crisis alimentaria por la sequía y el calor

El informe avisa de la creciente crisis del agua, entrelazada con el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, de tal manera que las tres se refuerzan. Pero el documento también recoge las acciones que deben tomarse de manera urgente y colectiva para detener esa crisis.

Las actividades humanas tienen la culpa: están cambiando los patrones de lluvia, la fuente de toda el agua dulce del planeta, lo que lleva a un cambio en el suministro en todo el mundo y a la modificación del ciclo hidrológico global. Cada grado más de temperatura agrega un 7% de humedad al ciclo del agua, lo que lo sobrecarga y lo intensifica, provocando cada vez más eventos climáticos extremos.

El estudio destaca que más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua gestionada de manera segura, que 4.000 millones experimentan escasez durante al menos un mes al año, y que cada 80 segundos muere un niño menor de 5 años por enfermedades provocadas por agua contaminada. De ahí la llamada de los autores del informa a desarrollar una nueva economía del agua.

España no aparece citada explícitamente en el informe, pero sí quedan reflejados su presente y su futuro hídrico en varios mapas. Uno de ellos revela que España será uno de los países que registrará mayor porcentaje de reducción en el suministro de alimentos en 2050 debido al estrés hídrico y al calor.

La disminución en la Península se situará entre el 12,4% y el 14,9%, lo que nos colocará como uno de los países más afectados de Europa por esa reducción de alimentos. Solo superarán ese porcentaje los países del sur de Asia situados en la franja que va de Afganistán a China, exceptuando a todos los de la península Indochina, salvo Birmania.

Pero el del agua es un problema supranacional, global. La ciencia ha demostrado que las comunidades y las naciones están entrelazadas hidrológicamente, no solo por los ríos y el agua superficial, sino también por los flujos de humedad atmosférica (los ‘ríos atmosféricos’, como los definen los científicos). Consecuencia: las prácticas que se hagan en cualquier región suponen impactos en las precipitaciones registradas en otras.

«Si no se controla, la crisis mundial del agua pondrá en peligro todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), haciéndolos prácticamente imposibles de alcanzar. Pondrá en peligro la seguridad alimentaria y sanitaria, exacerbará la pobreza y la paz dentro y entre las naciones», alerta la Comisión.

Todo ello «afectará de manera desproporcionada a las mujeres, los grupos vulnerables y marginados de las comunidades indígenas, los jóvenes, los agricultores, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas», añade.

Países enteros se han visto ya empujados a una grave inseguridad alimentaria. Y las inundaciones, las sequías, las olas de calor y los incendios forestales están causando «costes humanos, económicos y ecológicos sin precedentes en prácticamente todas las regiones del mundo», apunta.

«El crecimiento mundial de la población y los ingresos y los cambios en el consumo per cápita de alimentos, piensos, fibra, madera y energía han provocado tasas sin precedentes de uso de la tierra y el agua dulce en la agricultura», recoge el texto.

Las extracciones de agua azul (de ríos, acuíferos, lagos y depósitos de agua) han aumentado desde los 500 kilómetros cúbicos de 1900 a más de 4.000 en 2022. Esto ha contribuido al agotamiento global de las aguas subterráneas y a la degradación de los entornos ribereños.

Los autores del informe sostienen que para escapar de ese callejón sin salida hacen falta «acciones colectivas y urgentes, audaces e integradas», que deben aplicarse antes de 2030. Acciones que han de ser tanto locales, como regionales, nacionales y globales. Los autores resumen su propuesta para lograr un futuro hídrico sostenible y justo en siete puntos:





El físico y divulgador José Miguel Viñas acaba de publicar el libro ‘Nuestro reto climático’ en el que explica de una manera sencilla todas las claves del reto más importante al que se enfrenta la humanidad.





P: En ‘Nuestro reto climático’ plantea algunos de los escenarios futuros. ¿Cuál le preocupa más?

R: Por ejemplo, si sigue aumentando la temperatura, y eso se asocia a los fenómenos extremos, puede incidir muy negativamente en cosas muy básicas, como la agricultura. Cada país está adaptado a un tipo de agricultura y entiende que puede aguantar un año malo. Pero esto puede trastocar toda esa planificación por completo. Si pensamos en España, por ejemplo, el olivo y la vid, que son cultivos básicos, puede que en 40 o 50 años, en determinado escenario climático, ya no sean viables. Para una economía que está basada en gran parte en esta actividad, puede suponer un problema muy serio.





P: Este año se espera que, con la llegada de El Niño, se rebase el grado y medio de calentamiento global ¿Qué significa?

R: Cuando se habla sobre este objetivo de mantener las temperaturas globales por debajo del grado y medio, se está haciendo alusión a la estabilización de la temperatura a final de siglo, no que no se alcance antes. Eso está cantado. De hecho, se han ido haciendo correcciones en las predicciones. Al principio se hablaba de que ocurriría a mitad de siglo y, posteriormente eso se rebajó a 2030. Ahora ha empezado a decirse que antes de 2030 ya habrá algún año en el que se alcance. En todo caso, el tema no es llegar al pico, sino ver dónde se detiene la subida. Para eso tenemos el margen de dos o tres décadas para decidir qué hacemos con las emisiones.





P: ¿Qué le parecen las políticas actuales para frenar el cambio climático?

R: Es evidente que se van dando pequeños pasos. Las cumbres del clima están ahí, y se avanza, aunque no lo parezca. En esta última, por ejemplo, se ha arrancado un compromiso sobre el papel para que el primer mundo empiece a ayudar al tercer mundo. Es una pequeña cosa que había que hacer y que se tiene que reforzar. El problema que tenemos es que los cambios que se deben realizar son estructurales. No basta con paños calientes ni con establecer medidas en base a ideas felices. Debemos cambiar la propia estructura de nuestra sociedad.





P: Hay un ejemplo de acuerdo mundial exitoso en la recuperación de la capa de ozono. ¿Por qué cuesta más ahora?

R: Aunque el Protocolo de Montreal tuvo su mérito, el problema de la destrucción de la capa de ozono era bastante más sencillo de abordar que el del cambio climático. Estaba muy localizado y no era algo que afectara a todo, como sí ocurre con los combustibles fósiles. Ahora hay mucho más en juego. Pensemos que el 30% de lo que llega allá arriba tiene relación directa con las emisiones del transporte. El transporte no puedes cambiarlo de un año a otro a nivel global.