El laberinto de la escritura fenicio- púnica (II)

Para pergeñar este artículo se han utilizado, principalmente, tres obras que coinciden en un mismo título, Los fenicios. Tenemos, por una parte, el incisivo y exhaustivo trabajo de Giovanni Garbini que se publicó en la monumental obra de colaboración que dirigió Sabatino Moscati, y, por otra, las obras que con el mismo título nos han dejado Gerhard Herm y Donald Harden.

Siendo un pueblo con grandes navegantes, ingenieros navales, astrólogos, artistas y arquitectos, —no olvidemos que constructores y artesanos de Tiro erigieron el Templo de Salomón—, y cuando incluso la palabra Europa es fenicia, es impensable que la civilización fenicio-púnica no tuviera narraciones de todo tipo, libros históricos, científicos, filosóficos, religiosos y literarios. Y si fue así, como apuntan sobrados indicios, ¿por qué no existen más vestigios de su escritura? ¿Cómo explicamos que tras su largo asiento en Ibiza, dispongamos únicamente de contadas y brevísimas inscripciones, caso de la que tenemos en la minúscula plaquita de bronce de es Cuieram? ¿Es por el soporte perecedero de sus escritos, papiro, madera, pieles y barro? Tal vez. Pero entonces, ¿por qué conservamos, en soportes asimismo frágiles, escritos coetáneos de griegos, romanos, egipcios, incluso acadios y cananeos?

También se dice que los libros de Cartago ardieron con la ciudad que Escipión el Africano arrasó. De acuerdo. Pero ¿dónde fueron a parar las obras y documentos que sin duda tuvieron las villas de los potentados de la metrópoli africana, que, por cierto, también tuvieron que existir en las otras plazas que, como Iboshim, los púnicos tenían esparcidas por todas las costas mediterráneas? El vacío de su escritura sigue siendo un incómodo enigma.

Tenemos, en cualquier caso, sobradas referencias de aquellos esquivos escritos fenicio-púnicos en autores griegos y romanos que los citan y en algunos casos llegan a traducirlos. Herodoto menciona los Libros de Biblos y una Historia de Tiro que estaba en el templo de Melqart de la misma Tiro. Plinio comenta en su Historia Natural que muchas obras de la biblioteca de Cartago se salvaron del incendio de la ciudad y acabaron en manos de los gobernantes númidas aliados de los romanos. Y en la Suda bizantina —una guisa de gran enciclopedia— se citan algunas obras de Charon de Cartago, caso de Los Tiranos y Vidas de Hombres Ilustres. Menos fiable parece la obra de un tal Sanchoniaton que Filón de Biblos y Eusebio de Cesarea citan como autor de El Alfabeto Fenicio, una Historia Fenicia y una especie de teogonía o mitología. Salustio menciona los libros púnicos del rey númida Hiempsal y Claudio Ptolomeo redacta su Geographia en base a los textos de Marino de Tiro (s. I dC) que pasó por ser el primer geógrafo científico. Juba II menciona obras púnicas que hablaban de un viaje a Canarias y a las fuentes del Nilo. Y se sabe que en los mejores días de Cartago, siglo V aC., se tradujeron al fenicio-púnico obras latinas y griegas, el Poenulus (El pequeño púnico) y ho Karkhedónios (El pequeño cartaginés). Y una curiosidad que nos remite inevitablemente a la escritura púnica: por el Berne Codex 123 latino sabemos que la gramática fenicio-púnica tenía las ocho partes tradicionales de la oración —sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción e interjección—, además de artículo, infinitivo y gerundio.

Influencia egipcia

Para resumir de alguna forma el galimatías del alfabeto, la gramática y, en fin, de la escritura tal como la conocemos y que en buena medida debemos a nuestros ancestros fenicio-púnicos, podríamos decir que el camino que siguieron las letras fue el de Egipto-Fenicia-Grecia. Pocos saben que los griegos prehelénicos, —los de la época micénica (1600 a 1200 aC)—, utilizaban una escritura propia —la llamada Lineal B— muy influida por la egipcia, complicada y difícil de manejar, con más de 100 signos silábicos y muchos ideogramas que representaban conceptos. Sólo eran capaces de utilizarla los escribas y del todo inaccesible para el ciudadano medio. Su fortuna fue conocer la escritura consonántica fenicia, cuyos vestigios más antiguos lo tenemos en Ugarit. Allí encontraron los arqueólogos un formidable silabario, anterior al año 1200 aC., que contenía 33 signos, un alfabeto completo que en Biblos simplificaron, dejándolo en 23 signos que designaban consonantes, de la B a W.

Cabe pensar, por tanto, que fueron cananeos y fenicios los que, de los complicados sistemas egipcios y mesopotámicos, adoptaron una escritura simplificada, consonántica, que pudo ser muy parecida a una forma de taquigrafía. Era lo que interesaba a las gentes de Biblos, comerciantes que necesitaban poder anotar rápida y discretamente lo que importaba en sus cartas y transacciones. Cómo y cuando conocieron los griegos aquel alfabeto consonántico fenicio y lo adoptaron no está del todo claro. Advertirían, en todo caso, las ventajas del nuevo sistema y comprenderían que se basaba en un análisis lógico de los sonidos.

Jamás olvidaron de dónde procedía, porque durante mucho tiempo llamaron a su alfabeto phoinikia grammata, caracteres fenicios. Tuvieron que modificarlo, por supuesto, porque no les bastaban las solas consonantes fenicias. Añadieron las vocales que tan comunes eran en su propio idioma y el invento resultó revolucionario. A partir del s. VIII aC., los niños, con el nuevo sistema, no tardaban más de un año en leer y escribir. Si tal cambio no se hubiera dado, quizás estaríamos todavía obligados, como aún hacen los estudiantes chinos y japoneses de nuestros días, a saber de memoria de 200 a 400 caracteres diferentes de escritura para hacer algo tan sencillo y cotidiano como leer un periódico.