La madre de caperucita roja y otros odiosos personajes

Es preciso aclarar que la tradición de personajes que desconciertan al lector la encontramos ya en los cuentos populares, como en la madre de Caperucita Roja, que -incomprensiblemente-, envía sin acompañamiento a una niña a un camino en el que sabe con certeza que hay lobos feroces.

En algunos casos, la intención del autor de incomodar al lector es evidente, como en el caso de Humbert Humert en Lolita. Nabokov es un maestro en contrariar al lector, como lo hace en la que sea posiblemente su obra maestra, Ada o el ardor, sobre un amor incestuoso. Pero no siempre la voluntad del escritor es tan transparente.

Hay en la literatura muchos ejemplos de maridos y padres que nos sacan de nuestras casillas. Un ejemplo claro es Yasha Mazur, el protagonista de El mago de Lublin, de Isaac Bashevis Singer. Mujeriego y egoísta, va haciendo estragos en las vidas que toca y, a pesar de la ternura del autor, uno no puede evitar sentir una fuerte irritación hacia el personaje.

Otro es Sam Pollitt, protagonista de una maravilla literaria que no ocupa el lugar que se merece en el Olimpo de las letras: El hombre que amaba a los niños, de Cristina Stead. En esta novela, Sam Pollitt es un padre amoroso de seis hijos que lo adoran y que está sumido en la guerra fría de un matrimonio en descomposición que se adentra en el pozo de la pobreza. Aquí, el padre cariñoso y optimista es también un manipulador de manual que acaba haciendo de sus hijos víctimas colaterales de su destructiva relación matrimonial.

Más reciente es la huida hacia adelante del padre, James Edwin Fenn (Jim), en la aclamada, quizás en exceso, Sukkwan Island, de David Vann. Un hombre, atrapado por la sombra de sus fracasos vitales y sentimentales, decide venderlo todo e irse con su hijo adolescente a una remota isla en la que vivir en la naturaleza, en un ejercicio de supervivencia. El deseo de empezar una nueva vida va derivando en desazón por la torpeza del padre, que no olvida sus fantasmas, y acaba creando una situación tensa y claustrofóbica en la que el niño es testigo de la pérdida de cordura y lucidez de su progenitor.

Aunque podemos encontrar numerosos ejemplos, como en el personaje de Jana, la esposa infeliz y corrosiva de Mi querido Mijael, de Amos Oz, o en maestras de la literatura familiar como Anne Tyler o Alice Munro, y por poner un ejemplo patrio, tenemos al padre itinerante, actor menor e imitador de Demis Roussos, que desaparece durante largas temporadas y aparece recurrentemente, jovial, a la vida familiar de Derecho Natural, la estupenda novela de Ignacio Martínez de Pisón.

Otro personaje aborrecible es aquel que pasa por la vida dejándose llevar. Personas desastrosas que son muy agradecidas para las ficciones, pero también para nuestra animadversión. Un caso clásico es el personaje principal de Las aventuras de Augie March, de Saul Bellow. Callejero pero sin determinación, es el protagonista de innumerables peripecias y golpes de desdicha que, de algún u otro modo, se producen por su propia inacción.

Pero si en esta categoría hay un odioso indiscutible, ese es Ignatius Reilly, sobre el que se construye La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Desaliñado, imprudente, onanista, tragaldabas, vanidoso y lenguaraz, Reilly es posiblemente el ejemplo perfecto de cómo se puede crear una ficción con un protagonista a priori detestable para los lectores.

Aunque para los lectores más jóvenes el término yupi pueda resultar un tanto ajeno, hubo una época en que se definía así a los ejecutivos exitosos y adinerados. Muy caricaturizado y llevado al paroxismo, está Patrick Bateman, el narcisista enfermizo, cocainómano y macho alfa sin escrúpulos de Wall Street que deviene en un psicópata asesino en American Psyco, la novela de Bret Easton Ellis.

Más equilibrado está John Self, el caprichoso, consumista, mujeriego y con un hambre desmedida por el dinero que Martin Amis retrata con humor en su novela Dinero. El antihéroe autodestructivo se deja llevar por todos los excesos posibles: alcohol, pornografía, prostitución, y el lector no puede evitar cierta repulsión por un hombre al que las cosas le van extremadamente bien, pero que es un catálogo de vicios y falta de valores.

El lado oscuro dela condición humana

Qué interés tendría David Lurie, protagonista de Desgracia de J. M. Coetzee si fuera un dechado de virtudes? Sus errores y debilidades pueden despertar antipatía, pero lo humanizan. Si podemos convenir que una de las finalidades de la ficción es provocar sentimientos en el lector, quién se queda impasible ante la crueldad que emana de Claus y Lucas, de Agota Kristof. Estos personajes, frecuentemente al borde del abismo vital, tienen un magnetismo mayor que aquellos que se mueven en la (no nos engañemos) aburrida línea de la rectitud. Asimismo, sirven, a menudo, como instrumento de reflexión o denuncia. Como muestra, en Queridos niños, la última novela de David Trueba, Basilio, cínico e indecente asesor electoral, sirve, de modo irónico, para poner de manifiesto las bajezas y mediocridades de la política y, de paso, de los electores.

El inacabable inventario de personajes de dudosa moralidad, sin necesidad de ser villanos, nos obliga a tomar partido, a decidir si nos dejamos fascinar o empatizamos con ellos, pues a menudo sufren tanto como daño infringen. Incluso en ficciones audiovisuales como Los Soprano, quizá por el injustificado romanticismo que rodea a la mafia, el espectador acompaña al protagonista y tiende a estar de su lado, cuando su comportamiento debería horrorizarle.

Esta figura irritante y plena de imperfecciones es imprescindible como alimento literario porque sus rugosidades nos sitúan en una posición incómoda y hacen que nos planteemos nuestros propios valores en tanto que los defectos de los personajes (no en el mismo grado) son nuestros propios defectos. No somos los yonquis de Trainspotting, ni el padre desnortado de Sukkwan Island, pero sus flaquezas son universales y todos albergamos el temor de estar alguna vez en el borde del precipicio, y en el fondo sabemos que, con todo lo que nos separa, no estamos tan distantes.

Es indiscutible que no podemos evitar sentir devoción por la imperfección. Incluso la novela policiaca ha ido abandonando al héroe por una versión (el antihéroe) menos impoluta. Y es que, por mucho que admiremos a personajes luminosos, hay pocas cosas tan sugestivas como adentrase en el cuarto oscuro de la condición humana.