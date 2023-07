Caminos y carreteras

De la importancia y significado de estos caminos son testimonio los muchos nombres que les damos en función del lugar al que nos llevan camí de Vila, camí del poble, camí de casa, camí de missa, etc. o según es la forma que tenemos de transitarlos, camí de carro, camí de ferradura, caminal, caminoi, sender, corriol, tirany, viarany, tresquera, carrerany, etc.

El formidable arquitecto que fue Josep Lluís Sert estaba a tal punto enamorado de Ibiza que pidió que se depositaran sus cenizas en una humilde tapia del cementerio de Jesús. Me pregunto qué diría si viera lo que nosotros vemos hoy. Han pasado más de 50 años desde que publicó Ibiza, fuerte y luminosa (1967), y ya entonces nos advertía sobre algunas señales que presagiaban en la isla una mala deriva. Sert admiraba en Ibiza un medio físico armónico, bien articulado y en el que innumerables caminos y muros de piedra creaban, entre bosques, cultivos y caseríos, un mosaico civilizado, un paisaje humanizado, preservado y compartido, que veía como una lección de unidad, mesura, buen hacer y buen gusto. Pero no se quedó en los elogios.

Cerraba su texto denunciando la peligrosa mutación que, ya entonces, era tan evidente como preocupante. Lo que yo recuerdo de mis pocos años es un escandaloso bosque de grúas. Y una especulación enfebrecida que se movía en tierra de nadie ante la incomprensible pasividad y connivencia de administraciones que por miopía, inopia o intereses, no veían o no querían ver lo que era un descarado campi qui pugui. Con una irresponsable gestión del territorio, destruimos el entorno de las calas, dejamos que se construyera sobre la arena de las playas, que el cemento devorara pinares, que se edificara tan cerca de las orillas, en su mismo límite, que nos impedían al acceso al mar; y hubo, incluso, quien cerró para su exclusivo uso caminos que habían sido públicos toda la vida.

Y no quedó aquí la cosa. No nos han faltado torpes intervenciones de los consistorios que, con el pretexto de supuestas mejoras, han venido alquitranando los contados caminos de tierra que todavía nos quedan. Ahora, cuando en muchos casos el estropicio es ya irreversible, nos damos cuenta de que, como reconoce el Consell, «para defender el patrimonio histórico, cultural y natural de la isla», necesitamos elaborar un inventario de estos caminos. Y otro fenómeno —en este caso inevitable— que nos había de cambiar el medio físico y humano fue, a partir de los años 60, la revolución que experimentó la movilidad con una acelerada y progresiva motorización a la que todos nos apuntamos. Y la isla ya fue otra.

LA CLAVE | Las carreteras enervan A estas alturas, el lector ya se habrá dado cuenta de que uno prefiere los caminos a las carreteras. Por mil razones. El duro asfalto de las carreteras nos esconde la tierra, mata la tierra, entierra la tierra. En la carretera no crece nada, no vive nada. En el camino la tierra respira, la tierra está viva. La carretera es indiferente y desabrida para el viajero. El camino es amable y sabe de nuestros pasos por las huellas que dejamos en él. En la carretera corremos, en el camino andamos. La carretera enerva, el camino calma. La carretera es ruido, el camino silencio. La carretera corta el paisaje y el camino lo cose. Si la carretera es del coche, el camino es nuestro, porque, como dice el poeta, hacemos camino al andar. La carretera ignora el paisaje, lo deja de lado. El camino nos enseña el paisaje, nos introduce en él. Cuando caminamos caminos, somos ya paisaje.

El tránsito

No viene mal recordar aquí algunos detalles que descubren con qué increíble velocidad hicimos el tránsito del Viejo Mundo al que tenemos hoy. El Archiduque Luis Salvador comenta que cuando vino a Ibiza en 1867, en la isla sólo había 20 carros, todos ellos en la ciudad. Y Marí Cardona, don Juan, apunta que 20 años después ya había 650. Para entonces ya teníamos las dos primeras carreteras, la de Sant Antoni (1869) y la de Sant Joan (1885), que de hecho eran caminos ensanchados, todavía de tierra, que no verían el primer asfaltado —de sólo 4 kilómetros en la carretera de Sant Antoni— hasta 1954. Joan Prats, arquitecto, investigador y buen amigo, nos dice que «els pagesos protestaren i amenaçaren de no baixar més a Vila si no es treia la llisor de l’alfat que era un perill de relliscar els animals de preu». Y si alguien se extraña de que se construyeran carreteras cuando en la isla había sólo unos pocos carros, tiene una sencilla explicación: la carretera, como dice su nombre, era en principio para los carros. Y lo dice también su etimología: carretera viene del latín carrus y del sufijo era que significa sitio, de manera que carretera es sitio de carros. Y no critico con todo esto la apropiación que el coche ha hecho después de las carreteras que eran de carros. También los caminos eran para el caminante y enseguida se lo apropiaron los carros. Las ruedas daban más juego que el ir a pie.

En esta rocambolesca historia de caminos y carreteras, es curioso recordar que todavía en los años 50, cuando yo era niño, había en la isla muchos más carros que coches, mientras que la ciudad era el reino de las bicicletas; todo lo más, veíamos alguna Guzzi, motocicleta colorada y de escandaloso petardeo que alteraba al vecindario. Y si retrocedemos todavía un poco más descubrimos que a principios del siglo pasado el automóvil era una absoluta novedad. El 7 de febrero de 1914 el Diario de Ibiza recogía esta noticia: «Volvemos a tener un automóvil en Ibiza, pero tendremos el pesar de verlo embarcar de nuevo. El señor Gobernador, joven de buen gusto y de gran cultura, ha traído uno, magnífico, para visitar los pueblos de la isla». En 1920 tenemos el primer coche de alquiler y en los años 50 que ya recuerdo ya teníamos en el lateral sur de s’Alamera una larguísima hilera de automóviles de alquiler de un uniforme negro acharolado.