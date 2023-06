Coses Nostres: territorio pato

Si te adentras en ses Feixes des Prat de ses Monges y no ves ningún pato azulón, es que no estás en ses Feixes. Los humedales del pulmón de Ibiza han pasado de la primavera al verano con tantas nuevas generaciones de ánades que es imposible no encontrarte –cruzando los caminos o surcando los canales– a madres seguidas de grupos de patitos de distintos tamaños, nacidos escalonadamente desde que se inició la temporada de cría, hacia el mes de abril. Así, las primeras nidadas son ya juveniles que prácticamente han alcanzado el tamaño de sus padres.

La temporada de cría está ya finalizando –aunque aún se ven pollos recién nacidos– y ya no se observan aquellos esplendorosos machos con su característica cabeza de plumas verde esmeralda, el verde que le da el nombre popular de las islas, collverd. No es que esos machos se hayan marchado, es que en esta época es fácil confundirlos con las hembras porque están en lo que se denomina su fase de eclipse, un momento sensible en el que esos patos cambian su vistoso plumaje de apareamiento por una cubierta parda parecida a la de las hembras. El momento es delicado porque el pato incluso pierde sus alas de vuelo y no podrá alcanzar los cielos hasta obtenerlas de nuevo. Encontrar machos en fase de eclipse es la señal de que la primavera acaba, de que finaliza el periodo de cría y entramos en el verano. La tibia recuperación de los humedales ha sido aún más evidente al finalizar el invierno y durante los meses de primavera, con garzas y otras aves en migración y nuevas generaciones de ánades azulones (Anas platyrhynchos) y también de gallinetas (Gallinula chloropus). Sin embargo, las imágenes de la nueva vida contribuyendo a dar forma a la recuperación de ses Feixes tiene algunos contrapuntos. Algunos vecinos lamentan la gran velocidad a la que circulan los coches que pasan por la carretera y la escasa sensibilidad de los conductores, que con frecuencia ponen en riesgo a los pequeños patitos que, en hilera, cruzan la calle, provocando, de vez en cuando, la muerte de alguno de ellos. El segundo contrapunto también es una cuestión de sensibilidad, la de otros vecinos, algunos vecinos de los edificios de la Avinguda 8 d’Agost, que se acercan al observatorio de aves que el Ayuntamiento de Vila ha instalado en ses Feixes para hostigar a los fotógrafos que allí estén observando garzas, patos, cigüeñuelas o chorlitejos. Estos vecinos consideran que ese observatorio de aves (con la charca a la que mira) debería haberse convertido en una zona de aparcamiento para los vecinos, sus amigos y los clientes de los locales cercanos. Incluso preguntan a esos fotógrafos cuándo se van a ir porque quieren sacar imágenes del observatorio y, al parecer, necesitan que esté vacío para intentar demostrar que nadie lo usa. En realidad, son muchos los aficionados a fotografiar aves que ya han descubierto las posibilidades del nuevo punto de observación para poder disfrutar de ellas y quienes, como prueba de ello, cuelgan sus fotos en las redes sociales. Cuestión de sensibilidades. Y la consecuencia, también, de todos los años en los que muchos han hecho campaña por la destrucción del pulmón verde de ses Feixes describiendo como un simple criadero de mosquitos lo que, en realidad, es un refugio de biodiversidad. Los patos, mientras tanto, se han adueñado del lugar.