina Puig, aquest designat pel dictador Primo de Rivera.

Roman i fent gala de la seua proverbial rumbositat, aviat convidà a un sopar als membres del comitè del partit liberal, al qual assistiren tant l’alcalde sortint, com el nou; també hi assistiren els representants dels diferents pobles. Els grans convits se solien realitzar a l’Hotel de la Marina.

A l’Ajuntament havia passat un fet ben lamentable: el passat d’abril l’alcalde Marià Marí Torres fou insultat greument pel regidor partidari de Joan March Verga, d’aquí el nom de verguistes que rebien, era Antoni Marí Marí Moreno. El tema era que els partidaris de March havien proposat augmentar en 50 pessetes mensuals el lloguer de la caserna de la Guàrdia Civil, que sufragava l’Ajuntament. L’alcalde s’hi oposà i digué que tenia altres ofertes de propietaris que oferien un local semblant sense augmentar el lloguer. Aixecada la sessió, Moreno va agredir l’alcalde, ajudat pels seus correligionaris. Comunicats els fets al jutge i al governador civil, Moreno ingressà a la presó durant tres dies; quedà en llibertat en pagar una fiança de 8.000 pessetes. Al cap d’un any l’Audiència va sobreseure la causa i Moreno fou restituït com a regidor.

També cal apuntar que els alcaldes de Sant Antoni i Sant Josep, liberals, foren cridats a Palma pel governador i poc després foren suspesos de les seues funcions. La suspensió de 10 regidors de Sant Josep i 6 de Sant Antoni, va fer que alguns d’aquestos, conservadors fins al moment, es passessin al partit de Roman.

S'acosten les eleccions

Les eleccions es convocaren pel diumenge 29 d’abril. El cens electoral de les Pitiusas era d’uns 4.500 electors. Únicament votaven els hòmens. Aleshores no se sabia, però foren les últimes eleccions a corts generals de la restauració borbònica i d’acord amb la Constitució de 1876.

El 7 d’abril de 1923 Roman arribava de nou a Ibiza, procedia de Madrid i de Mallorca. Aquella mateixa nit es reunia el comitè central per preparar la gran assemblea que havia de celebrar-se el diumenge 8. Una gran gentada el va rebre al moll; arribava acompanyat des de Palma per Joan Escandell Ferrer, administrador de Salinera Espanyola, empresa que recolzava el partit liberal. En temps anteriors la Salinera havia donat suport als conservadors, però ara havia canviat la seua influència cap als liberals.

Els dirigents més destacats dels liberals eren, a més de Roman, Joan Torres Roig Batlet, el veterinari Francesc Verdera Riquer, Recared Jasso Rosell, Josep Hernàndez Sorà Patriciet, Antoni Juan Boned, Miquel Riquer Wallis i el metge Joan Villangómez Ferrer, entre altres. També cal apuntar Joan Escandell Ferrer, en representació de Salinera Espanyola i Antoni Palerm, en nom del partit maurista, representat a Ibiza per la força que tenia la Salinera.

Els representants dels liberals en alguns pobles eren: a Santa Eulària, Francesc Clapés Juan Jordi, a Sant Carles, Marià Torres des Puig; a Santa Gertrudis, Joan Roig Guasch Vidal; a Jesús, Francesc Bonet Guillem; a Sant Antoni, Vicent Costa Ferrer Rova, a Sant Jordi, en Sala, etc.

Per contra, el partit conservador eivissenc presentava el que ja era diputat, Lluís Tur Palau que no comptava amb el recolzament dels conservadors mallorquins, encapçalats per Josep Socias. Els conservadors més destacats eren Antoni Balanzat, Emili Morales. Els conservadors mallorquins pensaven en un candidat eivissenc millor, però mantengueren el nom en secret durant molt de temps, fins que fou necessari donar-lo a conèixer.

Uns mesos abans de les eleccions, l’Ajuntament d’Ibiza havia acordat donar el nom de Plaça Lluís Tur Palau a la plaça coneguda com de les Ferreries; popularment coneguda com la plaça de Vila.

Neix el partit liberal dissident

El partit dissident, que era una escissió dels conservadors, era presidit per Vicent Pereyra, es parlava que presentarien Bartomeu Ramon Capmany, dipositari de l’Ajuntament d’Ibiza o Enric Fajarnés Tur, cap de correus jubilat que es trobava a Ibiza. Encara que finalment s’alineà amb els conservadors de Joan March. El partit liberal dissident, va muntar l’oficina electoral a la seu de la redacció del diari La Voz de Ibiza, al carrer d’Abel Matutes i propietat d’Abel Matutes, La Voz passava a ser l’òrgan informatiu del nou partit. A més de Vicent Pereyra, els dirigents d’aquest partit eren Àngel Serra, Julià Vilàs, Enric Fajarnés , Victorio Hernàndez, Miquel Marí Pol o Francesc Marí, entre altres. A Formentera el president del partit era Manuel Roig i comptava amb Bartomeu Mayans Talaiass”; Bartomeu Marí Ros, a sa Cala; Jaume Mayans, propietari de cafè can Mayans de Sant Joan, Sala de Sant Jordi; Prats Bonet, que de liberal passà a conservador.

Hi hagué diverses maniobres perquè Lluís Tur s’integràs en la candidatura dels dissidents, però aquest es negà en rotund; fins i tot li demanaren que retiràs la seua candidatura.

Finalment els dissidents presentaren el seu candidat, que fou Pere Matutes Noguera. Ja era la mà dreta en els negocis del seu pare; ell era també el consignatari a Ibiza de la Companyia Transmediterrànea, empresa controlada per Joan March. En aquestes eleccions, el candidat Pere Matutes estrenà un automòbil, per poder-se desplaçar als diferents pobles. Cosa que va fer que Roman fes venir a Ibiza un altre cotxe per als actes de la campanya. En els actes de campanya solien sortir tres automòbils i un autobús per dirigir-se als diferents pobles. Tots els mítings acabaven amb una convidada d’orelletes, bunyols i licors.

La Junta Provincial del Cens aprovava les candidatures de Carles Roman Ferrer, Lluís Tur Palau i Pere Matutes Noguera. El governador va enviar a Ibiza un delegat i sis parelles de la Guàrdia Civil per atendre les necessitats electorals i en prevenció de possibles incidents. El governador civil era José Sanmartín, de tendència verguista. March tenia el periòdic El Día aL seu servei.

A Sant Joan tenien el recolzament de Pere Reiet, que tenia el cafè del poble. A Santa Gertrudis tenien el suport d’en Pep Roig, que deixava el seu local per al corresponent míting.

L'atemptat contra Roman

El 18 d’abril Roman donava un míting a Sant Rafel, com sempre, es desplaçà des de Vila, uns automòbils i un autocar. Era ja embrunit, i des d’un bosquet proper, dispararen amb una escopeta contra Roman. Es convidà a pastes i licors als assistents i després es demanà que Roman els dirigís la paraula. Com que era molta la gent i fer-ho a peu hauria impedit que tots el poguessin veure, parlà des dalt de la carrosseria de l’autobús. Eren les deu i mitja de la nit. Es l’obscuritat es va sentir un tret de pistola i després, d’una escopeta. Aquesta última va ferir Roman per l’espatlla i també alguns dels espectadors. L’orador fou portat a can Mosson i es va veure que únicament tenia ferides lleus i volgué acabar l’arenga, cosa que va fer.

Mentres, un cotxe marxà a Vila a cercar un metge i fou Joan Villangómez, correligionari de Roman, i donar la notícia. Villangòmez i el jutge sortiren cap a Sant Rafel; examinat el ferit, se li comptaren tretze ferides de perdigons i balins; poc després arribaven també al poble els metges Joan Riera Pujol i Vicent Riera Ferrer. Quatre concurrents també foren ferits lleument.

Es va sentir un tret de pistola i després d'una escopeta

La notícia s’escampà per tot Vila i fins i tot els cines foren desallotjats i el públic acudí al passeig de s’Alamera a l’espera de notícies. Pensaven que durien els ferits al local de la Creu Roja, situat al passeig. Quan els automòbils arribaren a Vila, Roman fou victorejat per tots i fou al Casino Liberal per saludar des del balcó, abans de retirar-se a ca seua. Retirat Roman a ca seua i sense poder participar en els posteriors actes electorals, va rebre multitud de visites per conèixer el seu estat de salut.

Resultats electorals

Celebrades les eleccions, els resultats foren els següents: Carles Roman, 2.712 vots; Pere Matutes, 1367, i Lluís Tur Palau 835. Dins d’aquestos vots, cal incloure els de Formentera on Roman guanyà per 217 vots; Matutes, 81, i Lluís Tur, 79.

Als pocs dies de les eleccions es reuní la Junta Provincial del Cens per procedir a l’escrutini definitiu i proclamar el diputat electe. Vicent Pereyra, en representació de Pere Matutes va voler que constàs en acta la compra de vots i coaccions que segons la seua opinió havia exercit la Salinera. La Junta acordà no acceptar aquesta protesta ja que no foren formulades el dia de les eleccions. Insistí Pereyra que Roman i la Salinera havien dut a votar persones a força de coaccions i bitllets de banc. La Voz de Ibiza acabava la notícia “Esperant que s’anul·lin les eleccions, una de les més brutes verificades a Espanya el passat diumenge.”

A Mallorca va guanyar la candidatura dels verguistes: Joan March Ordinas 29.815 vots; Lluís Alemany Pujol, 27.966; Alexandre Rosselló Pastor, 27.258. Els mauristes obtengueren dos diputats: Antoni Maura Muntaner 22.525I i el comte de Sallent, 21.327. A Menorca guanyà el republicà Teodor Canet.

Anécdotes polítiques

El cap de partit conservador de Sant Rafel, Antoni Roselló Puig es va separar del partit quan demanà a Lluís Tur i Palau que cedís a mijoral al seu gendre una hisenda del poble que havia quedat vancant, com no li va fer el gust, va canviar de partit.

El comerciant de peix Joan Tur Pus va acomiadar el patró d’un llaüt que tenia per no voler votar pels dissidents, que ell recolzava amb totes les seues forces, Joan Roselló Garroves, en aquell moment liberal del parti de Carles Roman, va comprar un nou llaüt perquè aquell home es pogués guanyar la vida.

El Diario de Ibiza, partidari de Roman, no es cansava de repetir que Joan March era el representant del caciquisme i afegia “Contrabandista mallorquí” a més de senyor feudal de la seua ínsula.

Es diu que Pere Matutes va prometre donar deu mil pessetes a la secció electoral de sa Cola, si obtenia 110 vots. No hi havia aquest nombre d’electors en aquell petit poble.

Pere Matutes no va guanyar en les eleccions de 1923, però començava una carrera política que tengué el seu punt culminant durant la II República, quan fou el cap indiscutible dels conservadors eivissencs.

Totes aquestes disputes electorals foren tallades de manera brusca el setembre d’aquell any de 1923, quan Miguel Primo de Rivera donà un cop d’Estat i esborrà la democràcia al país per un espai de vuit anys.