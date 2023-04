Les societats recreatives a començament del segle XX

A la Marina es trobaven les dues societats restants; un, el Casino del Comerç o Acadèmia del Poble, amb socis majoritàriament de la classe de petits comerciants i d’ideologia progressista. Era el punt de reunió i base d’operacions i propaganda del partit liberal. Quan es construïren les andanes del port, l’edifici fou derruït i passaren a l’edifici de la Salinera. La tercera societat era el Casino Artístic o Societat Artística, amb majoria de socis de la classe artesana i amb aspiracions artístiques. Segons Isidor Macabich aquestes dues últimes societats es trobaven a la plaça de la Tertúlia -denominada molts d’anys com a plaça de José Pidal-. L’Artístic es trobava al pis de la casa del número 3. Al seu costat hi havia l’Acadèmia del Poble, cases únicament separades pel carreró de Lepant, que en aquells moments s’anomenava carrer del Teatre. Amb el temps, l’Artístic passà a designar-se amb el nom de Centre Artesà amb domicili al carrer del Dos de Maig, núm. 14, avui carrer de Lluís Tur i Palau.

El 1890 el Liceu Ebusità i l’Acadèmia del Poble acordaren la seua dissolució i aviat es parlà de constituir una nova societat, com a refundació dels anteriors, amb el nom de Casino Eivissenc, i amb la voluntat de superar antagonismes.

A les darreries del segle XIX existia una societat amb el nom de L’Artística amb seu a les andanes del Port i quan va desaparèixer a començament del nou segle, el local fou ocupat pel centre d’Acció Social que també donà vida al teatret que tenia.

El cercle artístic

A començament de 1912 es reunien diverses persones per constituir una nova societat recreativa que li posaren el nom de Cercle Artístic. D’immediat enviaren el reglament i els estatuts al govern civil per aconseguir la seua aprovació. El febrer d’aquell any i una vegada aprovada la documentació, es procedí a l’elecció de la junta directiva, que quedà de la manera següent: president, Carles Roman; vicepresident, Leopold Valls; secretari, Antoni Albert; bibliotecari, Josep Cirer Sala; vocals, Miquel Navarro, Guillem Balaguer i Bartomeu Serra. En el moment de la constitució l’entitat tenia 128 socis. El primer domicili fou al carrer d’Olózaga, on abans hi havia hagut la fonda d’en Guevara. El 1981 el carrer passà a designar-se com a carrer de Barcelona.

Molt poc temps després de la seua constitució, el setembre de 1912 ja va celebrar un dinar d’homenatge a Santiago Rusiñol, que s’havia desplaçat a Ibiza per realitzar diverses obres. El dinar li fou oferit a la Fonda la Marina. El gener de 1914 cessava Roman com a president, que fou substituït per l’advocat Andreu Tuells Pujol. El maig de 1919 fou elegit president el banquer Joan Torres Roig, Batlet. Manuel Verdera Ferrer fou un altre dels puntals d’aquest Cercle.

El cercle X

Era una societat que en el seu origen es dedicava quasi en exclusiva a l’organització de balls en dates assenyalades, com carnaval, Nadal i Cap d’Any, etc. Era format inicialment per militars forasters destinats a Ibiza. El 1907 fou dels primers local a disposar d’electricitat, que s’estava implantant a la ciutat d’Ibiza. El 1909 el president era Faustino Ovide, capità d’infanteria. Altres presidents foren Vicent Tur Cardona i Antoni Prats. Tengué el local social al carrer del Comte de Rosselló. Sembla que el primer local que tengué era situat a la plaça de sa Tertúlia. L’estiu de 1912 es traslladà al núm. 52 del carrer de Garijo, a tocar a la plaça del mateix nom, casa coneguda com can Valarino i que quan el Cercle X abandonà, fou ocupat per la Comandància de Marina. Aquell any de 1912 el president era el també militar Fernando Lizcano. Durant un breu espai de temps el tinent d’artilleria Mariano Lanuza va crear una secció on donaven classes de matemàtiques, que hagué d’abandonar quan, com a capità, fou traslladat a Mallorca. També impartien classes d’esgrima. Aquesta societat organitzà diverses activitats com campanyes i actuacions musicals per recaptar fons per als ferits de la Guerra d’Àfrica.

El juny de 1915 passava a ocupar el pis principal de l’edifici de can Xiquet Pep que havia aixecat el comerciant Francesc Mayans Marí. El president en el moment del canvi era Bernat Tur Puget, persona que sempre va tenir una actuació destacada en totes les associacions d’aquell temps; fou el primer president del futur Casino d’Ibiza. A començament de 1916 s’elegia una junta amb la finalitat d’organitzar en exclusiva els balls; era encapçalada per Joan Escanellas Viñas que era acompanyat per persones tan conegudes com Josep Tarrés Palau, Manuel Verdera Ferrer, Miquel Tuells Riquer, Manuel Sorà Bonet, Bartomeu Ferrer Escandell o Joan Gómez Ripoll. El 1916 el president de la societat era el sobreestant d’Obres Públiques Salvador Quetglas Ramon, espòs d’Isabel Matutes Tur.

El 1917 les societats domiciliades a Ibiza enregistrades en el govern civil i que formaven part de la comissió del cens electoral eren: la societat obrera Marítima Terrestre, la Societat Arqueològica Ebusitana, la societat obrera El Compañerismo que agrupava els picapedrers, la Societat d’Agricultors d’Ibiza, Societat Econòmica del País, Cambra Agrícola, la Biblioteca Popular, el Cercle Artístic, Pescadors i Gent de Mar i La Defensa de mariners. Totes elles amb major o menor activitat, però presents en la societat eivissenca.

El casino Espanya

A l’edifici de can Xiquet Pep, carrer de Bartomeu Vicent Ramon núm. 1 hi hagué durant un temps el Casino Espanya, que era format majoritàriament per militars forasters destinats a Ibiza. El governador civil aprovava el mes d’agost de 1922 el reglament d’aquest nou casino. En els estatuts constava que tendria 80 socis i si n’hi hagués més, aquestos serien supernumeraris i entrarien a mesura que es produïssin baixes. El seu primer president fou Antoni Rosselló Balle, comandant del batalló de caçadors de la guarnició d’Ibiza. El 1925 fou substituït per Vicent Tur Boned, Solaies. Com totes les societats del moment, entre les seues activitats destacaven les excursions i els balls; aquestos solien estar amenitzats per l’orquestra Durany. Tenia també una estació radiotelegràfica. Però tal vegada l’activitat més interessant que desenvolupà fou la formació del primer club d’exploradors; en els seus locals es feien les classes teòriques, com música i cant, francès i orientació; les classes anaven a càrrec del comandant Juli Mestre i d’Alexandre Llobet.

A partir de 1930 el Casino Espanya va entrar en una fase de decaïment i al poc temps havia desaparegut. Allí mateix es muntà l’Hotel Espanya, regentat per Josep Escandell Cardona i, tal vegada com a record de la societat, va mantenir el nom d’Espanya per a l’establiment hoteler.

Unificació de les dues societats

A partir de 1917 es comença a parlar en el si de la societat eivissenca de la unificació de les dues societats que existien en aquell moment: el Cercle Artístic que era presidit per Andreu Tuells Pujol i el Cercle X, presidit per Salvador Quetglas Ramon, sobreestant d’obres públiques. Es parlava que la nova societat havia de tenir seccions esportives, principalment relacionades amb la mar. Es formà una comissió amb membres de les dues societats per tal d’afavorir la fusió.

El Cercle X es trobava instal·lat al primer pis de l’edifici de Francesc Mayans Marí, Xiquet Pep. Ocupà aquest local el 1915; tenia sala de ball, de billar, de lectura, quartos de bany. La biblioteca tenia el diccionari Espasa, amb més de cent volums. Quan es produís la unificació, es volia que la biblioteca tengués totes les obres amb referències a Ibiza i que es faria una campanya perquè els autors eivissencs enviassin les obres que havien publicat. L’encarregat d’organitzar la biblioteca era el pintor Josep Tarrés Palau i va fer una crida perquè les persones que tenguessin en propietat obres d’autors eivissencs o relacionades amb les Pitiusas, les cedissin a la biblioteca de l’entitat. El 1929 el polígraf Enric Fajarnés Tur va fer donació de totes les seues obres publicades.

L’agost de 1922 el Cercle Artístic convocava junta general per aprovar la fusió. S’acordava també una quota mensual de dues pessetes. El local inicial era situat a la plaça de sa Tertúlia, entre el Cercle Artístic i l’edifici d’Obres Públiques, pel qual calia pagar un lloguer de 125 pessetes mensuals.

També s’anunciava que amb la unió de les dues societats podrien disposar un molt bon solar on aixecar la seua seu. El març de 1925 tenia el Casino aparaulat un solar a la cantonada del carretera de Sant Antoni amb la de Santa Eulària, al passeig de s’Alamera, que també es volia que s’hi sumàs l’incipient Club Nàutic d’Ibiza. Les reticències d’algun soci del Casino, va fer que mai es produís la unificació amb el Club Nàutic. Els encarregats de negociar la compra foren el president del Cercle Artístic, Joan Torres Roig i el vicepresident del Casino X, el militar Ramon Losada. El solar procedia de l’antiga hisenda de la Tanqueta d’en Ramon. La junta general de la nova societat aprovava la compra del solar a l’angle de les carreteres de Sant Antoni amb Sant Joan: tenia 648 m2 i el cost de la compra era de 26.400 pessetes.

L’agost de 1925 es convocà junta general de socis en la qual el president Antoni Juan comunicava que hi havia un deute de 8.300 pessetes, que no eren assumibles amb les quotes dels socis, i proposava alienar el solar del futur edifici que pensaven aixecar al s’Alamera. En la mateixa junta s’havien de cobrir tres càrrecs vacants. No hi hagué candidats per la qual cosa es proposà la dissolució de la societat.

El desembre de 1922 les dues societats, Cercle Artístic i el Cercle X, que ja es deia Casino d’Ibiza, convocaven una assemblea general de les dues entitats, al domicili del Cercle Artístic, el dia 31 per tractar el reglament del nou casino i la compra del solar on edificar el nou edifici. Signaven la convocatòria els secretaris Manuel Escandell i Manuel Verdera i els presidents Joan Torres Roig i Salvador Quetglas.

La nit de cap d’any de 1922, de manera conjunta, les dues societats ja celebraren el ball de raïm, que se realitzava per primera vegada a Ibiza; el Teatre Pereira acollí la festa. En el carnaval d’aquell any les dues societats ja presentaren també una carrossa conjunta a la rua. En acabar aquesta, es reuniren els participants en el local del Cercle Artístic, que era l’únic que tenia local social. Al llarg de la vetlada ressonaren visques al casino únic. Aquí comença la història d’aquesta centenària associació, el Casino d’Ibiza, que juntament amb el Club Nàutic d’Ibiza i la Societat Cultural i Recreativa Ebusus són les entitats al voltant de les quals i durant els últims cent anys els eivissencs s’associaven.

L’agost de 1925 es convocava junta general de socis del Casino d’Ibiza; el president Antoni Juan Bonet comunicava que hi havia un deute de 8.300 pessetes que no eren assumibles amb les quotes dels socis i proposava alienar el solar del futur edifici. En la mateixa junta s’havien de cobrir tres càrrecs vacants. No hi hagué candidats per la qual cosa es proposà la dissolució de la societat, cosa que finalment no prosperà.

Finalment, el solar fou adquirit pel metge Joan Villangómez Ferrer, que pensava aixecar el consultori mèdic i la resta destinar-lo a habitatges per la seua família i altres. Com que veia que el futur d’Ibiza era el turisme, quan es trobava a meitat de construcció, decidí dedicar-lo a hotel i allí s’aixecà el Gran Hotel, que després canvià de nom pel d’Hotel Montesol.