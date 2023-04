Memoria de la isla: Nuestro templo mayor

El 12 de abril de 1235, Guillem de Montgrí, el infante Pedro de Portugal y Nunó Sanz, Conde del Rosselló, establecen concierto para conquistar las Pitiüsas y en su primera cláusula convienen la erección y dotación de una iglesia parroquial en Ibiza, para gloria de Jesucristo y de la Virgen María.

Tan sólo 4 semanas después de la ocupación de Madina Yabisah por las tropas catalanas, el 15 de septiembre de 1235 se firma en Mallorca, —porque en nuestra isla no había notario—, la escritura pública que recoge la dotación de la primera iglesia parroquial de la isla, un documento que en sus términos dice más de lo que leemos en él: «Assignam a aquesta església i a als seus servidors i ministres les cases que hi ha a la banda de ponent, la alquería anomenada de Maçana al terme de Xarc, altra alquería limítrofa per la banda de llevant i dos-cents cinquanta besants d’argent bo i pur a càrrec de les rendes de les Salines». La expresión aquesta esglèsia que se utiliza sin precisar condición ni emplazamiento, hace pensar que se trata de un edificio bien identificado y, dado que no había pasado el tiempo suficiente para levantar un templo de nueva planta, tuvo que tratarse, como comenta Marí Cardona, de un edificio que existía antes de la ocupación, casi con toda seguridad una mezquita habilitada como iglesia y que tuvo como signo identificativo inmediato la torre de su campanario, primera construcción que se levantó adosada en su lado de levante.

Y pues la cima del Puig de Vila ya estuvo ocupada en época islámica por el estamento civil, militar y religioso, siendo como son inequívocas las evidencias del Castillo y la Almudaina en el poniente de la colina, parece lógico deducir que en el solar que hoy ocupa la catedral estaría la mezquita que decimos. (Parece poco probable que, como algunos han dicho, aquel primer edificio fuera una iglesia paleocristiana, salvo que los musulmanes –eso sí podría ser— lo reutilizaran como mezquita).

He comprobado en repetidas ocasiones, a través de amigos que vienen por primera vez a la isla y llegan por mar que, en tanto no ven el frontis de la ciudad, no identifican el mástil de piedra que corona la pirámide urbana con la torre de un templo y llego a la conclusión de que si de entrada no ven una iglesia se debe a que, dentro del conjunto amurallado, la fábrica catedralicia mantiene en su severa solidez, en su contundencia y en la misma tonalidad de la piedra que vemos en las murallas que la abrazan, un inequívoco aire castrense que responde a la circunstancia de su erección, una conquista; y porque quienes la construyen son señores feudales de cruz y espada, mitad monjes y mitad soldados.

Guillém de Montgri era arzobispo electo de Tarragona y sacristán de Girona. En el templo no cabían en aquel momento florituras inútiles. Convenía que su arquitectura fuera un acto de afirmación, de inexpugnabilidad y poder. Como sucedería luego en las restantes iglesias rurales de la isla, el edificio debía ser templo y refugio, precisamente la impresión que produce su cerramiento y su firme anclaje en el vértice de la colina. Los hechos que suceden después confirman el acierto de la construcción, pues, sin ir más lejos, en 1536 las crónicas nos dicen que «cinc galeres y un bergantí vingueren prop de la Illa Negra del fosar dels sarrayns i de allí tiraren molts tirs de bombardes a lo Castell, a la vila i a la església (…) Un cop de bombarda pegà en la més alta finestra de les que están deves la porta nova de la església, i del baluart de la portella de la dita església tiraren un cop de bombarda al bergantí».

En la cima

Un aspecto que conviene reseñar de nuestro templo mayor es su ubicación en la cima del que hoy llamamos el Puig de Vila. Responde a la significación natural que tiene lo alto como lugar sagrado y fundacional, de aquí que parezca justificado sugerir que en el mismo lugar han podido sucederse un santuario púnico, un templo romano, una mezquita y la catedral cristiana. El mismo nombre de Dalt Vila significa Ciudad Alta, pero también ciudad sobresaliente, es decir, la Vila que queda por encima de la ciudad baja. En la conformación arracimada y cónica de la ciudad, la eminencia de la Torre, axis mundi, parece posibilitar el salto hacia la Esfera Superior que habitan los dioses y constituye el último esfuerzo de nuestra proyección hacia lo Alto que nos atrae como un imán.

Subimos a la Catedral como si la cima tirara de nosotros. Ello hace de la ciudad un paradigma, imago mundi, un arquetipo de ciudad consagrada. Todas las calles y laberínticos callejones de la ciudadela implican una ascensión, una forma de peregrinación y de búsqueda que subraya el hecho religacional –es decir, religioso- del modo de habitar que protege desde su altura la Diosa Blanca, tanto da que se llame Tanit o María. Llegamos a la catedral, alcanzamos la cima y en la plaza sentimos una extraña paz, una forma de relajación, y nos cuesta abandonar el lugar. Pero antes de descender a la Marina, entramos un momento en el templo que en su sencillez ofrece una gozosa lectura.