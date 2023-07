La mirada de Joan Costa

Tradición

Momento de la procesión del día grande de Sant Josep en 2008. Posiblemente, uno de los actos más tradicionales que se mantienen en Ibiza es la procesión de los santos el día del patrón de cada localidad. Cada año se sacan las figuras de las iglesias y se pasean por las calles del pueblo. También se celebra con bailes y música tradicional. En esta imagen busqué equilibrar la composición entre los ejes horizontales de la iglesia y las guirnaldas y los verticales de los jóvenes portando el Cristo, la figura y el campanario. 19/Marzo/2008 Islas Baleares. Ibiza.

Casa de cristal

Un juvenil de pulpo asoma por el cuello de una botella de cerveza abandonada en el Port de Sant Miquel. Los pulpos buscan generalmente pequeños agujeros y grietas en la roca para refugiarse. Casi siempre tapan la entrada de su guarida con piedras para sentirse aún más protegidos. A veces también utlilizan elementos no naturales como es el caso de este pequeño pulpo que se escondía en el interior de una botella de cristal. Se trata de una casa temporal que tendrá que abandonar a medida que el animal vaya haciéndose mayor. 10/Mayo/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Muéstrame tus huevos

Reyezuelo con la boca llena de huevos en la cueva de sa Ferradura en Pas de s’Illa. Este pequeño pez, muy abundante en nuestro litoral, se reproduce durante los meses de verano. De junio a septiembre incuba los huevos. Su peculiaridad es que la hembra los introduce fecundados en la boca del macho y es este quien los incuba. Durante ese periodo se muestran extremadamente huidizos por lo que la tarea de fotografiarlos no es precisamente fácil. Imagen publicada en el libro ‘Sant Miquel, un port de vida’, editado por Balàfia Postals en 2023.30/Julio/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Paseo en barca

Un llaüt navega en aguas de la Reserva de los Illots de Ponent, en la costa oeste de Ibiza. Una de las maneras más simples de conseguir una buena fotografía es tratar de buscar un elemento interesante y ponerlo ante un buen fondo. A veces es más sencillo hallar primero el fondo, como en este caso el islote de es Vedrà, y después esperar a que aparezca el sujeto adecuado. Aquí fue la barca tradicional de pesca ibicenca. La luz suave de primera hora de la mañana ayuda a crear la atmósfera. 22/Julio/2007 Islas Baleares. ibiza.

Torre estrellada

Imagen nocturna de la torre de ses Portes en el Parque Natural de ses Salines. Fotografiar de noche nos ofrece posibilidades muy distintas a la de hacerlo durante el día. El sensor de la cámara es capaz de registrar cosas que nuestro ojo no ve. En esta imagen aumenté la exposición para conseguir el detalle de las estrellas. Pero tuve que hacerlo con sumo cuidado para que estas no apareciesen movidas. Aun así no pude evitar el rastro de una embarcación que se desplazaba a mayor velocidad ni los destellos de las luces de Formentera al fondo. Para lograr que se viese bien la torre tuve que usar iluminación artificial. 29/Mayo/2014. Islas Baleares. Ibiza.