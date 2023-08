Memoria de la isla: Los sifones

Puede ser un viejo tebeo, una flor marchita entre las páginas de un libro, el soplillo de esparto que nuestra madre utilizaba para aventar los fogones, el Sagrado Corazón de yeso sobre el aparador del comedor, el brasero familiar de los inviernos o el dorado cornetín del pregonero que en las esquinas soltaba su prematinal clarinetazo. Esos objetos son nuestra magdalena proustiana. Nos lanzan a la busca del tiempo perdido.

Hace unos días, en una bodega de las que ya no quedan, de barriles y vino a granel, un provecto varón pidió una gaseosa y me acordé del sifón que los bares tenían en las mesas junto al cenicero de Cinzano y el porta-servilletas. Comenté lo del sifón con el tabernero y me dijo que todavía los servía, que sabía de un cliente que los coleccionaba como objetos vintage, y que el sifón tenía nueva vida entre los cocineros que utilizan el seltz en espumas y cremas. Cuando salí a la calle, camino de casa, la imagen del sifón no se me iba. No me extrañó. No era un recuerdo cogido por los pelos. Pasé mi infancia rodeado de sifones. En casa no. En casa tomábamos los ‘Lithines del Dr. Gustín’, unos sobres que comprábamos en la farmacia del Dr. Marí. Venían en cajas de 125 unidades que decían “Agua diurética, sudorífica y estimulante, mano de santo para el hígado, los riñones, el estómago, la vejiga y la piel”. A mí me gustaba beber los Litines mientras el polvo de los sobres se diluía burbujeante. El agua chispeaba y picaba en la boca. Luego he sabido que aquellos polvos eran un compuesto de bicarbonato sódico y ácido cítrico. Por eso el agua borboteaba. No, los sifones no me venían a la mente por los Litines. Ni porque los viera en los bares. Algún domingo, mi padre dejó que le acompañara al bar Añón, al mediodía, antes de comer, por aquello del vermut y las aceitunas. A mí me servían zarzaparrilla y, como él en el vermut, podía soltarle un sifonazo a mi refresco. Con el uso del sifón me sentía mayor. La zarzaparrilla era la Coca-Cola de aquellos años. Tenía un regusto de jarabe dulzón, pero con el gas del sifón no estaba mal. Si recuerdo los sifones es por una curiosa circunstancia. Durante tres años, los tuve muy cerca. Decenas de sifones. Mañana y tarde. Todos los días. Aunque más que verlos, los oía.

En algún momento ya he hablado de la Escuela Nacional de don Ernesto que estaba en el edificio del Pereira, en la calle Abel Matutes Torres, en un primer piso que daba al gallinero del teatro que entonces ya era cine. El caso es que debajo de la Escuela estaba la fábrica de ‘Gaseosas Mañá’ que, más que gaseosas, rellenaba con agua y gas unas botellas muy gordas y de vidrio muy grueso que tenían en el cuello un gatillo delante y un pitorro detrás. Los sifones estaban encorsetados por una funda metálica que luego fue de plástico de colores. Aquello era porque el sifón podía explotar. ¡Y explotaba! No digo que fuese cosa frecuente, ni que ocurriera en cafés o bares, pero sí sucedía de vez en cuando en la fábrica de gaseosas. Como los globos que estallan cuando los hinchamos demasiado, así pasaba con los sifones. Si la presión del gas que se le metía a la botella superaba cierto límite, el sifón reventaba con un estruendo considerable. El primer estallido que recuerdo en la Escuela nos puso, a los alumnos de don Ernesto, los pelos de punta. Él bajó corriendo al obrador y luego nos explicó lo sucedido. En los años que pasé en la escuela, reventaron tres sifones y a nosotros nos venía bien, se interrumpía la clase más de una hora. Cosas de la edad. La verdad es que aquellos accidentes no tenían ninguna gracia porque podían provocar una desgracia, pero no pasó. Supongo que el corsé del sifón hacía que la botella se quebrara sin que los cristales saltaran por los aires. Y creo recordar que la máquina tenía como un panel metálico protector, una guisa de escudo que tapaba la botella mientras se llenaba, para evitar desgracias. Pero más que por aquellos esporádicos estallidos, recuerdo los sifones por el sordo y monótono golpeteo, seguido por el silbido largo, como un chasquido, que la máquina hacía. Eran escapes de gas, la descompresión que una pequeña vávula soltaba: Shisssss-paf, shissssss-paf, era un sonido tan acostumbrado que sólo lo oíamos cuando empezaban las clases en octubre, cuatro días después, como un ‘continuo’ de fondo, formaba ya parte de la clase. Los operarios de la fábrica llamaban a la máquina –rarísima porque rellenaba las botellas del revés, con el culo hacia arriba- Saturadora, y yo creí que era de chirigota, pero no; don Ernesto nos dijo que era porque el verbo saturar significa colmar, rellenar. Cada día aprendíamos alguna palabra nueva.