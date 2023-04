Las mejores especias y plantas aromáticas según cada estación

El uso de especias y plantas aromáticas para varios aspectos de nuestra vida, sobre todo para añadir sabor a las comidas o para tratar ciertos malestares físicos, es algo que lleva haciéndose desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, mucha gente desconoce que, al igual que las frutas y verduras, todas tienen una temporada específica y requieren unos cuidados diferentes.

Su valor fue tal que durante muchos siglos fueron consideradas un bien preciado y valioso, llegándose a usar como moneda de cambio. Aunque el conocimiento sobre sus diversos usos no es tan común hoy en día, cada vez más personas se interesan por los grandes beneficios que tienen, algunos de ellos incluso avalados científicamente.

Primavera

Aparte de ser una de las épocas más bonitas y coloridas del año, también es aquella de las plantas con principios activos amargos. Son ideales para depurar la sangre y favorecer la digestión, y algunas de ellas, como el diente de león, protege frente a agentes tóxicos, ayuda con la retención de líquidos y es rico en hierros.

Estas son algunas especias y plantas aromáticas de primavera: diente de león, ortiga, ajo de oso, zarzaparrilla india, perifollo, albahaca, romero, lavanda, perejil y orégano.

Verano

Durante esta época del año, las plantas refrescantes se llevan el premio. Algunas de ellas equilibran el nivel de estrógenos, tienen propiedades hidratantes y pueden ayudar con las sudoraciones de la menopausia.

Estas son algunas especias y plantas aromáticas de verano: menta, granada, shatavari (espárrago indio), aloe vera, valeriana, melisa y comino.

Otoño

Es la época por excelencia de las raíces, muy útiles en la cocina para paliar enfermedades gastrointestinales y resfriados.

Estas son algunas especias y plantas aromáticas de primavera: galanga, rizoma, jengibre, cúrcuma, ajo, comino, semillas de apio salvaje, comino negro, nuez moscada o canela.

Invierno

Durante el invierno, predominan las bayas y aquellas plantas que nos hacen recuperar energías.

Estas son algunas especias y plantas aromáticas de primavera: vainilla, bayas de enebro, clavos de olor, anís, artemisa, nuez moscada, chile, pimienta negra y cardamomo.

¿Cómo diferenciar las especias de las plantas aromáticas?

Aunque su apariencia pueda parecer similar, son dos condimentos completamente diferentes y cada uno tiene unos usos concretos.

Las especias se obtienen de cualquier parte de la planta, salvo las hojas, por lo que pueden proceder de la raíz, las semillas e incluso la corteza. Además, en la mayoría de casos se secan a temperaturas muy elevadas, desarrollando un sabor más intenso que las plantas aromáticas.

Estas son algunas de las especias que no pueden faltar en tu despensa: Las plantas aromáticas, al contrario, proceden exclusivamente de las hojas de las plantas herbáceas que no poseen tallos leñosos, por lo que se recomienda usarlas lo más frescas posible. Estas son algunas de las plantas y hierbas aromáticas que no pueden faltar en tu cocina.

Dos formas de agruparlas

Si hablamos de especias y de plantas aromáticas como un conjunto, debes saber que hay varias formas de agruparlas, pero dos de ellas son primordiales a la hora de cultivarlas con éxito.

Según su ciclo de vida: La gestión del espacio donde las plantemos es diferente según los ciclos de vida, sobre todo si queremos plantarlas juntas. También variará el reemplazo por temporadas, la temperatura a la que deben estar, las podas que debemos hacerles, etc. Las perennes mantienen sus hojas durante todo el año y pueden resentirse levemente en invierno y las temperaturas bajas, pero se recuperan rápidamente en primavera. Las bianuales suelen dar tallos y hojas durante el primer año de vida y flores durante el último. Las anuales solo duran una temporada.

Según las necesidades de riego: Agruparlas según este aspecto te facilitará notablemente el trabajo y evitarás que ninguna planta sufra problemas de falta o exceso de agua.