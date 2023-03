Solidaridad de Formentera a Kibera

Kings and Queens surgió después de una primera visita al gueto de Kibera sin más pretensión que apoyar a un grupo de cinco niños que vivían en la calle y con tan sólo 80 euros de presupuesto. Hoy, dieciséis años después, se ha convertido en un proyecto sólido que facilita el acceso a la educación a veintidós de los niños y niñas más desfavorecidos de esta zona de Nairobi (Kenia), en su mayoría sin familia o con unos progenitores sin recursos que no pueden hacer cargo de ellos.

«Solo en Kenia hay alrededor de 300.000 niños sin hogar que sobreviven en las calles y 150.000 están en Kibera», explica Nico Mallol, director y fundador del proyecto Kings and Queens of Kibera. Llegó a este suburbio que cuenta con más de un millón de personas, el más grande África, hace dieciséis años gracias a una beca artística que recibió un compañero de Bellas Artes cuando estudiaban en Boston. «Hicimos varios talleres con niños de la calle, nos hicimos amigos y me di cuenta de que era muy fácil ayudarles a tener una casa y a que accedieran a los estudios. Así que no pude no hacerlo. Luego, me fui liando poco a poco...», recuerda Mallol. Ochenta euros fue lo que pagó por una pequeña estancia donde pudieran pasar un grupo de cinco niños los meses de invierno, 10 euros al mes. Curiosamente, también en 2007, su barco recaló por primera vez en Formentera, donde reside todos los veranos desde entonces, así como más de un invierno. «Kings and Queens of Kibera está muy ligado a Formentera porque desde que lo inicié empecé a hacer la temporada en la isla y así lo financiaba. Además, desde hace muchos años, amigos de Ibiza y Formentera han visitado el centro y colaboran con donaciones para que el proyecto siga adelante», recuerda mientras subraya que fue un «ilustre ibicenco», Joan Dicenta, el que le ayudó a construir en terreno el actual centro en el que residen los niños en Kenia.

Veintidós historias

Desde 2007, tres generaciones de niños del barrio han pasado por las instalaciones, que ha ido cambiando de localización hasta convertirse en lo que es ahora, un oasis de paz en medio de un barrio que sangra y duele. Gracias a las aportaciones que recibe, Kings and Queens of Kibera se ha ido ampliando para albergar a más niños y desde hace cuatro años acoge también a un grupo de diez niñas.

Cada uno con su historia, como todo el que ha crecido en la calle entre los laberintos de un gueto de Nairobi: Gracia, Buddah, Harruk, Marruk, Dorothy, Margareth, Opingo, Odongo, Ashley, Joy, Ephantas, Joan, Catherine, Charles, Teddy, Gibril, Alvin, Peris, Martin, Nasry y Ashley son como una gran familia. Han sufrido mucho para su corta edad y, aunque todavía quedan heridas por cicatrizar, la maleta de estos niños y niñas de entre cuatro y 16 años no les pesa tanto desde que llegaron al centro, que hace de refugio y mantiene a los chicos a cierta distancia del sórdido barrio donde se criaron. Entre sus paredes, pintadas de vivos colores que recuerdan los estampados de algunos de los animales más representativos de África, comparten sus vacaciones del colegio entre juegos, talleres y tareas domésticas que se reparten de manera equitativa a las órdenes de Martha Aketch y Alice Khavayi, que trabajan como matronas y han encontrado en Kings and Queens of Kibera la forma de colaborar con el barrio que las vio nacer. Junto a Christine Amondi, directora del centro, y Joseph Gitare, jefe de seguridad y mantenimiento, todos de origen keniata, son los encargados de gestionar las instalaciones y atender las necesidades de los chicos que allí residen.

El acceso a la educación es uno de los pilares fundamentales del proyecto, oportunidad que todos los niños exprimen al máximo y así lo demuestran sus notas. Este año, Alvin y Gibril, con las mejores marcas, han recibido una beca de estudios y deberán dejar el centro para vivir en un internado de Nairobi donde estarán un paso más cerca de alcanzar su sueño: convertirse en piloto, uno, y ser ingeniero, el otro.

De Formentera a Kenia

Las matronas preparan el desayuno. Son las nueve de la mañana y los niños, aún somnolientos, se acercan poco a poco a la cocina para recibir un vaso de té de jengibre y un delicioso chapati, una torta de harina de trigo que nunca falta en la cocina keniana. Recogen un poco la sala que hace de aula para el taller y colocan las mesas y sillas para que todos tengan un lugar donde sentarse. Isabel Pajares, fotógrafa y residente en Formentera desde hace casi diez años, imparte un taller de Fotografía y Creatividad para «reforzar la confianza de los niños» y «permitir que se expresen a través de las imágenes», que dura dos semanas. Para ello ha recopilado un gran número de cámaras digitales compactas que los chicos del centro manejan con destreza, unos más que otros. «Hay mucho potencial entre los niños. Vienen pisando fuerte y valoran mucho la educación. Tal vez sea esta generación la que consiga cambiar el futuro», comenta Pajares esperanzada durante una de sus visitas al centro. Pintacaras, sesiones de fotos con pinturas fluorescentes, coreografías, juegos, mañanas en la piscina y hasta una noche de acampada en unas tiendas de campaña ubicadas cerca del centro son algunas de las actividades que llevan a cabo con los chicos. «Me quedo con muchas ganas de volver y de colaborar con el proyecto para que más niños puedan acceder a la educación», confiesa una vez de vuelta en España.

Marina Gatell, actriz de teatro, cine y televisión, es la cuarta vez que visita el proyecto. Amiga de Kings and Queens of Kibera, busca cada año un hueco para visitar a los niños y llevar a cabo un taller de interpretación con ellos, además del rodaje de la película ‘Kids of Kibera y el secuestro del Sol’. «Cuando conocí a Nico surgió la idea de hacer una película que hiciera justicia a las hazañas que me contaba de estos niños para sobrevivir día a día en las calles de Kibera», explica Gatell, que opina que la gran mayoría de las veces la gente conoce las historias de las personas que viven en zonas tan complicadas como este gueto a través del «documental y, de alguna forma, con una mirada condescendiente». Por ello decidió que quería rendir un «tributo a esas capacidades que desarrollan los niños de estos lugares que son víctimas de una injusticia social tan grande». «Mi intención no es frivolizar para nada su situación, sino utilizar el cine, que es lo que más amo, como herramienta social a través de la ficción. Una película creada a partir de su imaginación», destaca la actriz. El objetivo de proyecto es llevar a cabo pases en diferentes lugares de cultura y ocio de España o Europa y colaborar económicamente con el proyecto con el dinero que se recaude de las entradas. Por el momento, la película ha sido seleccionada para el Festival de Cine Independiente de Barcelona L’Alternativa y ha sido galardonada con el premio Río Bravo.

Estrellas de la pantalla

Ephantas, de quince años, es uno de los que más disfruta durante las sesiones de rodaje, además de tener «un talento innato». Su vida no ha sido fácil, pero delante de la cámara o mientras compone uno de sus raps, se siente seguro. Llegó hace cuatro años al centro, con once años, nunca había ido al colegio y le costó mucho ponerse al día y alcanzar el nivel que debe tener un chico de su edad. Rebelde y con muchos años de calle a sus espaldas, Ephantas vivía encima en un vertedero de basura en una casa hecha de cartón junto a su padre, ya que su madre había fallecido. «Cuando fui a buscarle no se podía ni respirar, estaban encima de un basurero de materia orgánica», recuerda Mallol. Dorothy, otra de las grandes estrellas de le película, llegó al centro junto a Margareth, ambas con cinco años. Por razones que se desconocen, las dos niñas habían acabado viviendo con una mujer, probablemente su abuela, en una de las zonas de Kibera. Sin embargo, la señora era tan mayor que eran las niñas las que se encargaban de su cuidado, así como de la limpieza de la casa y de conseguir dinero para comprar comida.

La vida en el gueto

Sorprende ver a grupos de niños, en el que el más pequeño puede tener unos cinco años, andando sin rumbo por las calles de Kibera en busca de algo para comer y de un lugar para dormir. «Se organizan en grupos porque solos no sobreviven», informa Mallol, que recuerda a los cinco niños por los que comenzó este proyecto. «Ellos nos contaban cómo se organizaban cada día. Unos eran los encargados de irse a pedir o a robar por las zonas más pijas de Nairobi, sobre todo los centros comerciales, o a recolectar chatarra para venderla mientras los más pequeños lavaban la ropa de todo el grupo», prosigue. Según cuenta, los roles dentro del grupo están muy bien marcados y «tienen reglas muy estrictas». El dinero recaudado se reparte a partes iguales entre todos, se destina a la comida o se ahorra para comprar algo que «mejore un poco su calidad de vida».

«Estos cinco niños habían hecho un trato con un frutero que les dejaba dormir debajo de su puesto de frutas y decidieron ahorrar para comprarse una manta y una lata con la que poder cocinar con carbón», rememora con tristeza.

A lo largo del año, Kings and Queen of Kibera lleva a cabo diferentes eventos para conseguir financiación para el proyecto, en su mayoría entre Formentera, Ibiza y Barcelona, donde vive a caballo Mallol. Uno de ellos tuvo lugar el Día de Sant Jordi de 2019 en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, y el chef Nandu Jubany, dueño de varios restaurantes de Formentera y Ibiza, donó el catering para la cena benéfica. Por el momento, el 16 de abril inaugurarán una exposición en el Espacio Pulpo de Mallorca con las fotografías de Isabel Pajares y planean organizar varios eventos más en las Pitiusas durante este verano.

«Hemos ido mejorando y puliendo cosas del proyecto a lo largo de los años y se nota mucho. Cada vez los niños están más centrados, estudian más y son menos buscavidas. Esta generación de ahora viene pisando muy muy fuerte», concluye Mallol.