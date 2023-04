Coses nostres: Fuego de primavera

La altitud y la cantidad correcta de nubes al atardecer o al amanecer encienden los cielos de intensos colores calientes, de rojos, naranjas e incluso rosas y violetas sobre (o debajo) fríos azules que palidecen. Los candilazos, los cielos arrebolados –que pueden parecer infiernos de fuego o puestas de sol en otro planeta–, suelen considerarse fenómenos atmosféricos propios de los meses de primavera y eso, en realidad, es solo una verdad a medias. El meteorólogo de IB3 Miquel Salamanca aclara que solo hace falta que haya nubes y, aunque es una circunstancia que se da durante todo el año, ni el calor del verano ni las calmas anticiclónicas del invierno –que pueden prolongarse durante semanas– ofrecen buenas perspectivas para candilazos. Así que, finalmente, «el otoño y la primavera son épocas más dinámicas. Hay frentes, borrascas, se forman nubes... También la circulación del oeste es ideal (se forman nubes altas en la Península o bien llegan colas de frente)». En definitiva, añade, marzo y abril sí son buenos meses para observar candilazos en nuestros cielos, y ya no serán tan frecuentes «cuando entremos en la dinámica estival».

Respecto a la necesidad de un cielo nublado para contemplar el fenómeno luminoso del arrebol, el meteorólogo explica, asimismo, que debe darse la cantidad justa de nubes y la altitud correcta. Y estas son las claves para un buen candilazo: «si hay muchas nubes, taparán el sol y no se verá nada. Las nubes bajas se encienden mucho porque están cerca de la superficie, pero duran poco; las altas no se encienden tanto, pero el espectáculo dura más tiempo». En definitiva, las nubes no garantizan un cielo encendido, pero sin ellas es imposible, así que es difícil –sino imposible– predecir un candilazo a pesar de conocer los mecanismos de su formación.

Y explicado todo ello, también hay que definir qué es un candilazo o arrebol. Para ello hay que entender cómo funciona la dispersión de la luz solar; la luz del sol, al entrar en la atmósfera terrestre, se encuentra con una gran cantidad de partículas de distinto origen –como polen, polvo, humo, sal de los océanos y también contaminantes– a las que se denomina aerosoles, según detalla el meteorólogo de IB3. Y esos aerosoles descomponen la luz blanca en los distintos colores que tiene el espectro y los redistribuyen en distintas direcciones.

Al amanecer y al atardecer, la luz atraviesa la atmósfera de forma oblicua, de modo que, por la dispersión atmosférica, «la luz roja sigue su camino sin desviarse, mientras que el azul se desvía totalmente. Y se desvía hacia el cielo, que por ese motivo es azul. Cerca de la superficie de la Tierra predomina el rojo y una gama de naranjas y amarillos que, sobre todo, podemos ver gracias a las nubes». Es decir, las nubes bajas –a la altura correcta– reflejan esa luz de tonos calientes y así surge el candilazo. Sin nubes no hay candilazo, pero no todas las nubes garantizan que el fenómeno suceda y que el cielo se convierta en una puesta de sol en Titán, el mayor de los satélites de Saturno.