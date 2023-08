Leche merengada sin huevo y con fresas

La leche merengada. Uno de esos placeres de las tardes de verano. Más de uno recordará las meriendas tardías de infancia cuando sólo había que abrir la nevera de la abuela y servirse un vaso de aquella delicia. Dulce, muy dulce, espesita, fría... Se quedaba pegada en las comisuras de los labios, que, acabado ya el vaso, te relamías, recordando su sabor. La leche merengada tradicional se prepara, efectivamente, añadiendo merengue a la preparación. Pero para alérgicos al huevo, a quienes no les gusta o, sencillamente, porque con estos calores el huevo crudo siempre es un riesgo, se puede preparar una riquísima leche merengada sin este producto. Aquellos a los que no les guste el sabor a leche no tienen por qué perderse este batido tan tradicional de la gastronomía española. Basta añadirle, como en este caso, un buen puñado de fresas. Pero podrían ser melocotones. Deliciosa.



-1 litro de leche (0,95€) -200 gramos de azúcar (0,3€) -2 ramas de canela (2€) -La piel de un limón (0,4€) -La piel de una naranja (0,5€) -Canela en polvo al gusto (0,4€) -250 gramos de fresas (1,95€)

Precio total: 6,5€ ( 1,65€ por ración) Preparación —En un cazo grande o una olla, es importante que sea grande para que la leche no rebose, ponemos a cocer la leche, con el azúcar, las pieles de los cítricos y las ramas de canela. —Dejar que suba la leche, apartar del fuego y, si queréis hacer caso de las abuelas, para que saliera rica había que dejarla subir tres veces. Allá cada cual. Igual son cuentos antiguos, pero, por si acaso, en casa siempre se deja subir tres veces. —Tapar y dejar atemperar. Cuando esté a temperatura ambiente, retirar las pieles y las ramas de canela y poner en la nevera. Hasta que esté bien fría. —Batir la leche merengada con las fresas y volver a poner en la nevera. O un ratito en el congelador. Servir muy fría y con canela espolvoreada. El toque gourmet Añadir a la leche merengada un chorrito de ron. O, si no le habéis puesto fresas, con coñac o vodka.