El agro de Ayboshim

En el siglo IV aC., Ibiza ya es una importante escala de tránsito y redistribución de mercancías, tiene una agricultura significativa, explota las salinas, exporta excedentes y tiene, gracias a sus minas de galena argentífera, su propia ceca. Una lección para esta Ibiza de monocultivo turístico que con la pandemia ha estado a un tris del naufragio. A la sombra de Cartago, Ibiza tuvo que beneficiarse de la experiencia agropecuaria de la gran metrópoli africana que, allá por el siglo IV aC, era la primera potencia agrícola del Mediterráneo.

Al margen de su famoso hinterland que los clásicos describen como un jardín de villas rurales y ordenados cultivos, Cartago explotaba y administraba más de la mitad de la actual Túnez, desde las ricas y fértiles comarcas de Tabarka y Khroumirie, en el noroeste, hasta los olivares y las explotaciones pesqueras de Sfax, en el sureste. Comparadas estas explotaciones con las del ager romanus de la misma época, los púnicos ganaban por goleada. Por algo tradujeron griegos y romanos el Tratado de Agricultura de Magón.

A partir de aquí, nos podemos hacer una pregunta. ¿Puede tener interés en nuestros días saber qué explotación agropecuaria tenía la isla hace más de dos mil años? La Arqueología nos dice que sí, que conocer la agricultura que tuvo la isla en los tiempos púnicos nos deja el sorprendente mensaje de que nuestro futuro tiene en el pasado significativas señales de pista.

Minimizar importaciones

Y para muestra, un botón: en la Ibiza pandémica y sin turismo del bienio negro, 2020 y 2021, el sector agrario ha sido el único al que no le han temblado las piernas. Es evidente que la isla no puede producir lo que consume, pero sí minimizar en cierta medida lo que importa. En cualquier caso, no se entiende el abandono de nuestros campos cuando en el mundo antiguo se exportaban excedentes agrícolas y se manufacturaban productos que podían, incluso, llegar a Roma.

Y no se trata sólo de la agricultura. En Ayboshim había numerosos alfares, pequeñas industrias de salazones, talleres que trabajaban la lana y domésticos obrajes como el del canal d’en Martí que del murex (nuestro cornet) obtenían el preciado tinte de púrpura. Las iniciativas que estos últimos años recuperan viñas, olivos y vuelven a sacar provecho de las algarrobas, nos están diciendo que, más allá del turismo, aunque sea a pequeña escala, también hay vida.

Recuerdo tiempos no muy lejanos en que exportábamos patatas y que a un tiro de piedra de Vara de Rey teníamos industrias como Can Ventosa y la fábrica de alcoholes que estaba en la actual Avda. España. De aquella Ibiza productiva, sólo hemos salvado la sal.

Pero vamos a lo que iba. Para tener alguna noticia de lo que nuestros payeses púnicos obtenían del campo, podemos acudir en primer lugar a las fuentes clásicas, una información en la que parece lógico incluir lo que dicen de las islas mayores, mucho más atrasadas. Lo poco que producían unos campos todavía asilvestrados en Mallorca y Menorca tuvo necesariamente que producirse en Ibiza.

La clave | Como hoy en día La verdad es que, a cada día que pasa, nos sorprende ver que las cosas, hace la friolera de dos mil años, siendo tan distantes, no son tan distintas como cabría pensar. Con muy pocas excepciones, -caso de lo que nos vino de tierras americanas-, los productos que consumimos hoy del campo y de la mar son los mismos que consumían hace dos mil años.

Vino y aceite para Mallorca

De hecho, era nuestra isla la que proveía a sus hermanas mayores de productos que aquellas no tenían, caso del vino y el aceite. Una segunda fuente que me parece más fiable la tenemos en la lectura que los arqueólogos hacen de los vestigios que aquel pasado nos ha dejado. La Arqueología nos dice que la Ibiza púnica tuvo importantes cultivos y que la isla exportaba vino, aceitunas, aceite, lanas, higos secos (xereques), sal, salazones, púrpura, etc. Y no es menos importante la información que tenemos en las cerámicas, en el utillaje doméstico, en los platos, vasos, jarras, etc., que nos hablan de los productos más comunes en sus mesas, sin olvidarnos de las tinajas de almacenamiento y de las ánforas que facilitaban el transporte y la comercialización de sus productos.

De todas estas fuentes, me limito a recoger una muestra de lo que algunos autores clásicos dicen de los campos pitiüsos. No es mucho, pero precisamente el hecho de que estas notas escasas y breves den determinadas referencias sólo puede significar que lo que comentan les llamó la atención y era digno de reseñarse. Diodoro de Sicilia y Timeo de Taormina dicen que «la isla llamada Pitiüsa tiene viñas, olivos injertados en acebuches y que entre sus productos sobresalen las lanas por su excelencia y suavidad» (Hist. Bibl.V, 16-18). Plinio parece incluso que exagera cuando habla de nuestro icónico fruto: «Los higos de la isla tienen un tacto suave, envejecen en el árbol y cuando están maduros destilan lágrimas de leche y miel. Los mejores y más apreciados por su exquisitez se dejan secar al sol y se guardan en cajas. Los de Ebusus, junto a los de Marruecos, son los más grandes y mejores del Mediterráneo» (Hist. Nat. XV, 829). Y cambiando de tercio, nos regala una curiosa receta: «Los fetos de los conejos, ‘laurices’, sacados del vientre de su madre o cuando todavía maman, sin siquiera sacarles las entrañas, son un plato exquisito». (Hist. Nat. VIII, 217).

Pan de soldados

Estrabón habla de las pieles de cabras y ovejas que utilizaban los honderos, lo que significa que no escaseaban los rebaños ovinos y caprinos. Y cuando dice que el pan sirve de diana a los jóvenes honderos, nos remite a las harinas y trigales. (Geog. III, 5, 1-2). Y es Plinio de nuevo quien aquí nos deja un apunte interesante: «cualquier tipo de grano sirve para hacer el pan de los soldados» (Hist. Nat. XVIII, 67). Lo que significa que había distintas modalidades de trigo.

En este caso, habla del panis militaris, castrensis o rústicus, una variedad de pan muy modesta que consumían los ejércitos, los marineros y los payeses. A mí me hace pensar en nuestro antiguo ‘chusco’ que hoy ha desaparecido y que ni tan siquiera nombramos.