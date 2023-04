Joana Biarnés, de reportera gráfica a cocinera

De entre todos sus méritos profesionales, muchos y de prestigio, el que más me impresionó es el reportaje que les hizo en 1965 a The Beatles, en los que fueron sus dos únicos conciertos en España (Madrid y Barcelona). Toda una hazaña periodística, que me contó entre risas en 1993 en su restaurante ibicenco, Cana Joana, mientras degustaba sus deliciosas viandas de mar y montaña. Con el singular título de primera reportera gráfica de España, Joana Biarnés (Tarrasa, 1935 – Barcelona, 2018), tras una agitada carrera profesional no exenta de riesgos, problemas de todo tipo y peleas con el machismo imperante en la época (hasta la echaron de un partido porque a alguien le pareció feo que una mujer fotografiara a hombres en calzón corto. Manda huevos, que diría el otro), decidió que ya estaba bien de luchar contra los elementos (tantos y tan zoquetes) y en 1983, con su marido, el francés Jean Michel Bamberger (periodista) abrió en la carretera de Sant Josep un restaurante que llegó a ser uno de los mejores de las islas; con una clientela de lujo, entre la que se encontraban incluso los reyes Juan Carlos y Sofía y su familia; o la créme de la créme del capital, el lujo, la política o la cultura de un país que suele emparejar los estómagos con el corazón.

No fue una huida del periodismo, sino que en 1983 me desenamoré del oficio por el nuevo rumbo agresivo que estaba tomando la profesión

Uno nunca ha sido un gourmet, la verdad, aunque me precio de saber apreciar todo lo que sean buenos platos, buenos caldos y buenos restaurantes con encanto y personalidad. Razón por la cual allá por 1993 decidí que ya era hora de conocer a esta singular señora, cuya fama llamó mi atención por las cosas que de ella contaban en la profesión periodística. Y para ello, recurrí a la fórmula habitual en estos casos: hacerle una entrevista. Con el gustoso añadido de que me sugirió que la hiciéramos tras la ingesta de un menú degustación. Así que miel sobre hojuelas; allá que me fui un mediodía de principios de junio con Juan A. Riera, fotógrafo de esta casa. Una gozada, desde luego. Y con el café encendí la grabadora. «¿Por qué huyó del mundanal ruido periodístico y abrió este refugio para paladares exquisitos?»: «No fue una huida, sino que cerré la puerta a cal y canto; porque me desenamoré. Yo pienso que una profesión de la cual he estado locamente enamorada, el periodismo en general y el reporterismo en particular, me decepcionó mucho por el nuevo rumbo agresivo que estaba tomando; y que con el tiempo se ha ido agudizando más y más. Entonces me dije, no hago nada aquí, no puedo defender mi sitio, porque iba contracorriente, y me vine a Ibiza, que me ha curado de muchas cosas. Esta isla es mágica, y puedo decir que me salvó la vida». Así de rotunda y clarita se mostró Joana en el primer round de la charla. Con lo que me dio confianza y me relajé, si mal no recuerdo, pidiendo una copita de coñac.

Y como ya me tenía ganado para su causa, entré en temas a los que venía dando vueltas desde hacía algún tiempo ante el estilo vital que iba tomando la sociedad hedonista que nos tocó en suerte en aquellos ya lejanos tiempos de la llamada Transición. Por ejemplo: «Ante el auge de intelectuales desencantados que profesan de gourmets, ¿cree que el estómago está ocupando el lugar del corazón y la cabeza?». «Pues sí. Actualmente, el estómago va muy ligado a la cabeza. Muchos temas se resuelven alrededor de la gastronomía, porque yo creo que después de una buena comida se aclaran las ideas y los pensamientos. El corazón también, pero menos, porque, por desgracia, hoy se le deja poco sitio al corazón. Pero hablando de esos intelectuales que decías, creo que han encontrado un filón para analizar la vida desde un punto de vista natural y útil que no defrauda nunca: el placer y el lujo de una buena mesa», resumió Joana Biarnés, sentada ya con nosotros y acompañada por las opiniones de paso de su inteligente y amable marido, que, más o menos, ejercía de maitre amistoso en su exquisito y popular restaurante ibicenco.

Sobre la cuestión alimenticia ibicenca

Adelante, pues, que la conversación estaba ya a punto para adentrarme en otro de los temas que se oían por ahí en torno a los encantos de la cocina tradicional de la isla. Por lo que le pedí que si podía hacerme un diagnóstico de la cuestión alimenticia ibicenca, tanto para la gente en general como para los restaurantes. Y, desde luego, había analizado bien el tema y tenía muy claras las ideas al respecto: «Creo que hay falta de rigor en la isla en cuanto a los alimentos. Salvo excepciones, el tema de la higiene deja mucho que desear; la oferta es muy limitada; tienes que pedir las cosas fuera, con el consiguiente encarecimiento del producto, y nos resulta muy difícil a los cocineros hacer bien nuestro trabajo en estas condiciones. Porque no hay control, no hay seriedad; y me duele mucho decir esto, pero nosotros, como muchos, somos de mercado diario. Y cuando ves que las cosas que produce la isla te las cobran más caras que en la península, no es serio. Y ese cambio de imagen que se pretende empieza por estas necesidades básicas. De cara a nosotros y de cara al turismo, que también come y guisa. Deberíamos hacer todos un examen de conciencia, con humildad, y poner pronto remedio a estas cosas. Entonces, el cambio de imagen se produciría solo, sin el apoyo de esas campañas publicitarias que no se corresponden con la realidad». Molt be, señora; completamente de acuerdo. ¿Por qué un huevo payés o un pescado de la isla tiene que costar más que los que vienen de fuera? Y las otras consideraciones.

Recordando que la entrevista la hice hace justo 30 años, y pensando que, en estos temas, y otros derivados, Ibiza ha ido cuesta abajo en la rodada (que diría el tango), no resulta nada raro que Cana Joana cerrase sus puertas ante la deriva que iba tomando la isla de cara a un futuro sostenible y acorde con la lógica que me contaba Biarnés. Nada que hacer. La codicia y la falta de sentido común de los tantos buitres que campean a sus anchas por el famoso verano ibicenco, como si tuvieran carta blanca en unos negocios cuyo beneficios suelen llevarse fuera de la isla, no podía durar mucho la aventura ibicenca de la respetada y respetable reportera gráfica y cocinera catalana. Repasando en wikipedia su larga y más que meritoria trayectoria profesional y vital, no encuentro la fecha exacta del cierre del restaurante. No importa ahora. De lo que sí me entero es de que, al volver a su tierra natal, publicó su libro ‘Joana Biarnés. Disparando con el corazón’, que presentó en 2017 en Madrid; año en el que expuso en el Palau Robert de Barcelona una selección de 90 fotografías de su amplio archivo fotográfico que muestran la España de la postguerra civil. Y en 2016, se presentó un documental sobre su vida y su aportación a la historia del periodismo gráfico en España: ‘Una entre todos’, con guion y dirección de Óscar Moreno y Jordi Rovira.

Cerraré el capítulo de esta semana con algunos datos más sobre Joana Biarnés que recogí en mi entrevista del verano de 1990: «Fue la primera mujer reportera en un campo de fútbol; la primera que cubrió el Tour de Francia y la Vuelta a España. Se inició profesionalmente junto a su padre en ‘El mundo deportivo’. Trabajó para Pueblo, ABC, Life, Paris Match y Stern. Cubrió una serie de trabajos de primera plana en Hollywood junto a las primeras figuras del cine de aquellos tiempos, y cerró su prestigiosa labor periodística en 1983 con un reportaje sobre la elección de Miss Europa, cuando la ganó la española Juncal Rivero». Qué grande la Biarnés, pues.