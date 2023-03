‘Red Rose’, la nueva serie sobre el terror de los móviles

Las historias de terror son a menudo un reflejo, solo levemente distorsionado, de las ansiedades e inquietudes que suelen generar los grandes cambios históricos y sociales, incluyendo la aparición de nuevas tecnologías. De ahí la existencia del llamado ‘techno-horror’, subgénero cuyas premisas evolucionan conforme llegan o asoman desarrollos capaces de cambiar nuestras vidas. El penúltimo grito, un subgénero dentro del subgénero, ha sido el ‘terror de app’, dedicado a demonizar (con razón) el software que llevamos encima a todas horas, instalado en nuestros móviles, en tantos casos con la finalidad de que otros monitoricen nuestras vidas y relaciones.

Después de ‘Killer App’ (el título ya lo dice todo), ‘Countdown: La hora de tu muerte’ (sobre una aplicación que, así es, te dice cuándo morirás y te sirve en bandeja la cuenta atrás) o la serie nacional ‘Terror.app’, llegade la mano de Netflix ‘Red Rose’, serie británica sobre una misteriosa aplicación que se ofrece a cumplir tus deseos ocultos y te hace perversos chantajes si te atreves a negarlos.

Guionistas al alza

Hasta no hace demasiado, los Clarkson Twins (Michael y Paul) eran conocidos por el canal de YouTube en el que imaginaban imposibles musicales cruzando el universo ‘Star Wars’ con el imaginario de Disney. Tras ofrecerse a ayudar (y ser aceptados) en la adaptación a televisión de ‘La materia oscura’, encadenaron ‘See’, ‘La rueda del tiempo’ y ‘La maldición de Bly Manor’, en la que, según ellos mismos han dicho, aprendieron mucho del gran creador de terror Mike Flanagan.

Pero aprender de los mejores no siempre garantiza resultados. Por eso la crítica británica quedó gratamente sorprendida con su primera, aunque cueste creerlo, serie propia. En su estreno en BBC Three el pasado verano, ‘Red Rose’ obtuvo reseñas apasionadas que no solo podían ponerla al nivel de ‘Black Mirror’ (a cuyo episodio ‘Cállate y baila’ puede recordar), sino por encima de aquella a nivel de perversión.

Una rosa con demasiadas espinas

Cuando les preguntaban qué clase de serie querían hacer, los Clarkson lo tenían claro: «Algo como ‘Scream’ o ‘The ring’, solo que en Bolton», la ciudad del Gran Manchester donde crecieron, un antiguo núcleo de la industria textil que cayó víctima de la política económica de Thatcher.

Y desde luego, la serie arranca con un prólogo muy similar al de ‘Scream’, solo que adaptado a estos tiempos de casi absurda automatización del hogar. De la seminal mitología de ‘The ring’ toman la idea de una tecnología (allí el VHS, aquí los móviles) usada como conducto de vida por alguna fuerza del más allá.

En la serie, la joven Rochelle (excelente Isis Hainsworth), líder de facto de un grupo de adolescentes sin problema en llamarse a sí mismo ‘The Dickheads’, o ‘Los Gilipollas’, comete el error de hacer caso al ‘phishing’ y se descarga una misteriosa app, la Red Rose del título. Lo que parece una herramienta de retoque fotográfico y automejora personal se convierte en incómoda constante en la vida de Roch. Puede hacerle regalos y hacer de ella una especie de ‘influencer’, pero también ofrecerle (a través de la cámara del móvil) visiones de pesadilla de su fallecida madre. Como tantas aplicaciones reales, Red Rose quiere hipnotizar, vaciar de voluntad y precipitar al abismo a su usuario.

Red Rose enturbia, a través de artimañas retorcidas, la relación de Roch con su mejor amiga Wren (Amelia Clarkson; sin relación con los jefes), que ya no pasaba por un buen momento debido a temas de chicos. Lo complica todo más todavía obligando a Roch a besar al novio de su amiga en una fiesta. Si no lo hace, todos podrán ver en una pantalla cómo hacía cola en un banco de alimentos. Es un gran avance: por fin una serie juvenil, o una serie, sin más, sobre gente que pasa apuros económicos en lugar de nadar en comodidades envidiables.

El terror más real

Economías frágiles, padres distanciados, madres entregadas al alcohol y algo de negligencia infantil: el terror sobrenatural convive aquí con el más crudo realismo social. Pero los Clarkson saben que reflejar la vida consiste en combinar sombras y luces. Cuando menos grave, ‘Red Rose’ parece una variación fantástica (en más de un sentido) de ‘Derry Girls’, con la que comparte selección musical eurobeat, o ‘Sex education’, producida como esta serie por la compañía Eleven.

Además de sonrisas, lágrimas y sustos menos bombásticos que elegantes, la serie ofrece una belleza visual innegable. Hay que agradecérselo, en los dos primeros episodios, al tándem formado por el malagueño Ramón Salazar (dirección) y el madrileño Ricardo De Gracia (dirección de fotografía), aquí tan exquisitos como en ‘La enfermedad del domingo’. Sin dejar de aplaudir el diseño de producción del francés Stéphane Collonge, habitual de la gran directora Joanna Hogg, también en el díptico ‘The souvenir’. Casi nada.