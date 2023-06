Gastronomía de guerra en Ibiza: Pasta rápida con salsa de tomates cherry y rúcula

A todos nos ha pasado. Llegas a tu hogar, salado hogar, y no tienes nada preparado. No tenías pensado comer en casa, te has olvidado de sacar algo que tenías congelado, llevas días sin ni un segundo para hacer la compra y la nevera y la despensa son, prácticamente, un páramo. Y, por si eso no fuera poco, tienes prisa. La receta de hoy es una de ésas que se improvisan con lo poco que haya en ese desierto de intendencia. Y de las que se preparan en un tris. No se tarda más de un cuarto de hora. Y eso, preparándola con calma y con una pasta grandecita, macarrones o penne, que tardan cerca de diez minutos en cocerse. Apurando, con una pasta más pequeña, el tiempo de preparación aún puede ser menos. Vaya, que no hay excusas para, incluso en esa situación, no comer bien. Y caliente.

Ingredientes (para dos personas): -250 gramos de pasta (0,70€) -500 gramos de tomate cherry (1,8€) -4 pepinillos agridulces (0,4€) -1 yogur griego sin azúcar (0,3€) -2 puñados de rúcula (0,5€) -Aceite de oliva (0,4€) -Sal y pimienta Precio total: 4,1€ (2,05€ por ración) Preparación —Llevar a ebullición en una olla grande abundante agua con sal. Y cocemos en ella la pasta el tiempo que indique el fabricante. ¡Importante! No pongáis aceite en el agua de cocción. No aportará nada, al revés, hará que la salsa no se adhiera bien luego a la pasta. —Mientras esperamos que hierva el agua, cortamos los tomates cherry por la mitad y laminamos los pepinillos. —En una sartén, salteamos los tomates cherry. Les añadimos un pellizco de sal, pimienta negra al gusto y agregamos también los pepinillos. Dejamos cocinar a fuego medio unos cinco minutos, removiendo de vez en cuando. —Agregar a los tomates un cucharón de agua de la cocción de la pasta y cocer unos dos o tres minutos antes de añadir el yogur griego. Remover, integrándolo bien, y cocinar otros tres minutos. —Colar la pasta y mezclarla con la salsa. —Servir, colocar la rúcula encima y acabar con un chorro de aceite de oliva y pimienta. El toque gourmet Si tenemos la suerte de que en ese erial de la nevera o la despensa hay un poco de jamón para añadírselo, pues perfecto. Tanto en crudo, con la rúcula, como en la salsa.