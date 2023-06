La mirada de Joan Costa

Fachada de Can Botino, sede del Ajuntament d’Eivissa en Dalt Vila. Las reglas de la composición nos dicen que las líneas de los edificios no deben ser convergentes, que los ejes deben ser perpendiculares al horizonte y que los elementos de la imagen no deben ser cortados. Pues bien, ninguna de estas reglas se cumplen en esta imagen del Ayuntamiento de Vila, lo que provoca una sensación de caos e inestabilidad. 8/Septiembre/2011 Islas Baleares. Ibiza

Pies delgados

Gamba limpiadora fotografiada en ses Margalides. Este crustáceo limpiador, Stenopus spinosus, se introduce en las branquias de algunos peces para alimentarse de sus parásitos. Popularmente se le llama camarón de antenas largas, aunque su nombre, stenopus, significa pies delgados. 30/Junio/2019 Islas Baleares. Ibiza

Gaviota sobre Es Picatxos

Salida para la fotografía de aves de AFONIB en la Reserva dels Illots de Ponent en Sant Antoni. Al atardecer, minutos antes de que el Sol se ocultase en el horizonte, pude componer esta imagen de una gaviota volando sobre las características formas de es Picatxos en la Illa des Bosc. Para dar más énfasis a la imagen, usé un balance más cálido incluso de la ya de por sí luz cálida del atardecer. 4/Marzo/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Velocidad controlada

Sepia fotografiada en Portinatx. Las fotografías son estáticas por naturaleza. Aunque a veces podemos conseguir que el espectador perciba una sensación de movimiento. Esta sepia parece que está nadando a gran velocidad, cuando la realidad era que estaba quieta a media agua. Para conseguir ese efecto usé una velocidad de obturación muy baja y, para evitar que la imagen resultara demasiado confusa, la combiné con la luz del flash para congelar en parte al cefalópodo. 18/Abril/2009 Islas Baleares. Ibiza.

Al rico polen

Araña llena de granos de polen en un campo de Sant Joan. Aunque las más conocidas son las abejas, muchos otros insectos contribuyen también a la polinización de las flores, como esta diminuta araña, que si bien no es propiamente un insecto sí forma parte de su grupo, e incluso otros animales como las aves. Muchos de ellos están en un claro proceso de declive debido al uso continuado de pesticidas y a la disminución de sus hábitats, lo que pone en serio riesgo el futuro del funcionamiento de la cadena trófica. 31/Octubre/2011 Islas Baleares. Ibiza.