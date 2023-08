1766. Una fuita entre Eivissa i Formentera (III part)

El fet va ser tan comentat que algú va escriure un romanç contant la història. Qui es va atrevir a cantar-lo davant ses Monges Tancades, Antoni Arabí, va acabar a la presó, com el jove pretendent. Arabí havia assegurat a la justícia que no l’havia cantat a cap altre lloc i que si hagués pensat que podia ofendre algú no ho hauria fet. Ja hem contat els fets als dos capítols anteriors. Faltava saber qui havia escrit el romanç i com va acabar la fuita.

L'autor del romanç

Segons creia el ‘cantant’, Antoni Arabí, havia set el doctor en medicina Josep Valls, tot un personatge. Es basava en el fet que «… entrado una tarde en la tienda de Antoni Cabanas que vive en la Plaza encontró en ella al referido Dr. Valls; y puestos los tres en conversacion se suscitó luego el assumpto (…) y estando en ella dixo dicho Doctor Valls que si se encontrara moso ya huviera cantado el romance ...». Arabí li va preguntar si ell el tenia i el doctor li va respondre que no, però va començar a recitar-lo. Davant això, l’amo de la botiga va dir «... quanto vá, que este diantre de viejo lo ha hecho ...». El doctor Valls es va posar a riure i va continuar recitant els versos «... con chansa». Poc després sortiren Arabí i Valls de la botiga i mentre marxaven el primer li va dir al doctor que si tenia el romanç aniria a ca seua a buscar-lo. Com era que sí, després d’haver sopat Arabí va anar a cal doctor, aquest el va treure i li va començar a dictar «... y que mientras lo executava se levantó, y se salió un rato de dicho quarto; en cuyo tiempo por no perderle el declarante se arrimó el original para continuar en copiarlo y según (...) entiende su letra, le parecio ser propia de dicho Doctor Valls ...».

Tant ell com Francesc Blancher treballaven de cirurgians a l’apotecaria de Marià Riera, també cirurgià, tot i que assegurà que mai havia sentit Blancher parlar de l’al·lota de Formentera.

Qui era el doctor Valls Blasco (1694-1776)?. Joan Planells Ripoll (Ibiza núm. 28, 1996) ens conta que l’any 1726, l’Ajuntament li va concedir la plaça de metge municipal en detriment de Jordi Planells Ferrer, l’altre candidat. Però el 1731 la va perdre per haver-se descobert que no tenia el títol de metge. Finalment, l’any 1754 va poder presentar un títol autèntic després de dos intents d’intentar exercir presentant titulació falsa.

La parella d'enamorats

Gràcies a les dades parroquials de l’antiga rectoria de Formentera facilitades per Francesc Torres Peters sabem que l’al·lota, Francina, que és com es deien les Francesques també a les Pitiusas, era filla d’Antonina Riera i neta de Joan Tur Damià i de Nicolau Riera. Va néixer el 1845 i fou batejada el 25 de febrer, així que quan va fugir de casa ja havia fet els 21 anys. La seua germana Àngela Maria Tur, tenia 5 anys més i havia set batejada el 16 de desembre de 1739 i consta al registre com ‘filla de magnífics’.

El pretendent era Francesc Blancher fill del cirurgià i barber eivissenc del mateix nom i de Catalina Ferrer. Era net de Gabriel Blancher i de Josep Ferrer. També havia nascut el 1745, però en el seu cas va ser batejat el 25 de novembre. Tots dos havien nascut a Formentera i es coneixien de petits. Després ell es va traslladar a Vila i va passar el que hem contat.

Com en la majoria de les ocasions, la fuita es va ‘arreglar’ amb una boda: la parella es va casar, però no a la rectoria de Formentera sinó a la parròquia de Santa Maria, avui catedral. Va ser el 23 de juny, poc més d’un mes després d’haver fugit de casa. Un any després, el 13 de maig de 1767 varen batejar també a Santa Maria el seu primer fill, a qui posaren Francesc, com el pare i com els dos avis.

Quan varen passar els fets feia només dues dècades que s’havia tret a subhasta la construcció d’un temple per a l’illa de Formentera. El punt triat havia set el lloc de ses Eres. A una altra causa de la Cúria de la reial governació que es troba a l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera es conserva còpia del plec amb les característiques constructives que havia de tenir.

Uns 7 anys després de la finalització de les obres eren batejats dos infants que dues dècades després protagonitzarien la fuita que els hem contat.

La construcció el temple

La primera subhasta es va fer l’any 1724 i es va adjudicar a Batista Garcia, mestre de cases. El 5 de juliol Garcia acceptà l’obra, però poc després va renunciar a executar-la i mesos després es va haver de tornar a treure l’obra a encant i es va encarregar a uns altres mestres d’obres, en concret tres. Les condicions es varen actualitzar en una còpia de data 10 d’abril de 1725.

El pressupost era de 2.000 lliures i els vesins elegits per supervisar les obres i que tot es fes segons contracte eren Marc Tur, un altre membre de la família Damià, Vicent Lluquí, Miquel Jai i Antoni Simó. Tur Damià, capità de milícies de l’illa, procurador i administrador de les despeses de l’obra, tendria un paper protagonista i a vegades polèmic. El termini per finalitzar l’encàrrec era de tres anys, tot i que les obres, per diversos motius, varen durar més temps.

Segons Isidor Macabich l’església fou beneïda el 15 de maig de 1726, i segons Joan Marí Cardona les obres varen començar aquell any i varen finalitzar el 1738. La rectoria de Formentera estaria sota l’advocació de Sant Francesc Xavier i Sant Ignasi, i la seua construcció va simbolitzar la consolidació del repoblament de l’illa.

Segons el document que va servir de base per a la subhasta, algunes de les condicions eren les següents:

El temple havia de tenir la mateixa llargària i amplària que la de l’Hospital de la Vila, l’Hospitalet, i no s’havien d’aixecar en un principi ni capelles ni tribunes sinó tan sols les quatre parets. La coberta s’havia de fer amb bona mescla per si en el futur s’hagués d’artillar. Al terrat s’havia d’aixecar una paret de tres palms d’amplada i cinc d’alt, amb les seues respectives troneres. Les cantonades havien de ser de pedra maresa i seria a càrrec del mestre d’obres treure-la i treballar-la. El paviment s’havia de fer de lloses, mescla o marès. L’interior s’havia de recobrir de calç i guix. S’havien de fer les claraboies necessàries perquè l’interior tingués bona llum natural. També s’havia de fer una tronera que caigués damunt la porta igual que la que tenia l’església de Portmany. La portalada havia de ser també de pedra maresa. Al terrat s’havia d’aixecar una casa rectoral amb cuina i rebost tal com era la de l’església de Sant Antoni «… on puga (h)abitar lo Sacerdot que (h)á de asistir en dita Yglesia...». El mestre d’obres tendria l’obligació de coure i fabricar tota la calç que s’hagués de menester. Els vesins només tenien l’obligació de transportar-la des dels forns a peu d’obra. 10 Els vesins tenien l’obligació de portar a peu d’obra tota la pedra que fos necessària així com arena, grava i aigua. També havien de col·laborar en la construcció del temple amb 200 jornals de paó i en subministrar la fusta necessària.

El darrer dels 15 punts de les bases establia que el paborde havia de fer el pagament en tres terminis. El primer abonament es faria efectiu a començament de l’obra, el segon al començar la volta i el tercer al finalitzar la construcció.

Els mestres d'obres

Els mestres d’obres varen ser Bartomeu Casulles, Joan Canals i Antoni Escandell.

Retards en la construcció i reclamació

La construcció de la futura rectoria va patir diversos retards, causats entre altres motius per canvis en l’execució del projecte, engrandint i millorant l’edifici, la qual cosa va encarir l’obra i va provocar la reclamació dels mestres d’obres, que havien assumit tots els canvis sense que es modificàs el pressupost.

Dos dels tres oficials, Casulles i Canals, varen presentar un escrit dirigit al vicari general demanant cobrar el suplement per les modificacions i augment de la fàbrica «…que suponen haver puesto de mas trabajo en la Yglesia (…) reconocida esta y dada por buena, y según arte según las obligaciones estipuladas en el contrato.»

Per demostrar que s’havien fet les ampliacions, a l’escrit instaven a comparar els temples de Sant Francesc Xavier i de l’Hospitalet que havia servit de model.

Eren obrers de l’església dos eivissencs establerts ja a Formentera: Bartomeu Escandell de Bartomeu Talaies, natural del quartó de Portmany i Joan Colomar d’Antoni natural del de Santa Eulària. En una carta enviada per ells es menciona el retard: «...no haya forma de que dicha Yglesia se acabe...».

L’any 1733 es continuava treballant a l’obra i Marc Tur Damià continuava vinculat d’alguna manera al projecte, tal com demostra un rebut signat el 15 de març d’aquell any «on Jaume Torres de Joan reconeixia haver rebut de Tur Damià 3 quintars i tres lliures de ferro per «...treballar per a la Yglesia de la isla de formentera...».

L’assumpte es va allargar durant uns anys i a final d’abril de 1742 encara s’intentava aclarir. A l’expedient de la Cúria no consta quina va ser la decisió final i si els mestres d’obres varen cobrar finalment les modificacions.

Altres històries de 1766

No va ser aquest l’únic episodi que va ocupar els jutjats de l’illa aquell any de 1766. En contarem dos més.

Un desafiament després d'una ballada

Ja hem contat en altres ocasions històries de desafiaments, que tot i estar prohibits per les autoritats continuaven produint-se. Aquest va tenir lloc el dissabte 9 de juny de 1766, quan Joan Prats de Joan, llaurador del quartó de Balansat i lloc de Cas Serres, denuncià davant la Règia Cort com, mentre participava en una ballada el vespre del dissabte anterior a la casa de Joan Serra Armat síndic del quartó de Balansat, va arribar Joan Riera Forn Nou i al cap d’una hora es va atracar i li va dir que li volia comentar una cosa, i sortint tots dos varen anar darrere de la casa i allí varen discutir perquè, segons sembla, el primer havia fet un comentari del segon. Forn Nou era només un al·lot de 17 o 18 anys.

Després sortiren de la casa altres assistents a la vetlada: Antoni Serra Armat, germà de l’amfitrió, i Joan Costa, mosso de l’esmentat síndic, Antoni Serra de l’Alqueria i Antoni Riera de la font del Taronger, i anaren on estava Joan Prats Cosmi i en Forn Nou va dir a dos dels presents aquesta frase tan repetida: «… si voleu res hixiu si sou homans per cinch ó sis vegadas ...». El síndic va dir a tothom: «… anemon á cassa deixaulo estar i que dexassen anar contes ...». I marxaren a la casa. Els fets varen ser denunciats i dos dies després, varen ser citats els testimonis.

El 15 de juny Joan Prats Cosmi s’apartava de la denúncia i perdonava a Joan Riera Forn Nou i demanava a la justícia que fes el mateix.

Després de la declaració de tothom, Raimundo Morro, jutge ordinari i assessor reial, va acusar Joan Riera Forn Nou del delicte de desafiament, va decretar que «… para la seguridad de su persona devia mandar y mando sea capturado y llevado preso en las Reales Carceles, en que se mantenga hasta otra orden ...». El 30 de juny l’agutzil Josep Nadal va informar al secretari Sentí que havia capturat i conduït a les reials presons a Joan Riera Forn Nou, qui ja des de la presó va enviar un escrit on reconeixia la discussió «… a causa de sierta question de palabras tuve con Juan Prats, sin animo empero de offender, injuriar, ni dañar a nadie por cuyo motivo obtuve el perdon del mencionado Prats segun consta (…) reconciliando y ratificando nuestra amistad ...» i demanava la seua excarceració sota fiança. Li va ser atorgada «… bajo la obligacion y fianza de presentarse y restituirse á las Carceles Reales siempre y cuando fuere llamado». Les despeses de les actuacions judicials varen ascendir a 50 lliures.

De quan s'insultava dient 'vinagre' i 'brut'

Aquell estiu, el primer dia de juliol, es va produir una discussió a cala Aubarca entre uns vesins de Corona a causa, segons sembla, del repartiment del peix que havien agafat sortint amb la barca d’un d’ells i que es varen repartir abans que arribàs Cosmi Costa. L’esmentam perquè es varen creuar alguns dels insults aleshores habituals: ‘vinagre’ i ‘brut’, sovint sinònim de borratxo. Davant els insults del tal Cosmi, els altres el varen denunciar.

El primer va ser Francesc Tur, fadrí d’uns 24 anys i de Corona. La seua declaració, com la de la resta, va ser en català: «… y dixo en su idioma por decir no entiende el castellano ...».

El segon denunciant va ser Vicent Costa fill de Francesc Casesnoves, fadrí i d’uns 27 o 28 anys, també de Corona. També va declarar en el català d’Ibiza: «… Dixo en su idioma por decir no entiende el español ...» i ho va fer en el mateix sentit.

Tur va relatar com el dia abans, estant a cala d’Albarca, arribà Cosmi Costa, el va saludar i segons ell, Cosmi li respongué «… calla grandíssim vinagre que si no em temés de Déu a(m)b una batcollada et faria girar sa cara a s’altra banda ...» mentre alçava el braç i feia gest d’anar a pigar-li. Francesc Tur li va dir que valia més que es callàs i Cosmi va anar per avall en direcció als altres presents, Vicent Costa, Antoni Tur Tití, tinent de Marina, Miquel Bonet i Bartomeu Lluc d’Aubarca, vesí de can Porxo, que ho havien vist i escoltat tot. Cosmi també va dir quatre o cinc vegades ‘brut’ entre altres coses a Vicent Costa de Francesc Casesnoves. Els dos insultats varen demanar als altres que els fessin de testimonis.

Les dues denúncies varen ser admeses i es varen citar els presents aquell dia:

-Antoni Tur Tití, d’uns 36 anys ‘poc més o manco’, que va ratificar els fets encara que va matisar la intenció de Cosmi per llevar ferro a l’insult: «… esta paraula: Brut, las van dir á los animals: com animal brut».

-Bartomeu Costa de Lluc d’Aubarca, vesí d’en Porxo, d’uns 20 anys, va ratificar les denúncies afegint que a l’acusat li agradava discutir «… dit Cosmi Costa es quimerista ...».

-Miquel Bonet, d’uns 30 anys.

El quart i darrer testimoni fou Vicent Riera Porxo, de Balansat. Tenia quinze o setze anys i també va ser preguntat en la llengua pròpia de les illes «… en su propio natural idioma para su mayor inteligencia». Ell va veure la baralla i que després tots marxaren «… anantsen dit Cosmi a(m)b la Barqueta per mar y los demés per terra».

Per aquesta qüestió menor se li va decretar presó a Cosmi Costa fins que no pagàs la fiança i s’hi va estar un any fins que el 2 de maig de 1767, va comparèixer davant la Cúria en audiència verbal. El dia 5, Antoni Costa, pare de Cosmi, va pagar la fiança per tal que el fill pogués tornar a casa. Pocs dies després naixia a Vila el fill de Francina Tur Riera i Francesc Blancher Ferrer, que havien fugit un any abans.