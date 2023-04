Riu-sec: una captura corsària. Festes i altres episodis

Encara pervivia en el record l’epidèmia de pesta bubònica que havia castigat l’illa quatre dècades abans i s’havia emportat 711 vides, la majoria dins la Reial Força d’Ibiza. Dalt Vila continuava amb pocs vesins mentre el poblament i l’activitat al raval de la Marina era molt més intens.

Quant a la vida social, les vetlades a la fresca a Vila o al porxo de la casa a la pagesia, els festeigs, les festes, alguna disputa i alguna fuita protagonitzaven els dies i els vespres. De tant en tant, un fet tràgic trasbalsava la vida diària.

Un fet tràgic

A final de gener d’aquell any un nadó va ser trobat dins un pou a Sant Joan. L’escrit de l’expedient que es va obrir a la Cúria de manera immediata el mateix 27 de gener per aquest trist episodi començava dient que «ha vingut a sa notisia que alguna, o, algunes inhumanes persones, al pareixer sens profes(s)ar sa fe catholica induhit del esperit maligne y a(m)b poch temor de Deu nostre Señor y de la Justisia temporal (h)aurien tirat un infant resien nat dins lo pou del Bestio de Sant Juan, y tal volta sens haverlo batejat». Luperci Castelló era el governador de l’illa i Bartomeu Isona el maçer de la Reial Governació.

Un testimoni, Joan Buixa de Miquel Sastre, va declarar que va anar a «la ferreria a buscar foch oí com lo nebot de Bartomeu Buffi deia amb uns grans crits que havia anat a puar aigua al Pou del Bestio de Sant Joan que hi (h)avia dins de aquell un Jesuset». Al pou trobaren també «el llit en que lo (h)avian parit».

Marxà a casa per agafar una canya llarga que tenia i tornar al pou « buscant uns sercapous acudiren diferents personas del veinat com son Pere Martinez, Fran(cis)co Nieto y molts altres». Varen traure la criatura, la varen embolicar «en un drap blanch» i varen anar a donar part a la justícia.

El vesí Francesc Nieto, de 57 anys, també fou citat a declarar «estant el dia 13 dels corrents en sa Casa sentí grans Crits de alots y baxant al Carrer oi que mestre Joan Buixa Sastre feia grans Crits dins de lo Carrero dit del Pou dels ferrer que esta en lo bestio de Sant Joan y el posa a puesto fins donar part a la justicia».

El procurador fiscal va manar que es dictàs un pregó públic oferint un premi de 500 ducats pagadors dels béns del delinqüent a qui descobrís qui ho havia fet «oferintlos guardar tot secret baix sa paraula». En cas que l’autor no tingués béns s’havien de pagar dels cofres reials de sa Magestat.

El ban es va penjar pels llocs acostumats: la plaça de l’aleshores església de Santa Maria, avui catedral, i les vicaries fora Vila aleshores aixecades i estava signat pel governador Luperci Castelló i per l’assessor Vicent Gomila. Era escrivà de la Reial Governació Nicolau Riera. No consta que es trobàs l’autor o autora del fet.

Riu-sec va canviar el pinco francès 'Nostra Señora de la Santa Reliquia' a aigües de Formentera

Festes populars i religioses: Sant Joan, El Corpus i Sant Ciriac

La capacitat de despesa de la Universitat —òrgan d’administració local que regí les Pitiusas des del segle XIII fins a l’aplicació dels Decrets de Nova Planta— per a la celebració de diverses festes religioses, era minsa, però regular. La majoria d’aquelles celebracions encara continuen, tot i que algunes han canviat de data. Altres han perdut presència a carrers i places com ara la Nit de Sant Joan.

Aleshores el costum era que el dissabte de Sant Joan es fes una crida pels carrers amb dos tambors i un acompanyament de mules. A més, s’enramava la sala de la Universitat de murta i canyes que es recollien prèviament. Els pobles valencians també tenien aquest costum. L’acompanyament i la crida amb els tambors arribava fins al temple de la Mare de Déu de Jesús. La part principal de la festa era el foc de joia, és a dir, el foc de Sant Joan.

Per al Corpus s’enramaven també els espais públics, en aquest cas amb jonquera que un home tirava ajudat per dues mules. També se solien netejar els carrers «on no hi ha habitació», perquè en aquest cas no els netejava cap vesí.

Per a la festa de Sant Ciríac s’aixecava cada any un altar i també es netejava el carrer de Dalt Vila on s’ubicava. El carrer i la sala de la Universitat s’ornaven amb canyes i murta, com per Sant Joan i altres festivitats. S’empraven també 25 quintars de teia, de la qual feien estelles i la tiraven per les cases de les persones a qui tocava aquell any. Un home i dos rucs eren els encarregats de portar la teia als llocs acostumats.

Altres festes se celebraven en dies diferents de com s’acostuma a fer ara: se celebrava Sant Roc el 26 de maig, data del seu naixement. També se celebra Sant Roc la data de la seua mort, el 16 d’agost. Justament 42 anys abans s’havia celebrat el 16 d’agost a Ibiza una processó per demanar la fi de l’epidèmia de pesta bubònica que des de començament de juny atacava la població. Dues celebracions per a un pelegrí occità medieval nascut a Montpeller, antic regne de Mallorca, avui a Catalunya del Nord que en vida havia assistit els malalts de pesta.

També se celebrava Sant Vicent, però tot i dir-li Sant Vicent Ferrer -que es commemora el 5 d’abril- la festa va ser el 19 d’aquell mes, festivitat de Sant Vicenç de Cotlliure, màrtir del segle IV natural del Rosselló, també a Catalunya del Nord.

El clavari era l’oficial de la Universitat encarregat dels petits pagaments que ocasionaven aquestes celebracions. Joan Orvai va ocupar el càrrec de 1693 a 1694 i Josep Mestre ho feu de 1694 a 1695.

Entre festa i festa, els jurats de la Universitat feien almanco dues visites a l’any als estanys de ses Salines per supervisar oficialment la feina d’extracció i la temporada de la sal.

Els ports i els vaixells que arribaven i partien

L’activitat del port era constant. Vaixells de patrons eivissencs, però també de diferents nacionalitats com ara genovesos entraven i sortien durant tot l’any, però especialment els mesos de més bon temps. Tan sols entre el mes d’abril fins al setembre d’aquell any carregaren en diferents ocasions productes com ara carbó i altres els següents patrons, alguns molt actius, com ara Bartomeu i Pere-Riusec àlies Panxos, protagonista de la captura que contam avui. Cal dir que els noms de les embarcacions es repetien.

Una al·lota de ses Salines

El darrer dia de Carnestoltes de 1694, que aquell any va ser el dia 23 de febrer, una al·lota d’uns 15 anys, poc més o menys, dita Isabet Sunyera —aleshores els llinatges se solien feminitzar quan els portava una dona: Tur-Tura; Sunyer-Sunyera; etc— va ser víctima d’un incident amb un al·lot que la pretenia. La mare de la jove es deia Isabet Sala i només tenia 32 anys. Estava casada amb Joan Sunyer del quartó de ses Salines. Va ser ella qui va denunciar davant la règia cort que aquell dia el seu marit havia enviat la filla a ca son germà i en el camí havia tengut un ensurt «enbia Isabet Sunyera llur filla a casa de son oncle Francesc Suñer q(ue) seria cosa de dos (h)oras de Sol ixit y retornant quant fonch a Casa la beu que estava tota esglaiada».

En la seua declaració la jove aclarí que havia anat a casa de l’oncle perquè s’havien de disfressar i quan era a mitjan camí li va sortir de darrere unes brosses amb una escopeta a les mans un al·lot que es deia Bartomeu Ribes. Per sort va veure que pel camí venia el seu cosí Francesc Rosselló fill de Francesc, de 24 anys, que anava a buscar aigua a la sénia de Can Fonoll i el va cridar.

El relat del cosí és més complet: «Que anant lo ultim dia de estes Carnistoltes passades (...) a portar aygua de la Senia de Casa en Fenoll va veure a sa cosina (...) fugia deves de este testimoni per raho de que anava corrent darrere de ella per agafarla Berthomeu Ribes de Jaume Curt com de fet la arpechava —arpejar, donar arpades— sens poder arribar a tocarli sa roba vist lo qual per este testimoni y els crits que feya dita sa cosina perque li ajudes digue este testimoni a dit Curt ‘á Vergant que vols fer’ y entonces prengue dit Curt lo sombrero en una ma y la escopeta en laltra y pega a fugir». Després de l’incident, Francesc va acompanyar la cosina a casa.

Segons el Diccionari Alcover-Moll, la paraula bergant s’emprava a Mallorca i Menorca, però, tal com podem veure, a Ibiza també es feia servir. Mare, filla i cosí varen signar amb una creu per no saber ni llegir ni escriure.

El 15 d’abril, l’aleshores governador d’Ibiza Luperçio Castelló signà l’ordre de compareixença del jove davant la règia cort per mor de «lo delicte de bolerse agarrar per forsa a(m)b Ysabeth Sun(y)era de Juan donsella () y altres delictes que sens themor de Deu nostre Senyor y de la Justicia temporal comet cada dia».

El càstig decretat va ser que fos bandejat, és a dir, expulsat de la comunitat en nom de la llei «de tal manera que no sia persona alguna de qualsevol grau condisio ó estament sia que gos ni presumixca tratar ni (h)ábitar a(m)b no dit Curt, ni donarli ningun favor socor ni ajuda, ni acompan(y)arse a(m)b ell ni Receptarlo en llurs Casses, (h)orts, bin(y)es, heretats ni montan(y)es ni traurel de la present Illa sots pena de 25 lliures». Fixem-nos quantes paraules recollides en un sol document de les quals n’hem perdut l’ús, però que no per això deixen de ser nostres.

Una captura Corsària

Cinc dies després de l’episodi que va patir l’al·lota salinera, el diumenge 28 de febrer el corsari eivissenc Pere Riu-sec Panxos, de qui ja hem parlat en un article anterior d’un episodi que tindria lloc 13 anys després, va capturar en aigües de Formentera el pinco francès ‘Nostra Senyora de la Santa Relíquia’. Pere Riu-sec era el patró del pinco ‘Jesús, Maria i Joseph’ i aleshores tenia 28 anys. Havia nascut a la Reial Força d’Ibiza el 1667. El vaixell capturat venia amb una càrrega important procedent de la ciutat d’Algèria i amb destinació a França a més d’una quantitat de sous. Havien fondejat a prop de Formentera a causa del mal temps. Aleshores l’illa pitiüsa es mencionava als documents com ‘la Formentera’.

Sempre que tenia lloc la captura d’un vaixell enemic s’obria una sumària informació per validar la presa i en aquesta ocasió també es va fer el 3 de març. Tota la tripulació era francesa.

Varen ser citats a declarar tant el patró i corsari eivissenc com el capità Reboul francès, de 33 anys i nascut a Toló, que va ratificar els fets, la seua procedència i la destinació. Va facilitar la relació de tot el que portaven:

400 cuirs de bou

1.100 mesures de faves d’Alger

56 mesures de cigrons

«diez y seis quintales peso de Argel de Raices para hazer polvos de Chipre»

6 quintars de pes d’Alger de dàtils.

80 lliures de cera pes d’Alger

3.200 graneres

Quant als sous, el patró francès va entregar a Riu-sec al voltant de 54 pesos.

Testimoni de l'únic passatger

Pere Burgeoir era nascut a París i tenia 23 anys. Va ratificar que el seu patró portava uns 50 pesos i que no sabia que cap altre mariner portàs sous. Ell només guardava uns 4 pesos «por las Influencias».

També va ser interrogat per si portava robes. Tot tenia el seu valor. El francès va dir que a més d’alguna roba blanca duia «un bestido muy bueno y el que traia puesto que no hera malo y (...) todo lo necesario para su porte». Tant ell com el capità francès varen signar la seua declaració.

El governador i capità general d’Ibiza Lupercio Castelló va signar la petició amb el vistiplau de l’assessor Vicent Gomila, per tal que la presa fos legitimada atès que la nau capturada «es francesa que en buena Guerra lo apresso junto a la formentera en el Puerto llamado la Instancia (...) se debe confiscar y declarar por buena».

L’agost d’aquell any un altre patró de llinatge ben conegut a la mar, Joan Riu-Sec, va protagonitzar el vespre del dia 22 un incident al raval de la Marina, quan molts de vesins es trobaven prenent la fresca. Però aquesta és una altra història que ja contarem en una pròxima ocasió.