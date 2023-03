Edward Mybridge, el movimiento demostrado

Un artista debe ser osado, temperamental, tener ego, pero sobre todo debe tener talento; del artista que tenemos hoy en el PhotoSoul, aquellos que le conocieron dijeron además que era polémico, hipócrita, inestable, revolucionario, narcisista y arrogante pues quería ser visto o bien como un dios o un diablo; propenso a la ira, desinhibido y travieso, y de esas travesuras salía su maravilloso trabajo. Vivió como un tipo rodeado de una aureola de misterio. Aspiraba a ser científico, pero le fue imposible dejar de hacer arte. Lleno de contradicciones fue capaz de las mayores grandezas y maldades desorbitadas. En su juventud solía decir voy a ser alguien de renombre. ¿Lo consiguió? En este texto intentaré aclararlo, a pesar de que no es sencillo evaluar a una personalidad tan compleja.

Pionero de la fotografía y precursor del cine, autor de revolucionarios estudios sobre la captura de imágenes, del movimiento tanto animal como humano que constituyeron los pasos previos a la invención del cinematógrafo, inspirando a creadores de todas las épocas, desde los surrealistas como Man Ray y Marcel Duchamp a Francis Bacon, Sol Levitt y David Hockney, hasta algunos directores cinematográficos de la actualidad como Christopher Nolan o las hermanas Lana y Lilly Wachoswski, célebres directoras de The Matrix (1999), cuyos efectos fílmicos se habían inspirado originalmente en Muybridge.

Creador de dos obras básicas de referencia sobre su investigación del movimiento como son, Animal locomotion, editado por la Universidad de Filadelfia en 1887, que junto a The attitudes of animals in motion, que escribió en 1881, configuran un total de cien mil imágenes explicativas sobre sus reflexiones en este trabajo. Pocas décadas antes, en 1822, Joseph Nicéphore Niepce había patentado la heliografía, el primer proceso para realizar fotografías de la historia. Niepce solía colaborar a menudo con Louis-Jacques-Mandé Daguerre, otro de los padres fundadores de la instantánea, quien creó el daguerrotipo en 1837.

Cruel y contradictorio

La vida de Edward Muybridge fue una absoluta trama melodramática, en la que intervenían conceptos como la ambición, la traición, la victoria y la derrota, en circunstancias de alto voltaje. La Historia lo contempla como un genio cruel y contradictorio que consiguió crear un aparato más rápido que el ojo humano. Un hombre que vivió varias vidas de forma turbulenta que llegaron a convertirle en un asesino.

Nació en 1830 en el sur de Londres, en Kingston upon Thames, en el seno de una familia de comerciantes de libros y transportes, con el nombre de Edward James Muggeridge. Durante su vida utilizó algunos seudónimos como Helios y Eadweard, entre otros. Desde temprana edad viajó por EE UU trabajando como importador de libros. Al establecerse en San Francisco comenzó a sentir su interés hacia la fotografía, según parece motivado por el encuentro, en alguno de sus viajes, con el fotógrafo Silas Selleck.

El dios Helios

Un terrible accidente viajando en diligencia, en el que murieron varios pasajeros, le provocó graves lesiones en la cabeza que lo mantuvieron en estado de coma durante más de tres semanas. Tres días después del accidente, su cabello encaneció. Se recuperó físicamente, pero quienes le conocían observaron que su personalidad había cambiado, pasando de ser un serio comerciante considerablemente formal a convertirse en un tipo estrambótico que se comportaba con violencia en algunas ocasiones. Su aspecto cambió, asimismo, ahora era un artista barbudo y desmelenado que se hacía llamar Helios, como el dios griego del Sol; parecía considerar que ser fotógrafo le convertía en un ser mitológico.

Lesiones tras el accidente

El psicólogo Shimamura, en su artículo Muybridge in motion: Travels in Art, Psychology & Neurology comenta que pudo sufrir un cambio en su cerebro a raíz del accidente y padecer importantes lesiones, esto es lo único que podía justificar su estimulada creatividad y su cambio de pautas en la conducta.

La sociedad de su tiempo era como una precuela de la que vivimos en la actualidad, pues se barajaban los conceptos de poder, sexismo, racismo y migraciones; existe la creencia de que las nuevas tecnologías propiciarían un signo de superioridad cultural.

Tarjetas estereoscópicas

En 1867, convertido en barbudo y melenudo de cabellos encanecidos, comienza a dedicarse a la fotografía. Era esta una época en que la profesión de fotógrafo prácticamente no existía en EEUU y quizá por ello despertó curiosidad y admiración y, su carrera, despegó a gran velocidad. Una de sus primeras producciones fue la creación de tarjetas estereoscópicas con vistas de la ciudad de San Francisco.

Parque Nacional de Yosemite

Su trabajo en el Parque Nacional de Yosemite, sus paisajes de bellísimas imágenes muy valiosas con la tribu primitiva Tlingit, que moraba en el lugar, contribuía a dotar al paisaje de interés antropológico a través del descubrimiento de su naturaleza y costumbres que, de forma deslumbrante, Muybridge mostraba en sus imágenes que fueron contempladas como representativas de los orígenes de la nación. Fue quizá la más importante producción que realizó en sus inicios y por la que fue conocido y valorado, convirtiéndose en una celebridad.

Caballo en movimiento

Estos primeros trabajos propiciaron el encuentro con el político millonario Leland Stanford, fundador de la universidad que lleva su nombre, que le contrató para fotografiar sus caballerizas; a partir de entonces comenzó a crear su obra más significativa, pues le hizo un importante encargo que nadie antes había podido resolver: captar el movimiento del galope de un caballo.

Este proyecto cambió su vida pues el resultado fue fruto de largas y concienzudas investigaciones y experimentos donde resultó marcada su trayectoria artística.

Para conseguir plasmar el progreso en la secuencia de un caballo en movimiento necesitó de varios años y de grandes avances químicos y mecánicos. Edward Muybridge realizó varias sesiones de imágenes en las que se veía cabalgar al caballo donde se constataba, en un momento dado, que sus cuatros patas no tocaban el suelo en el mismo instante, lo que nunca antes había sido visto, de esta manera la cámara fotográfica se volvió más poderosa que el ojo. Fue todo un acontecimiento en la prensa de la época que contribuyó a engrandecer el proyecto y la celebridad de Muybridge fue aumentando. Aunque al existir poca definición en los negativos -lo que era normal en la época-, el asunto sufrió críticas de desconfianza. Aunque no cabe ninguna duda de que pocas figuras han jugado un papel tan relevante en la historia de las imágenes como este revolucionario fotógrafo. Esta secuencia del caballo galopando transformó una cámara fotográfica en un aparato de un incomparable potencial que marcó el camino hacia el nacimiento del cine.

El asesinato

Su trayectoria se resintió adversamente a partir de un suceso ocurrido en el seno matrimonial. Edward Muybridge se había casado a la edad de cuarenta y un años con Flora Shallcross Stone, veinte años mas joven que él, quien le dio un hijo al que llamaron Florado Helios Muybridge. El fotógrafo abandonaba frecuentemente a su esposa, pasando largos periodos fuera de casa entregado a su trabajo. A su regreso se volvió loco por los celos al saber que Flora había iniciado una relación con un joven llamado Harry Lankins, el día que encontró una foto del pequeño en cuyo anverso había una pequeña frase que decía algo así como el fruto de Harry. Entendió con claridad que el bebé no era suyo, sino la consecuencia de una infidelidad, y por tanto decidió matar a quien lo había deshonrado, cometiendo un asesinato.

La locura le hizo acudir al lugar de trabajo de Lankins con una crisis nerviosa en el cuerpo y para ello tuvo que hacer un viaje de varias jornadas, viajando en barco, en tren y a caballo hasta llegar a una mina en la que aquel hombre trabajaba como topógrafo y nada más verlo le espetó: tengo un mensaje para ti de parte de mi esposa, y sacando una pistola le disparó a bocajarro, acabando con su vida. Inmediatamente lamentó que hubiera fallecido en el acto pues su deseo era que reconociera el daño que le había ocasionado, considerándose merecedor del castigo mortal.

Leland Stanford envió a sus mejores abogados, que alegaron que sufría enajenación mental motivada por el accidente del carruaje, así consiguieron que resultara inocente de todos los cargos en su contra. Muybridge admitió ser el culpable, sintiéndose orgulloso de haber perpetrado el asesinato. Su fama le había granjeado cierta simpatía entre las autoridades judiciales. El jurado, que estuvo compuesto por hombres casados, se compadeció de él, aceptando sus argumentos, considerando que el asesinato del amante de su esposa había sido justificado, librándole de la cárcel, alegando que cualquiera en su situación hubiera actuado de la misma manera. Cuando se conoció la decisión del jurado, Muybridge montó una escena, llorando desconsoladamente. Fue el último ciudadano estadounidense en recibir el veredicto de homicidio justificado.

Flora inicia el proceso de divorcio que queda interrumpido cuando esta enferma misteriosamente y muere a los veinticuatro años, sola. Muybridge llevó a su hijo a un orfanato y lo abandonó definitivamente.

El Zoopraxiscopio

Edward Muybridge, considerado padre de las imágenes en movimiento, inventó un artefacto, entre 1892 y 1894, al que bautizó como Zoopraxiscopio, que se trataba de un tambor giratorio que contenía un temporizador, también inventado por él mismo, que giraba según la velocidad deseada y en los instantes adecuados, enviando impulsos electromagnéticos a sus cámaras. Era un cilindro que producía la ilusión de movimiento cuando giraba, proyectando estas imágenes sobre una pantalla a través de un proyector que también tuvo que inventar, donde surgía, mediante el uso de un disco de cristal, la secuencia en imágenes coloreadas a mano que provocaban infinitamente mayor realismo que las que aparecían en blanco y negro. El efecto conseguido se basa en el fenómeno óptico conocido como persistencia retiniana.

Un triunfo truncado

Al distanciarse de Leland Stanford, este le repudia y publica el libro El caballo en movimiento de J.D.B. Stillman, doctor en medicina, en el que solo se le menciona brevemente en el prólogo como técnico. Cuando Muybridge estuvo a punto de recibir el máximo galardón como fotógrafo e inventor, aparece el libro mencionado y las puertas de la Real Sociedad de Londres se le cerraron. Su triunfo queda truncado y su obra se pone en duda, quedando su nombre manchado pues se considera que el trabajo que está mostrando no es suyo, sino robado. Pero persiste en su idea de convertirse en un artista relevante, dando conferencias en ciudades de EEUU como Washington, Nueva York, Baltimore, Pensilvania, San Francisco. etc., donde la gente hacía colas para poder escucharlo. A través del pintor Thomas Eatkins, que creía en él, pues estaba fascinado con el proyecto del caballo en movimiento, y junto con el rector de la Universidad de Pensilvania, le invitan a crear un nuevo trabajo, esta vez de animales y gente en movimiento (1883-1887), cuya planificación fue revisada por un grupo de profesores, teóricos, científicos y artistas que garantizaron la veracidad y precisión científica del asunto.

Estudio comparativo de animales

Continuó enfocado en sus experimentos para conseguir una imagen en movimiento cien por cien nítida. Así, inventó un obturador mecánico que lograba un tiempo de exposición récord de 1/500 por segundo, además de un complejo aparataje que le permitía de forma mecánica conseguir registrar instantáneas en un corto espacio de tiempo.

Para realizar este estudio, en principio coloca las cámaras sincronizadas alrededor del modelo, fotografiando su cuerpo en movimientos representativos del ser humano, a través de secuencias en las que realiza una visión de la figura humana situándola delante de un fondo cuadriculado, partiendo de nuevas tomas en la que se compara la similitud entre el movimiento animal y el humano, realizando acciones como saltar, caminar, bailar, practicar esgrima, deporte, tanto en hombres como en mujeres y animales de todo tipo.

Homenajes actuales a Muybridge

La obra The photographer compuesta en su honor, en 1982, por Philip Glass.

En los años 90, el grupo de música pop U2 hizo un videoclip para su canción Lemon que supuso un tributo a las técnicas inventadas por Muybridge.

El 9 de abril de 2012, Google crea un doodle animado con motivo del 182 aniversario del nacimiento del fotógrafo, en el que se muestra un mosaico cuadriculado con los colores característicos del logotipo de la compañía y rellenados con el dibujo de un jinete encima de su caballo. En el centro hay un botón de reproducción a partir del cual estos se ponen en continuo movimiento, recreando así imágenes de su famoso caballo en movimiento.

El 9 de abril de 2012 un diseñador gráfico llamado James Paul T. elabora una imagen en su honor basado en el experimento caballo en movimiento.

El 2 de octubre de 2015 se presentó en el Festival Internacional de Cine de Vancuver, una película canadiense, con el título de Eadwear, realizada por Kyle Rideout y protagonizada por Michael Eklund que interpretaba al fotógrafo.

En diciembre de 2019, el grupo musical Budapest hizo un videoclip para su canción Young ghost, haciendo uso de los fotogramas originales de Locomoción Animal de Muybridge. En honor a ello, Muybridge aparece como personaje dentro del videoclip y es acreditado como director honorario del mismo.

El final del pionero de la fotografía

Edward Muybridge falleció en 1904 a la edad de 74 años debido a un cáncer de próstata. Con el paso de los años, la historia lo reconoció como un visionario incomprendido y que finalmente fue situado en el lugar que le correspondía como un pionero, genio de la fotografía.

Unos años antes de su muerte, en 1895, los hermanos Auguste Marie y Louis Jean Lumière, originarios de Beçansson (Francia), presentaron su primera película, un breve film de solo cuarenta y seis segundos, considerada la primera película de la historia, Salida de los obreros de la fábrica Lumiére en Lyon Monplaisir, inspirada en los trabajos de Edward Muybridge, invento que fue patentado por los cineastas franceses con el nombre de cinematógrafo, dando origen a lo que hoy conocemos como séptimo arte.

Fuente: Revelando a Muybridge, documental realizado en 2021 por Marc Shaffer, conducido por Gary Oldman, quien tiene como proyecto dirigir e interpretar un biopic sobre la figura del fotógrafo.