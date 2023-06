Andrés Monreal, lados creativos de un pintor inquietante

Aunque en Ibiza se le conoce y reconoce sobre todo por su pintura, este singular artista chileno tuvo una biografía creativa con otras facetas por las que fue aplaudido internacionalmente: la de actor de cine y de teatro, la de escritor y la de dramaturgo. Residente en Sant Mateu desde los años 80, falleció en la isla en 2012, aunque no he podido averiguar su fecha ni lugar concreto de nacimiento, algo que escamoteaba siempre. Ni siquiera figura en su crónica autobiográfica ‘Cuántas veces’, un libro que publicó en Ibiza (editorial Amagat) en 2008: «Es una autobiografía desde mi nacimiento hasta los años 80» del pasado siglo. Un corte en su trayectoria vital que me justificó así en la entrevista que le hice con motivo de la presentación en la isla del grueso volumen (430 páginas): «Me detuve ahí para evitar que me pusieran muchos pleitos. Lo haré cuando esté al borde de la muerte y me pueda escapar tranquilo al otro mundo», ironizó.

Mi primer contacto visual con su pintura, como la de tantos, fue en Can Costa, un bar de Santa Gertrudis famoso sobre todo por sus sabrosos bocadillos. Contacto visual que me dejó más bien inquieto por el notable número de cuadros colgados (ni que fuera una pinacoteca) y la estética de los mismos, con un estilo propio que puede llegar a agobiar al espectador indiferente de un bar: «Mi búsqueda ha sido siempre encontrar una especie de figuración distinta, un realismo que no sea real, pues creo que la realidad de cada uno es más realidad que la realidad misma. Pero vamos, mi pintura no es surrealista; el surrealismo es otra cosa. Yo diría que es una figuración con elementos antiguos y modernos unidos. Un estilo que llevo haciendo desde hace más de veinte años y que creo que se adelantó a su tiempo, porque resulta que ahora, tanto en vestimenta como peinados y otras cosas, se diría que hay una tendencia hacia la estética del Renacimiento», me contó en otra charla de las varias que tuve con él. En concreto, esta fue en el verano de 1998 con motivo de la presentación de un libro sobre su obra y una exposición en El Libro Azul, una librería galería de Santa Gertrudis. Y claro, en este primer encuentro con el artista le pregunté por qué tenía tanta obra en Can Costa; y la respuesta fue la que sospechaba: era una especie de intercambio, cuadros por consumiciones.

Una pintura la del artista chileno que el crítico italiano Vittorio Sgarbi comentaba así en el libro sobre su obra: «Los personajes de Monreal corren entre las ruinas de antiguas ciudades, en teatros arqueológicos romanos o egipcios, siempre vestidos con atuendos guerreros o deportes difíciles como el rugby o el baseball. Así, exprimen en la calma de las ruinas una fuerza sádica y destructiva. Una invasión de bárbaros que no deja en paz ni siquiera a las ruinas». Creaciones, pues, que no relajan mucho la mirada del cliente de Can Costa; aunque uno acaba acostumbrándose, si eres habitual del lugar, a esa densidad plástica en las paredes: «Los cuadros son de Vicente Roig, el dueño, pero podría cuidarlos un poco más, pues el humo y la grasa no les favorece mucho», me dijo el artista en 2004, en la entrevista que le hice con motivo de la inauguración de una exposición de su pintura en el espacio cultural de sa Punta des Molí de Sant Antoni titulada ‘Sol y sombra’: «Sí, el título suena más bien taurino, pero la idea va más bien por los contrastes: alegría y tristeza, luz y oscuridad, el día y la noche... La vida de un pintor es eso. No todo es brillo y felicidad, hay también en su camino muchos momentos de angustias y de nostalgias».

En cuanto a pasos biográficos que relata en ‘Cuántas veces’, Andrés Monreal me explicó que «son crónicas un poquito realistas, irónicas y sexualmente explícitas. Historias de amores y pasiones, de acostadas y todas esas cosas. Yo he viajado mucho, he vivido en todo el mundo y he hecho muchos oficios, aparte del actual de pintor: actor de cine, de teatro, he conocido a cantidad de gente interesante». Confesiones cuyo título alude precisamente al sacramento católico de la confesión: «Sí, viene de ellas; porque cuando le dices al cura que has hecho tal cosa, siempre te pregunta por cuántas veces. Como si lo condenable fuera la cantidad», matizó. Un libro sincero y a veces subido de tono, que el lector interesado puede encontrar en la Biblioteca de Can Ventosa.

Actor, escritor y pintor

‘Cuántas veces’ incluye un sugerente apéndice fotográfico en el que figuran personajes de relieve internacional, como el revolucionario Che Guevara o los actores José Ferrer, María Casares, Anthony Quinn o Gerard Philippe. Así como un sucinto resumen biográfico que informa de las labores de Andrés Monreal como actor, pintor y escritor. Por ejemplo: participó en películas como ‘Detrás de la montaña’ (1965), con Irene Papas y Maximilian Schell; ‘Los centuriones’, con Anthony Quinn y Alain Delon; y ‘Villa cabalga’ (1967), con Robert Mitchum y Charles Bronson. Y tiene en su haber varios premios como actor. Además, el volumen también informa que en 1986 Monreal publicó su novela ‘Playa oscura’; y en 1990 su colección de poemas (en inglés) ‘A ticket on a Toe’. Vamos, todo un creador plural y variopinto según los cánones que al efecto dictaba la ética y la estética renacentista.

Completaré el recuerdo del personaje chileno con la transcripción de algunos párrafos elocuentes de esta obra autobiográfica. Por ejemplo, estos dos del principio de la obra: «No existen los fantasmas ni fantasías eróticas devastadoramente voluptuosas. Mejor, un espejo, tú delante, con una buena erección. La paja seguirá su curso sin obstáculos. Nada me excita más que uno haciendo el amor a solas». «Todo pudo haber comenzado descubriendo mi cuerpo y el placer de acariciarme. Pero fue necesaria la voz del confesionario para que ese ingenuo ejercicio de reconocimiento táctil fuese transformado en algo vilipendioso, portador de castigos tremendos: ‘Te van a salir pelos en las manos. Te darán vértigos. Te vas a quedar ciego’. La primera vez que un oculista me recetó anteojos, yo no sabía qué era hacerse una paja. A los seis años comencé, necesariamente, a tener que usar gafas si pretendía captar con nitidez los objetos que me rodeaban. Mi madre me compró unas que no usé jamás. Desde entonces, el mundo lo he contemplado a través de un astigmatismo que ha ido aumentando a medida que las pajas fueron disminuyendo. Hoy tengo que usar gafas para mirar la televisión, para conducir, para pintar, para casi todo. Solamente para hacerme la paja sigo sin necesitarla», ironizaba el polifacético creador.

Y el volumen concluye con otras confesiones también de carácter erótico aún más osadas y llamativas: «A menudo, de adolescente, soñaba que hacía el amor con mi madre. Esos sueños sucedían en tres episodios. En el primero, estábamos desnudos, en una cama o en un diván. Yo la acariciaba. En el segundo tenía lugar un confuso juego amoroso. No había pudor, tan sólo un cierto temor que incrementaba la urgencia del deseo. En el tercero, este deseo se volvía un torrente. Un orgasmo convulsivo que me despertaba de un golpe para constatar los daños: sábanas y pijama impregnados de semen». «Con los años, fueron haciéndose menos frecuentes. Continuaba soñando con ella, pero ahora en situaciones intrascendentes desprovistas de todo erotismo, donde aparecía en situaciones que quizás nunca ocurrieran. Después desapareció. Otras mujeres la reemplazaron en otros sueños, también eróticos, en los cuales se repetía la misma frustrante incapacidad de efectuar un coito completo, con la diferencia de que ahora ni siquiera llegaba al orgasmo. Menos sábanas que cambiar. ¿Pijamas? Tampoco. He dejado de usarlos».