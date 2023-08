Memoria de la isla: Els Teulats

Hace algunos años, visité con mi mujer el Cimetière du Montparnasse que entonces teníamos por visita obligada. Allí descansan Beckett, Cortázar, Sartre, Ionesco, Duras, Maupassant, Cioran, Tzara, Saint-Saëns y muchos otros. Recuerdo que nos sentamos en la tumba de Baudelaire para reponer fuelle y fuerzas con una baguette y un buen queso, cuando nos vimos rodeados de gorriones que, dando saltitos, picoteaban en el suelo lo que podían. Viendo cómo se acercaban más y más, sin ningún miedo, les ofrecí unas migas de pan en la mano abierta y entonces ocurrió: dos gorriones se me posaron en ella con descaro, mientras otro se me colocaba en un hombro, vigilante, como si esperara turno y respetara linajes. Tal vez los que tenía en mi mano eran sus padres o sus abuelos. Desconcertado, me convertí en estatua para retenerlos y disfrutar de aquel extraño momento. Luego, pensándolo bien, caí en la cuenta de que, en muchas calles y plazas de nuestro país, las palomas son igualmente atrevidas. Las he visto aterrizar sobre la cabeza de un niño que les echaba palomitas y tener que espantarlas para que no asustaran al pobre chaval que gritaba aterrorizado.

En la Ibiza de mi infancia, los gorriones eran legión. Tenían su particular reino en los tejados y se posaban en aleros, cables y balcones. En los contados árboles que había en la Marina se disputaban mirandas y asientos que siempre eran breves, porque el gorrión es inquieto y no para un momento. En los cielos de la Marina tenían entonces un claro protagonismo, que sólo circunstancialmente les robaban en primavera las golondrinas y los estorninos en otoño. No sé si los gorriones habitaban también los bosques, creo que no. Lo que recuerdo en los campos y en las pinedas son caderneres, verderols, rossinyols y puputs. El gorrión era urbano, hacía casa en la ciudad y de ahí el nombre que le da la ciencia, Passer domésticus. Pero aquello era entonces. Hoy, no sabemos por qué, los gorriones están desapareciendo. La drástica reducción que ha tenido su población en las grandes ciudades se debe a la invasión que ahora tenemos en ellas de palomas, tórtolas, gaviotas y cotorras americanas, todas ellas aves escandalosas y de mayor tamaño, con las que el pequeño gorrión no puede competir, pero es una circunstancia que no se ha dado en Ibiza y, por tanto, no explica su extinción en la isla. Lo cierto es que en toda Europa desparecen y no es un problema menor. Lo que sucedió en China lo demuestra. Un Mao iluminado declaró la guerra al gorrión que, según decía, se zampaba cada año 4,5 kgs.de las cosechas de arroz y lo que sucedió fue que, con millones de gorriones masacrados, crecieron exponencialmente las plagas de insectos, sobre todo langostas, hecho que provocó una gran hambruna. Hoy los gorriones en China son una especie protegida. A este lamentable episodio dedicó Neruda su poema ‘Muerte y resurrección de los gorriones’.

Alguien dirá que tomármelo tan en serio fue una niñería y puede que lo fuera, pero han pasado 60 años y de aquel gorrión me acuerdo todavía. Desde entonces he tenido un especial cariño a los gorriones, pajarillos humildes y anodinos que, lejos de arrasar cosechas como decía Mao, nos libran de mosquitos, moscas y muchos otros insectos. Es muy posible que si los tuviéramos, como los teníamos entonces, no habría en Ibiza tanto escarabajo y tanto bicho malo como tenemos ahora. Ahora echo en falta su imagen sonora en las atardecidas, la algarabía –piuladissa, decíamos nosotros- que los gorriones montaban cuando el día caía. Era un extraño revuelo de piares y alas en el enorme eucalipto que recuerdo delante del Cine Serra, en Vara de Rey. Una simpática escandalera pajaril por las disputas que tenían para buscar un buen acomodo. Al cabo de unos minutos, aposentados en sus respectivas ramas, se hacía el silencio y llegaba la noche.

En Ibiza no sé qué se podría hacer para recuperarlos si no sabemos por qué motivo desaparecen. La verdad es que no parece que nadie los eche en falta. Tampoco entonces se les prestaba especial atención. Tal vez no nos fijábamos en ellos por su misma vecindad, por su cotidianidad y porque era y es una avecilla sin cualidades reseñables. Lo dice T. Llorente en unos versos: “No tinc la ploma de la cadernera / que d’or i grana tiny la primavera, / no tinc la veu dolça que té el rossinyol / ni de l’oreneta joliva i lleugera / les ales que creuen la mar d’un sol vol”. Incluso su color gris de ceniza hacía que pasara desapercibido, que no fuera especialmente atractivo. Y no sabe cantar, sólo pía. Es admirable, eso sí, su indeclinable libertad. Es muy raro que el gorrión sobreviva enjaulado, por más alpiste y moscas que le demos. Se apaga y se muere. En esto son más listos que los jilgueros y los canarios que, aunque estén prisioneros, siguen cantando. El gorrión necesita volar y buscarse la vida.

Si me permiten una confidencia, les diré que yo estoy en deuda con los gorriones y tal vez escriba estas notas como penitencia. Desde la terraza de cas Saboner, el almagre edificio de Campos donde viví de niño, le solté una perdigonada a un gorrión que estaba en un cable de Azara y cayó sobre la acera mal herido, todavía aleteando. Bajé corriendo a la calle, lo recogí y, cuando lo tuve en la mano, sus pequeños espasmos me descolocaron. Lo enterré en una maceta que luego tuvo un hermoso geranio y arrinconé para siempre la escopeta de perdigones. Tuve aquel disparo por pecado y se lo confesé al padre Ramiro en Sant Elm.