Ibiza y los mitos fundacionales

En la recuperación de nuestro pasado, el geólogo estudia lo que dicen las piedras, el arqueólogo analiza los vestigios de nuestros ancestros, el historiador da hilatura al relato de nuestro devenir y el filólogo descubre lo que los topónimos nos dicen del ayer. A partir de aquí, entra en escena el mitólogo, que separa el trigo de la paja en las leyendas, las sagas y los mitos. De estos últimos, referidos a Ibiza, hablamos aquí. Es un camino inexplorado en el que andamos a tientas, pero con sobradas señales de pista para llegar a supuestos plausibles. Nos preguntamos, concretamente, si Ibiza, como sucede en muchas otras ciudades antiguas, pudo tener un mito fundacional.

Lo tiene Roma en la historia de Rómulo y Remo que, abandonados, crecen amamantados por una loba. Lo tiene Cartago por partida doble en el trágico amor de Dido y Eneas, y en la historia que explica cómo nace la ciudad por la astucia de Dido frente al reyezuelo Iarbas: cuando éste ofrece a la partida tiria de Dido únicamente la tierra que pueda ocupar una piel de toro, Dido la corta en finísimas tiras y consigue abarcar un perímetro suficiente para un primer asentamiento que, tiempo después, será, en Cartago, el barrio de Byrsa. Incluso Gádir, Cádiz, tiene su propio mito, el de la ciudad que se levanta donde estaba una de las dos columnas que Hércules separa dejando el freo que hoy llamamos Gibraltar (de Gíbal Tàriq, Giba o Monte de Táriq). Todos estos mitos fundacionales eran una forma de engrandecer y ensalzar la importancia de las urbes antiguas. A partir de tales premisas, siendo Ayboshim una de las ciudades más antiguas del occidente mediterráneo, la hipótesis que planteamos parece pertinente: Ibiza pudo tener su propio mito fundacional.

LA CLAVE | Escribir de oídas La verdad es que también podríamos poner el mito del revés y decir que Bes, como Señor de los animales, domina las sierpes que bajo su tutela no suponen ningún peligro. Tanto da. Un mito es un mito, una fábula que pudo crearse para dar fama y engrandecer Ayboshim. Lo cierto es quienes crearon la leyenda ni tan siquiera habían estado en Ibiza, hablaban de oídas y, por lo que sabemos, eran muy dados a elaborar hermosos relatos. Este, en cualquier caso, creo yo que pudo ser el mito fundacional: la tierra sagrada de Bes.

Nada sabemos de las creencias mítico-religiosas de la población indígena que tuvo la isla antes de que, en la segunda mitad del siglo VII aC., se estableciera en la Mola de sa Caleta un primer contingente fenicio que tampoco deja noticia de sus dioses. En este punto no viene al caso saber si los pobladores de sa Caleta inauguran el asentamiento del Puig de Vila al que luego se suman migraciones fenicias del sudeste peninsular o si, por el contrario, es esta migración de carácter colonizador la que ocupa primero el Puig de Vila, al que luego se trasladan las gentes de sa Caleta. Tanto da. Fueran unos u otros los primeros en asentarse en la colina, lo que aquí nos interesa es el acto fundacional, imprescindible y trascendental en cualquier nuevo establecimiento. Se trataba de un sencillo ritual que sacralizaba el lugar y que, practicado por sacerdotes -igual que bendecimos hoy la primera piedra de un gran edificio y la botadura de nuevo barco- buscaba para el nuevo asentamiento la protección de los dioses que luego serán tutelares.

Quiénes eran estas divinidades, no lo sabemos, tal vez el Melqart fenicio de Tiro, la diosa Tanit que era la divinidad principal de Cartago o, más probablemente, el enigmático Bes que da nombre a la isla, a la que luego representará en sus monedas, un dios egipcio secundario de procedencia africana que en Ibiza, no sabemos por qué, adquirió preeminencia y popularidad. Del acto inaugural que decimos nos da noticia Diodoro de Sicilia (siglo I aC) que la toma de Timeo de Taormina (s. IV aC): “Su fundación tuvo lugar –nos dice- 160 años después de la fundación de Cartago” (Hist. Bibl., V,16), es decir, entre el 654 y el 653 aC. Lo que no significa, como una mala lectura de la frase ha difundido, que Ayboshim (Ibiza) naciera como colonia cartaginesa. Nació fenicia y sólo fue púnica cien años después, ya en la órbita de Cartago. Diodoro ya nos da una pista de ello al precisar que la ciudad la habitaban sobre todo fenicios, una población que habría llegado en sucesivas oleadas desde las factorías del sudeste peninsular. Malaka, Sexs, Abdera, Baria, Toscanos y puede que desde Gádir. Fuera como fuese, el acto fundacional da motivos para pensar que pudo crearse -en fechas posteriores a la fundación, como solía suceder-, un mito primigenio que adornara y ensalzara el nacimiento de la nueva ciudad.

Un mito que tal vez hemos tenido siempre delante de las narices y no hemos sabido ver. El hecho de que Bes, ‘Señor de los animales’, aparezca con un ofidio en la mano hizo pensar a los clásicos que era enemigo de las sierpes y que, siendo el dios tutelar de la isla, su tierra era ‘sagrada’ y ningún animal ponzoñoso podía vivir en ella. Según las mismas fuentes clásicas, no ocurría lo mismo en la vecina Formentera, Ophiussa o Colubraria, donde ofidios y culebras abundaban y medraban a su aire. He aquí la cita literal: “La tierra de Ibiza es sagrada y repele a las serpientes, mientras que la de Ophiussa las alimenta” (Vitrubio VIII, 24 / Plinio, III, 78 / P. Mela II,124 y San Isidoro, Etym. 43). La leyenda se extiende y agranda. Se llegó a creer que incluso los objetos de arcilla ibicenca tenían una virtud protectora, de aquí que algunos llevaran en su faltriquera un saquito de tierra ibicenca como amuleto. Y quien dice que algunos hipogeos de Puig des Molins fueron encargados por personajes foráneos que creían a pie juntillas la condición sagrada de la tierra ibicenca. Esta sería la parte fantasiosa del mito, y digo fantasiosa porque a la vista está que las serpientes tienen, como comprobamos hoy, un paraíso en la isla donde son una plaga.