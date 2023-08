Del tir amb bassetja

En los tiempos de nuestros abuelos no era raro que un pastor mantuviera a raya a sus cabras y ovejas con una honda. El tir amb bassetja que en nuestro medio rural fue una costumbre ancestral y después una forma de juego, en nuestros días se ha recuperado como modalidad deportiva. La honda fue la mejor arma de nuestra población indígena en el amanecer de las islas. Común en toda la cuenca mediterránea, la utilizaron también los guanches canarios. La Biblia nos habla del cantazo que le arreó con una honda David a Goliat, gigante filisteo que se vino abajo con el cráneo roto (1Samuel, 17, 1-54). Cuando las fuentes clásicas hablan de la población indígena balear y algún aspecto les resulta exótico y les divierte, suelen quedarse en lo anecdótico y abundan en él hasta aburrir. Sucede en las parrafadas que dedican a los indígenas de Mallorca y Menorca, homines feros atque silvestres (Anneo Floro, s. II dC), hombres fieros y salvajes que vivían en chamizos y cuevas, se cubrían con pieles y eran temibles con su honda que en distancias de 100 y150 metros resultaba letal. El pasaje que Diodoro de Sicilía (s.I aC) copia de Timeo de Taormina (s. IV aC), no tiene desperdicio: “Frente a Iberia, existen varias islas que los griegos llaman Gimnesias porque sus habitantes andan desnudos en verano; los romanos las llaman Baleares por ser sus hombres los más diestros del mundo en arrojar piedras de buen tamaño con una honda. Suelen utilizar tres, una la llevan alrededor de la cabeza, otra atada a la cintura y la tercera en la mano. Como si fueran proyectiles de catapulta, las piedras salen disparadas con tal fuerza que, en los asaltos, hieren gravemente al enemigo que está en las almenas y en la batalla campal, frente a frente, destrozan escudos, armaduras y cascos. Y no yerran el blanco. Niños todavía, se ejercitan bajo la dirección de sus madres que les colocan un pan sobre una rama y no les dejan comer hasta que consiguen alcanzarlo” (Hist. Bibl. 5, 16-18). Los textos clásicos no mencionan la existencia de indígenas y honderos en Ibiza, pero no parece razonable negar que los hubiera. Sobre todo, cuando nuestras islas ya tuvieron grupos estables de población en el 2.000 aC., y sólo en Formentera contabilizamos más de 30 yacimientos arcaicos que también tuvieron que darse en Ibiza a tenor de algunos vestigios –caso de objetos de bronce (1.000-750 aC)- y localizaciones como el recinto fortificado de es Puig Rodó y Can Sergent en Sant Josep o es Puig de ses Torretes en Cala Llonga.

Lo que venimos a decir con ello es que la navegación era perfectamente factible en aquellas fechas tan altas. Bastaba con no perder la tierra de vista, cosa que efectivamente se daba. Los perfiles de nuestras costas eran visibles desde el levante peninsular y desde Ibiza se podían ver las del sur de Mallorca. A partir de aquí, si tales contactos se daban, es evidente que aquellas gentes no llegaban a nuestra isla de vacío, traían sus costumbres, útiles, etc. Y si era así, ¿cabe pensar que quienes llegaban a nuestra isla desde la Península desconocían el uso de la honda, un artilugio de defensa que desde fechas muy altas era común en todo el Mediterráneo? Y aceptando incluso que así fuera, siendo que más cerca que la Península está Mallorca, donde sabemos que la honda era común, ¿podemos pensar que su uso no nos llegó en fechas muy tempranas desde la isla vecina? Se hace difícil dudarlo. Como difícil es dudar que existiera en la Ibiza prefenicia una población indígena. Los indicios que tenemos nos dicen no sólo que tal población autóctona existió, sino que no vería con buenos ojos la llegada de los fenicios con los que, según parece por algunos objetos como puntas de flecha, etc., pudieron tener escaramuzas. Y aunque fuera una población ya muy disminuida, es muy posible que aún tuviera presencia en la Ayboshim cartaginesa, en la que no podría integrarse dada la distancia que separaba sus mundos. De esta presencia tardía de la población indígena tampoco dicen nada los clásicos griegos y romanos que, sin embargo, nos dan una auténtica tabarra con los honderos de las islas mayores. Si aún así pensamos que en la Ibiza púnica tuvimos honderos es porque siendo una fuerza de choque muy valorada por ambos bandos, romanos y cartagineses, es impensable que aquí no los hubiera. Un episodio parece sugerir que los hubo. En la 2ª Guerra Púnica, cuando Magón no puede entrar en Gadir que se ha pasado a los romanos y recala en Ibiza, nuestra isla le acoge, le aprovisiona y aporta a su ejército una partida de jóvenes. Es impensable que, en la situación bélica que se daba, estos fueran de la propia guarnición cartaginesa de la ciudad, es más probable que fueran honderos, que era lo que Magón buscaba para reforzar sus tropas. De hecho, desde Ibiza, el general marcha a Menorca, donde recluta a 2000 honderos.