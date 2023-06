Réquiem por un vertedero: hacia un nuevo enfoque sobre los residuos

Hace menos de un mes que hemos iniciado un nuevo período legislativo con la toma de posesión de los nuevos cargos en los ámbitos local, insular y autonómico. Un nuevo ciclo que debería dar respuesta a los retos y problemáticas, pero también a las oportunidades que desde el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation venimos poniendo sobre la mesa cuando comunicamos la información relativa a los distintos indicadores de sostenibilidad. Y en ese entramado de realidades interconectadas, la cuestión de los residuos es, sin duda alguna y desgraciadamente, uno de los principales ejes de actuación a afrontar.

Bien es cierto que, desde la puesta en marcha del área ambiental de Ca na Putxa y la implementación de la recogida de materia orgánica mediante contenedores específicos (no en todos los municipios, lamentablemente), la gestión de residuos ha mejorado de manera considerable. Los datos ofrecidos por el Consell de Ibiza y analizados por el Observatorio reflejan que en el 2022 se ha logrado que, del total de residuo doméstico recogido (rechazo más residuo selectivo), el 31,94 % corresponda a la fracción selectiva, cuando en el 2019 suponía sólo el 17,10 %. Esto coloca a la isla cada vez más cerca del objetivo de la nueva Ley de 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece que para el 2035, un 50 % del peso total de residuos municipales se han de recoger de manera separada.

Pero, aunque los esfuerzos y la tecnología mejoran paulatinamente, no podemos obviar que el volumen de residuos que anualmente se genera en la isla de Ibiza no para de crecer. De hecho, los residuos domésticos supusieron en el 2022 un 15,6 % más que el año anterior y un 15,3 % más que en el 2012.

Al mismo tiempo, la normativa europea de aplicación a nivel local establece que, para el 2030, la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero no puede superar el 10 % del total. Para el caso de Ibiza, toda la basura que ha entrado al vertedero en el transcurso del 2022 supera con creces ese porcentaje, alcanzado el 65,27 %. Llegados a este punto, la pregunta que hay que hacerse es si en el 2030 la isla contará con espacio en el vertedero para la cantidad que sea. La respuesta a día de hoy es que no, no lo habrá, lo que supone un problema de enorme magnitud.

Según la información trasladada por el Consell de Ibiza, el vertedero de Can na Putxa tiene sus días contados. El cálculo de vida útil realizado estima que, si tomamos como referencia las 100.440 toneladas de residuo depositadas en las celdas disponibles en el 2022, el vertedero podrá disponer de espacio suficiente hasta el 2027, es decir, solo cinco años más. Y, en el caso de que el residuo que entra al vertedero se consiguiera reducir en un 10 % anual, la estimación de su vida útil plantea que podría alargarse como mucho hasta el 2031. En el mejor de los casos, el vertedero de Ca na Putxa puede absorber el residuo que generamos durante solo ocho años más.

Ante esta situación, el Consell de Ibiza, y tras la realización de un estudio para una valoración inicial de las alternativas disponibles para la gestión de los residuos, plantea dos escenarios. Por una parte, el transporte de los residuos a la incineradora de Mallorca, con todos los recursos que requiere y todas las emisiones que puede generar el transporte continuo de los residuos hasta la isla vecina. Y, por otra, la construcción y puesta en marcha de una incineradora, junto con su necesario vertedero propio para el soterramiento de los residuos que genera. Ambos escenarios quedan lejos de la visión de una isla a la vanguardia de iniciativas y estrategias de reducción, reutilización y reciclaje hacia la sostenibilidad medioambiental.

En ese sentido, desde el Observatorio de Sostenibilidad consideramos que esta crítica situación requiere repensar urgentemente nuestro modelo de consumo y encaminar los esfuerzos hacia una visión estratégica de nuestro territorio que aspire a la generación residuo cero. En el siglo XX, la finalidad de la gestión de residuos era minimizar el daño ambiental inmediato mediante la recogida de residuos y su eliminación de la manera menos perjudicial para el medio ambiente. En cambio, en el siglo XXI el enfoque de la gestión de residuos se dirige hacia una adecuada gestión de los recursos del planeta por lo que modificar nuestro enfoque es imprescindible.

La filosofía Residuo Cero y, concretamente, el movimiento Zero Waste Cities (Ciudades/municipio Residuo Cero, reconocido por la Unión Europea y donde la organización Amics de la Terra participa activamente) aboga por el objetivo de acelerar la transición hacia el residuo cero y la implementación de la economía circular de manera local en los pueblos y ciudades europeas. Cientos de localidades se han sumado a este nuevo paradigma, donde las autoridades locales juegan un papel estratégico en el cumplimiento de los objetivos europeos de prevención y reciclaje, convirtiendo a los municipios en centros de innovación y acción.

Necesitamos un nuevo enfoque que vaya a la raíz del problema para rediseñar nuestra relación con los recursos y reconsiderar cómo producimos y consumimos. El planteamiento residuo cero consiste en evitar que los recursos se conviertan en residuos y hacer que los materiales que se desechan puedan transformarse en recursos que puedan ser utilizados de nuevo.

Ibiza puede acceder a todo el conocimiento y a la experiencia de territorios que ya están trabajando desde este enfoque y que han conseguido objetivos antes impensables con una gran implicación de la ciudadanía, a quien se toma en cuenta en la definición de los procesos de gestión y hacia quien se destinan grandes esfuerzos educativos y de sensibilización. Distintos estudios han demostrado que la recogida selectiva de residuos orgánicos puede tener a menudo el mayor impacto, con grandes volúmenes de desechos compostados en lugar de ser enviados a un vertedero o incinerados, mientras que también da como resultado otros materiales reciclables que tienen una mayor tasa de pureza y, por lo tanto, siguen siendo valiosos como un producto que puede ser reutilizado. Según los análisis de caso que se realizan desde este movimiento, las herramientas más potentes y efectivas para garantizar las tasas de recolección más altas y separación limpia de los materiales al menor coste posible son la recogida puerta a puerta y los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

En este sentido, Ibiza tiene mucho margen de mejora. Según datos aportado por el departamento de Medio Ambiente del Consell de Ibiza, y resultado de la caracterización realizada el 7 de noviembre de 2022 en la fosa de entrada de residuos sólidos urbanos (RSU), los residuos que se recogen en el contenedor gris están conformados en un 48,45 % de materia orgánica, junto con un 8,44 % de envases, un 3,68 % de vidrio, un 6,22 % de cartón, un 12,35 % de jardinería y poda, el 7,59 % de textiles y un 13,37 % caracterizado como otros. Esto significa que más del 86 % del residuo que llega a Ca na Putxa como residuo en masa es, en realidad, fraccionable desde origen. Se ha de recordar también que, lamentablemente, los municipios de Sant Joan y Santa Eulària aún no han implementado la recogida selectiva de materia orgánica doméstica en contenedores diferenciados, con el impacto que esto supone en la cantidad de materia orgánica que acaba en el vertedero.

Ciudades como Roubaix, en el norte de Francia, o Capannori en el norte de Italia, pionera del residuo cero a escala europea, son hoy en día bandera de la filosofía residuo cero. La innovación tecnológica y social, los mecanismos de incentivos, así como la participación ciudadana han sido claves en sus procesos de transformación. Como ejemplo de un contexto con mayores similitudes podemos destacar el de Cerdeña, una isla turística como Ibiza. Este destino turístico en el Mediterráneo ha liderado el camino hacia la implementación de un programa residuo cero fuerte dentro de un contexto complejo. Combinando voluntad política, la implicación de la sociedad civil y la aplicación de los mejores conocimientos técnicos, la isla de Cerdeña es la región italiana que ha mostrado el crecimiento más rápido en recogida separada durante la última década. Hoy la isla logra una tasa de recogida separada del 60 %, llegando en algunos municipios hasta el 80 % y 90 %, junto con una generación de residuos muy baja en toda la isla.

Hay quienes entienden las encrucijadas como escenarios de oportunidad y cambio. ¿Será este el caso para la isla de Ibiza? ¿Podrá en algunos años el Observatorio de Sostenibilidad ofrecer datos y análisis alentadores sobre residuos y utilizar la palabra ‘pionera’ refiriéndose a Ibiza y su gestión de recursos? De la sociedad en su conjunto depende que así sea, pongámonos manos a la obra.