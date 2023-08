Nacras, ni vivas ni muertas

En cuestiones legales, existe la máxima de que el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. La ignorancia no puede ser una excusa para incumplir las leyes –ignorantia juris non excusat–, pero siempre es mejor apostar primero por una sociedad bien informada. Y un precepto que se tiende a ignorar es que los restos de las especies protegidas también gozan de la protección que impide llevárselos. Algo lógico, por otra parte, ya que, en la mayoría de las ocasiones, la necesidad de proteger a esos organismos ha derivado de una situación previa de caza y captura para comerciar con esos restos.

Es el caso de las conchas de las dos especies de nacra que pueden encontrarse en el litoral de Ibiza y Formentera, la nacra (Pinna nobilis) y la nacra de roca o rugosa (Pinna rudis). El pasado 9 de agosto, en Cala Corral, se localizó un coche aparcado en pleno acantilado y en cuyo salpicadero se mostraban tres conchas de nacra de roca, por lo que se informó de la infracción a los agentes de Medio Ambiente. Y este es el ejemplo perfecto. El propietario del vehículo explicó que una de las conchas la había recogido en Benirràs un par de años antes y que las otras dos eran de la zona, que las había cogido porque le parecían bonitas, estaban ya muertas y consideraba que no se hacia daño alguno al medio ambiente por llevarse unas conchas. Aseguró conocer que las dos especies estaban protegidas, pero no entendía que pudieran estarlo también sus restos. Ya antes de que tuviéramos que preocuparnos del cambio climático, de las anclas que las rompen y del virus que prácticamente ha acabado con las poblaciones de la especie Pinna nobilis, las dos nacras eran extraídas de los fondos de las islas para ser usadas como objetos decorativos. Y ese es un primer motivo que justifica la prohibición; si se permitiera la extracción de los restos se promovería el uso que ya ponía en riesgo las poblaciones en los años 70 y 80 y nadie podría asegurar que los ejemplares se hubieran capturado efectivamente muertos. Por otra parte, las conchas de los moluscos cumplen una función fundamental en los ecosistemas marinos, ya que pasan a formar parte de los sedimentos –de la arena de las playas– y mantienen el equilibrio en el mar de la disponibilidad de carbonatos con los que otros organismos podrán fabricar nuevas conchas o esqueletos (algo que cobra una trascendencia especial en un momento en el que los elevados niveles de dióxido de carbono por culpa del calentamiento global ponen en peligro esos recursos de carbonatos). Además, distintos organismos pueden usar esas conchas para un sinfín de propósitos siempre más relevantes que el que puedan ofrecer expuestos en la vitrina de una casa o convertidos en collar. En definitiva, lleguen hasta donde lleguen las leyes, la norma básica debería ser dejar conchas y caparazones en su sitio. Y que la naturaleza siga su curso. Por otra parte, la plataforma de ciencia ciudadana Observadores del Mar recoge las citas de nacras (vivas y muertas) para conocer mejor su distribución e intentar localizar las que aún puedan quedar vivas de la especie Pinna nobilis. De esta forma, fotografiar los ejemplares que se encuentren es la opción correcta –y además legal– para disfrutar de su belleza. En el caso de las valvas de las tres nacras de roca que decoraban el salpicadero del coche estacionado en un acantilado de Cala Corral, el infractor, tras conocer que la recolección de esas conchas era ilegal, decidió devolverlas al mar, de donde jamás deberían haber salido. Desde 2019, la nacra P. nobilis se encuentra en peligro crítico de extinción a nivel internacional (lista roja de la UICN), y reclasificada de especie vulnerable a especie en peligro en el ámbito nacional. Pinna rudis está catalogada como vulnerable en la Lista roja de invertebrados marinos del mar Balear. Y el decreto que regula el marisqueo en las islas (26/2015) prohíbe la recolección tanto de estos dos moluscos como de muchas otras especies del mismo grupo, de crustáceos o de equinodermos.