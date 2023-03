Cuando Ibiza era otra fiesta: Vicente Ribas, un tipo culto y amigable

Acaso el ibicenco más sonriente que he conocido, con unas dotes naturales de primera para las relaciones públicas, falleció en 2005, dejando atrás una biografía bien plural en la que figura la gestión de Viajes Barceló, con la que promovió unas sugerentes ‘embajadas baleares’ de notable éxito, llegando también a dirigir un tiempo la galería Vedrá (Ivan Spence) de Dalt Vila; entre 1974 y 1990 formó parte de la junta directiva del Foment del Turisme, llevando su Comisión de Cultura con la que organizó, entre otras actividades, la Semana Cultural; colaboró activamente con la Moda Adlib; fue secretario de la Universitat del Mediterrani y socio fundador de Juventudes Musicales de las Pitiusas; y formó parte de las juntas directivas de los equipos de fútbol CF Hospitalet y SE Ibiza. Vamos, una vida bien completa y variada la del amigo Vicente Ribas.

No recuerdo ahora cuándo le conocí; creo que en una Semana Cultural de finales de los años 70 que rindió homenaje al querido y malogrado director de cine Passolini, con la proyección de una de sus cintas más controvertidas, ‘Saló’, realmente fuerte para la época. Aunque era una presencia frecuente en todo tipo de saraos culturales y sociales. Y como por su talante, más bien amistoso, era bien fácil entablar conversación con él, pronto me habitué a verle y tratarle con asiduidad, llegando incluso a intrigarme por su capacidad y buen talante para moverse por tantos escenarios de la isla: aeropuerto, terrazas, movidas culturetas, fiestas de lo que se terciara y con la gente más llamativa del lujo y el oropel... Con tendencia natural y simpatía por los actos que organizaba la derecha; pero atento también a la izquierda cultural, que era, y es, donde uno se ha movido normalmente en esta isla. Dentro de un amplio espectro, claro; y pasando por alto el tema de la ideología, porque lo que nos importaba más bien (tanto a Vicente Ribas, como a uno mismo) era el nivel de calidad del personaje y su producto. En eso ambos buscábamos la excelencia.

En fin, que para despejar la intriga que me provocaba un personaje tan ubicuo decidí, en septiembre de 1985, dedicarle uno los ‘Retratos de papel’ de la primera tanda, de las tres que llevé a cabo en diferentes tiempos en este diario. Así, incluso llegué a conocer su domicilio, en el edificio del Crédito Balear, en un gran piso desde el que se divisaba el paseo de Vara de Rey. Empezando la charla con una pregunta algo provocadora por mi parte: «Tu sonrisa ya es famosa, no sólo en la isla, sino en parte el extranjero. ¿Por qué sonríes siempre; por temperamento, cinismo, alegría...?». Y claro, su respuesta fue la previsible: «Es una cuestión de carácter, desde luego; sin el más mínimo asomo de cinismo, te lo aseguro. Me gusta sonreír y no me supone ningún esfuerzo. Pienso que si la vida la afrontas con una sonrisa, incluso en los momentos difíciles, es todo mucho más fácil y los amigos agradecen más tu compañía». Y asimismo, aclaré para el lector el porqué de su gran interés cultural: «Siempre me ha interesado el mundo de la cultura, adquirir unos conocimientos que nunca llegas a dominar del todo: música, lectura, pintura... Es un hobby como otro cualquiera, quizás un poco más exagerado en mi caso. Y siempre que tengo tiempo para ello me gusta participar, ayudar y apoyar cualquier hecho cultural que se produzca en la isla. Hechos que, al no producir beneficios económicos, están bastante abandonados», precisó.

«Me siento muy mediterráneo»

Bien, pues. Ya tenía el perfil básico que sospechaba del tal Vicente Ribas. Así que seguí por ahí: «¿Te consideras una especie de relaciones públicas de Ibiza?». «En absoluto; las relaciones públicas son una profesión que yo nunca he estudiado. No vivo de eso. Lo que sí creo es que todas las amistades que he ido consiguiendo a lo largo de tantos años, he procurado más bien capitalizarlas para beneficio de la isla. Aparte del personal enriquecimiento intelectual y humano que esos amigos me dan». Por ejemplo, Antonio Gala, uno de los personajes más populares del país en aquel tiempo; quien estuvo a un tris de comprarse una casa en Ibiza por la insistencia de Ribas. Aunque, como me contó más tarde el propio Gala, se alegró de no haberlo hecho, por el carácter que, en plena efervescencia turística, iba tomado este famoso enclave mediterráneo.

También me intrigaba que, por su carisma público, no hubiera aceptado formar parte de algún partido político: «En absoluto. Creo que una de las ventajas que tiene una persona que se dedica a tantas actividades dispersas es la de su independencia. Sin etiquetas de partidos. Si te la coloca alguien, allá él. Me gusta la política desde fuera. Si se la considera como un arte de gobernar, aprecio su parte artística, digamos; pero no la propiamente gubernativa. Hay gente que nace para ello, pero no es mi caso, te lo aseguro». Vale, vale, me parece muy bien. Entremos, pues, en un tema del que, como ibicenco ilustrado, eres un experto: «Qué significa la isla para ti?». «Buff, para mí Ibiza lo es todo. Yo, más que europeo, me siento muy mediterráneo. Veo este mar como si fuera un gran país limitado por los países de sus orillas. Y todos esos países y todas esas culturas, desde la griega hasta la árabe, desde la fenicia hasta la romana o cartaginesa han dejado aquí una sedimentación que conforma su carácter. Entonces, en ese gran país que sería todo el Mediterráneo, Ibiza tendría que ser la capital». Toma ya programa político osado e interesante, desde luego. Pero, visto desde este polarizado y tensionado siglo XXI, estaría muy lejos de llevarse a cabo. Sólo hay que fijarse en las distancias abismales de nivel de vida que hay entre el norte y el sur de este querido y maltratado Mare Nostrum, que tantos disgustos da a la poco solidaria Unión Europea.

Uy, en qué jardín más hippy me he metido elucubrando y confundiendo sueño con realidad. Será mejor que vuelva a poner los pies en la tierra y en el protagonista de la serie de esta semana. A ver, para terminar copiaré aquí algunos datos que Vicente Ribas me dio sobre su vida hasta entonces (1985, cuando tenía unos cincuenta años): «Nací en Vila, pero al poco tiempo, justo durante la Guerra Civil, nos trasladamos al campo; a una pequeña finca que tenían mis padres casi en el centro de la isla. Fue una época maravillosa, sin problemas, en la que aprendí a amar a esta tierra. Conocí entonces una isla que, por desgracia, ha desaparecido. Luego volvimos a la capital, donde estudié el bachillerato. Una etapa seguida por el salto a Barcelona, la universidad, la carrera de Derecho, las inquietudes intelectuales». «Al terminar, me planteé qué salida tomar para ganarme la vida; y como por aquel entonces aquí se vislumbraba ya el turismo, me dediqué a trabajar en una agencia de viajes que ha llenado, digamos, la parte puramente profesional de mi vida. La otra ha sido muy variada, la verdad: desde dirigir la galería Ivan Spence (que al principio se llamó Vedrá) en la que conocí y traté a una extraordinaria pléyade de pintores, hasta actividades de todo tipo en el mundo del teatro, la música, el turismo. En estos momentos soy el presidente de las Juventudes Musicales de Ibiza y Formentera; de los Encuentros Cinematográficos, del futuro Festival de Cine, secretario de la Universidad Internacional del Mediterráneo y algún otro cargo más. Dentro, eso sí, de este terreno cultural, que es por donde me muevo», me reconoció como si fuera lo más normal del mundo acumular tantos cargos, quebraderos de cabeza y responsabilidades. Añadiendo como colofón, también previsible: «Siempre he tenido muy claro que nunca podría vivir fuera de Ibiza».

Imagen de la entrevista a doble página que le hizo Julio Herranz en 1985