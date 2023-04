La agencia de viajes online (OTA) Expedia ha incluido ChatGPT (de momento en fase de pruebas beta en colaboración con Open AI) como herramienta de planificación de viajes para sus clientes. Bastará con que abran el chat en su plataforma para iniciar una conversación en la que esa IA (inteligencia artificial) les ofrece recomendaciones sobre qué lugares hay que visitar, cómo y en qué pueden trasladarse en ese destino, así como qué comer o hacer allí. Probablemente, en esa OTA estén ‘domesticando’ y educando a su gusto a ChatGPT para planificar «el viaje perfecto», en palabras del CEO de Expedia, Peter Kern, porque la que está de prueba en chat.openai.com no tiene desperdicio como guía turístico de las Pitiusas: propone hacer senderismo y alpinismo en es Vedrà y visitar los restos del campo de concentración de austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial de Sant Antoni, asegura que hay conexiones aéreas entre los aeropuertos de Ibiza y Formentera y recomienda comprar los mejores flaons en pastelerías inexistentes. Muchos turistas se perderían o se meterían en un buen lío si lo usaran como planificador.

Es Vedrà, "ideal para senderismo"

Comenzamos por lo básico: «Hola. Deseo viajar a Ibiza. ¿Qué lugares me recomiendas visitar en esa isla?». Respuesta inmediata de ChatGPT: Dalt Vila, las «famosas» playas «de aguas cristalinas y arenas blancas de Platja d’en Bossa, Cala Jondal, Cala Bassa, el Mercadillo de las Dalias y es Vedrà… ¿Es Vedrà? ¿Cómo? Sí, ese islote «rodeado de leyendas y misterios» que según la IA es «un lugar ideal para hacer senderismo y disfrutar de impresionantes vistas del mar». Es Vedrà forma parte de una reserva natural a la que está prohibido su acceso. Nadie, salvo los agentes de Medio Ambiente y los científicos (previa autorización), pueden poner allí un pie, cosa que esa IA parece ignorar.

Y entonces surge la siguiente pregunta a ChatGPT: ¿Cómo puedo acceder a es Vedrà para hacer senderismo? Da varias opciones: en coche, que es «la forma más cómoda de llegar a es Vedrà. Puedes alquilar uno en la isla y conducir hasta el punto de inicio de la ruta. Hay varios aparcamientos en la zona». ¿En el islote? Hay otras formas de llegar allí aún más surrealistas: en autobús, pues «hay varias líneas que conectan diferentes puntos de la isla». Eso sí, desde la parada hay que «caminar unos kilómetros para llegar al inicio de la ruta», la del senderismo. «Otra opción —añade— es unirte a una excursión organizada que incluya una visita a es Vedrà. Muchas empresas locales ofrecen este tipo de excursiones, que pueden incluir un guía, transporte y otras actividades. Una vez estés en la zona, puedes elegir entre varias rutas de senderismo para explorar es Vedrà. Recuerda llevar ropa y calzado cómodos, agua, protector solar y respetar las normas de la zona para preservar su belleza natural».

ChatGPT, siempre velando por los turistas, lanza una advertencia sobre los guías de las excursiones en el islote: «Es importante que el guía que elijas tenga un conocimiento sólido de la zona y de las rutas de senderismo en es Vedrà. Deben estar familiarizados con las condiciones del terreno, la flora y la fauna locales, así como con las normas y regulaciones para la protección del medio ambiente. Es recomendable que, antes de contratar los servicios de un guía en es Vedrà, investigues sobre su experiencia y reputación en la isla. Puedes leer reseñas en línea o pedir recomendaciones a otros viajeros o locales. De esta manera, podrás asegurarte de elegir un guía confiable y con conocimiento sobre la zona». El cliente, claro, no encontrará ninguna reseña al respecto porque no existen guías de es Vedrà. Sólo los hay en la realidad paralela que se inventa esta IA (que a veces parece el cuñado perfecto), sin que esté claro de qué fuentes extrae sus datos. Y aunque no hay profesionales que se dediquen a ese trabajo, insiste: «Es importante tener en cuenta que no todos los guías que ofrecen servicios en es Vedrà están certificados o autorizados por las autoridades locales, por lo que es recomendable investigar sobre su reputación y credenciales antes de contratar sus servicios».

Puestos a desvariar, le hacemos la siguiente pregunta: ¿Hay safaris en es Vedrà para ver sus cabras? «No existen safaris específicos para ver las cabras en es Vedrà, ya que la zona está protegida y es un espacio natural protegido por las leyes españolas. Además, no se permite el acceso de vehículos motorizados, por lo que las visitas deben hacerse a pie». ChatGPT, informado a medias, cuenta que «la presencia de cabras en es Vedrà ha sido un tema controvertido en los últimos años, ya que se ha demostrado que su presencia y sobrepoblación ha afectado negativamente al ecosistema de la isla. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de llevar a cabo un plan de control de población de cabras en la zona». Control, no exterminio, pues «todavía es posible ver cabras durante un paseo por la zona, pero es importante tener en cuenta que no se debe alimentar o molestar a los animales, ya que esto puede afectar a su comportamiento y a su bienestar». Ya saben: no den de comer a las cabras si hacen senderismo en es Vedrà.

Y dado que en esa realidad paralela, casi de Matrix, se puede patear libremente el islote, ¿sabe si es difícil ascender al pico de es Vedrà? «Ascender al pico de es Vedrà no es una actividad recomendable para todo el mundo, ya que puede ser peligroso y requerir ciertas habilidades de alpinismo. La subida es bastante empinada y en algunos tramos hay que trepar por rocas y escalar por zonas expuestas». Por esa razón «es recomendable que la subida sea realizada por personas con experiencia en montañismo y con un buen nivel de forma física. También se recomienda contar con un equipo adecuado, como botas de montaña, ropa cómoda y resistente, y llevar agua y comida suficiente». ¿Y un sherpa?

Los "pequeños pueblos" de Sa Conillera

Si se puede visitar es Vedrà, ¿también hay excursiones a sa Conillera o a sa Bleda Plana? «Sí, hay excursiones que ofrecen la posibilidad de visitar sa Conillera y sa Bleda Plana». Son «ideales para aquellos que buscan escapar del ajetreo de la isla principal y disfrutar de la belleza natural del Mediterráneo». Da el nombre de tres empresas que ofrecen visitas a ambos islotes: «Durante la excursión, podrás disfrutar de hermosas vistas del paisaje costero, hacer snorkel en las cristalinas aguas de la isla y explorar los pequeños pueblos y calas que se encuentran en las islas». Deben ser pueblos muy muy pequeños, tanto que ni se ven. ¿Qué actividades se pueden hacer en sa Conillera? «Aunque no hay muchos servicios turísticos en la isla, hay algunas actividades que se pueden realizar allí. Una de las actividades más populares es caminar por los senderos de la isla [lo cual está prohibido por ser reserva natural], que ofrecen vistas espectaculares del mar y los acantilados. También puedes disfrutar de un día de playa en alguna de las pequeñas calas que se encuentran en la isla». Caminar, sí (aunque está prohibido desembarcar allí), pero «debido a su tamaño reducido y a su protección medioambiental, no está permitido acampar ni hacer fuego en la isla».

El vino, el embutido y el queso de s'Espalmador

Tengo interés en visitar s’Espalmador ¿Qué se puede hacer allí? «Algunas de las actividades que se pueden realizar en s’Espalmador son: disfrutar de las playas (…), consideradas algunas de las más hermosas de Balears», como la de «ses Illetes», que en realidad está en Formentera; hacer senderismo; practicar deportes acuáticos y, ojo, «disfrutar de la gastronomía local». Ahí se hace un lío, cosa común en esta IA: «En la isla no hay restaurantes ni bares, pero es posible disfrutar de un pícnic en alguna de las playas de la isla, con productos locales como pan payés, queso de cabra, embutidos y vino». Los famosos embutidos, vinos y quesos de s’Espalmador, ya saben. «Ten en cuenta —añade— que Espalmador es una isla protegida, por lo que se recomienda respetar la fauna y flora local, no llevarse ningún tipo de recuerdo de la isla y llevarse consigo toda la basura generada».

Suspenso en geografía e historia

En Expedia seguro que afinarán las localizaciones y la información que la versión libre de ChatGPT ofrece como guía si no quieren que sus clientes acaben extraviados o que regresen de vacaciones confundiendo conceptos. De Sant Antoni, por ejemplo, recomienda visitar la iglesia «del siglo XVIII», pues es «una de las atracciones turísticas más importantes del municipio». En realidad, data de cuatro siglos antes. También propone visitar una cueva: «Si te gusta la aventura, no te puedes perder la Cueva de Can Marçà, situada en el cercano puerto de Sant Miquel. Descubre la belleza natural y la historia de esta cueva con una visita guiada»... que está en el municipio de Sant Joan. ¿Y qué recomiendas visitar en el municipio de Sant Josep, ChatGPT? Nada menos que «el mercado de Las Dalias», al otro lado de la isla y en el municipio de Santa Eulària».

La mejor repostería, en lugares imaginarios

La capacidad de inventiva de ChatGPT no tiene límites. Como planificador turístico es fácil imaginar, a no ser que sus programadores afinen algo más, que quienes lo consulten acaben tirando el móvil a la basura tras consultar, por ejemplo, dónde adquirir el mejor flaó de Ibiza. Propone cuatro lugares, los cuatro inventados o que no se encuentran en la isla. Por ejemplo, Can Joan de s’Aigo: «Esta es una pastelería en el centro de Ibiza que ha estado produciendo flaons desde 1972. Sus flaons se elaboran con queso fresco, huevos, azúcar y hierbabuena, y se hornean en un horno de leña». Hay un Can Joan de s’Aigo en Palma, una pastelería histórica (tres siglos la avalan) entre cuyos productos no figura el flaó. Más lugares: Horno de Can Rafael («sus flaons son conocidos por ser muy sabrosos y tienen una textura suave y esponjosa», el Forn Can Palou («pastelería en Sant Antoni [que] ha estado produciendo flaons durante más de 100 años») y el Horno Las Dalias», en Sant Carles, que en ese universo paralelo de la IA es «famoso por sus flaons».

Algo similar sucede si se pregunta por la greixonera: se puede comprar en la Pastelería San Antonio (donde se elabora «según la receta original de la isla»; hubo una panificadora de ese nombre que cerró hace más de un cuarto de siglo), en Can Moyà (una pastelería en Ibiza donde «siguen una receta familiar»), y la pastelería Can Truy, «de Santa Gertrudis», donde la hacen con «pan y leche condensada, y se sirve con miel y una bola de helado de almendras».

Próximo vuelo a Formentera

Una pregunta básica y una respuesta que deja en evidencia a ChatGPT: ¿Cómo puedo ir de Ibiza a Formentera? Respuestas: en ferry, en lancha rápida, en barco privado o «en avión». Efectivamente, si tomas la píldora roja hay esa última opción: «Si prefieres volar a Formentera desde Ibiza, hay vuelos regulares que operan desde el aeropuerto de Ibiza hasta el aeropuerto de Formentera. Los vuelos son operados por compañías como Air Europa y Binter Canarias». ¿Binter Canarias expandiendo su negocio a Balears en el multiverso?

¿Y a qué aeropuertos se puede volar desde Formentera? «El aeropuerto de Formentera —responde— es un aeropuerto pequeño que solo cuenta con vuelos regionales y nacionales dentro de España. Desde el aeropuerto de Formentera, es posible volar a ciudades como Barcelona, Valencia, Palma y Madrid». Arreglada, pues, la triple insularidad gracias a ChatGPT. Que no se vuelva a escuchar a los formenterenses ni una queja. Eso sí, esta IA advierte de que «es importante tener en cuenta que los horarios y frecuencias de los vuelos pueden variar dependiendo de la temporada» y que «es posible que algunos destinos solo estén disponibles en temporada alta. Por lo tanto, es recomendable verificar con anticipación los horarios y disponibilidad de vuelos desde el aeropuerto de Formentera para planificar el viaje con eficacia».

Qué alivio al saber que «no hay registros de accidentes importantes en el aeropuerto de Formentera». Es «relativamente pequeño y opera principalmente vuelos regionales y nacionales dentro de España, por lo que la frecuencia y el volumen de tráfico aéreo son bastante bajos. Además, el aeropuerto está sujeto a estrictas regulaciones de seguridad y mantenimiento para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación». Tiene personal «capacitado» que puede «atender y resolver la situación de manera eficiente y segura».

Preguntado entonces de qué fuente extrae que hay un aeropuerto en Formentera (por momentos tememos que diga que de la canción ‘Formentera’, de Aitana), duda unos instantes, recula y da una respuesta que, en esta ocasión, tarda mucho más en escribir: «Lamento mi error en mi respuesta anterior, ya que Formentera no tiene un aeropuerto. Me disculpo por la confusión que pude haber causado. La información que proporcioné en mi respuesta anterior es incorrecta. [A] la isla de Formentera solo se puede acceder por ferry o barco privado desde Ibiza. No hay aeropuerto en la isla. Si alguien desea volar a Formentera, tendría que tomar un vuelo a Ibiza y luego tomar un ferry o un barco privado desde allí. Gracias por señalar mi error, y espero que esto aclare cualquier confusión que pueda haber causado mi respuesta anterior». Es su respuesta clásica cuando incurre en uno de sus innumerables errores y se le avisa o insinúa que se ha equivocado. Pero si el usuario (pongamos un mancuniano) lo desconoce, podría dar por bueno ese error. Y se liaría.

Visita al campo de concentración austrohúngaro

Y otros errores. Por ejemplo, según ChatGPT, Ibiza (y España) no fue neutral en la Primera Guerra Mundial, hasta el punto de que acogió un campo de concentración de prisioneros austrohúngaros. ¿Se puede visitar como turista? «Sí, se puede visitar el campo de concentración de prisioneros austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial en la isla de Ibiza. El campo de concentración se encuentra en la localidad de Sant Antoni, en el suroeste de la isla [sic], y se llama Campo de Concentración de Portmany o Campo de Concentración de Sant Antoni». De nuevo suspenso en geografía (Sant Antoni está el noroeste) y en historia: «Este campo de concentración —afirma— fue utilizado por el gobierno español para internar a prisioneros de guerra austrohúngaros durante la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1919. Después de la guerra, el campo fue utilizado como prisión política durante la Guerra Civil Española». Y ahí no acaban las burradas históricas: «Hoy en día, el campo de concentración ha sido restaurado y se ha convertido en un museo que cuenta la historia del campo y de los prisioneros que fueron internados allí. Es una visita interesante para conocer más sobre la historia de la isla de Ibiza y su papel en la Primera Guerra Mundial».

Esta IA también cree que los alemanes se apoderaron de Ibiza durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay restos visitables para los turistas de la presencia de los alemanes que invadieron Ibiza en la SGM? «Aunque Ibiza no fue invadida [rectifica] por los alemanes durante la SGM, la isla sí estuvo bajo la influencia de las fuerzas del Eje debido a su ubicación estratégica en el Mediterráneo. Durante la guerra, la isla de Ibiza fue utilizada por la Armada alemana como base de operaciones para sus submarinos y también como lugar de descanso para sus tripulaciones. Además, se construyó un aeropuerto militar en Ibiza para el uso de la Luftwaffe alemana». En el mundo real, para atacar los convoyes aliados que pasaban frente a la costa de Argelia, los Ju-88 tenían que partir desde el sur de Francia y, en muchas ocasiones, sus formaciones atravesaban las Pitiusas. Respecto a la visita turística, ChatGPT apunta varios datos interesantes: «Aunque no existen grandes monumentos o lugares turísticos dedicados a la presencia de los alemanes en Ibiza durante la SGM, hay algunas pequeñas huellas y restos que se pueden visitar. Por ejemplo, en la localidad de Santa Eulària se pueden encontrar algunos búnkeres y fortificaciones construidos por los alemanes, como el Nido de Águila, en la cima de una colina con vistas panorámicas de la zona. También se pueden encontrar restos de torres de vigilancia y otras estructuras militares cerca de las playas». El Nido del Águila fue un lugar de retiro de Adolf Hitler en las montañas bávaras, que pilla bastante lejos de Santa Eulària.